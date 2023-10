PILLOLE DI GOSSIP! AMBRA, NUN TE BUTTA GIU’ COSI’: “LA MIA ANIMA CREDO SIA MIGLIORE DELLA MIE CHIAPPE” - DOPO LA DELUSIONE CON FABRIZIO CORONA, GIACOMINA URTIS RITROVA L'AMORE? LA FOTO MANO NELLA MANO CON UN UOMO IN FERRARI – AL "GRANDE FRATELLO" LA GAFFE DI SIGNORINI CON JILL COOPER, LA REGINA DEL FITNESS TELEVISIVO: “SOMIGLI A URTIS. NON VEDIAMO L’ORA DI FARCI DUE GLUTEI COSÌ CON TE” – IL MACELLAIO PAOLO HA DICHIARATO IL SUO AMORE A LETIZIA: “VOGLIO SOLO TIRARLO FUORI” (IL SENTIMENTO, COSA PENSAVATE?) - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

A X Factor, Ambra Angiolini si è commossa sino alle lacrime durante la performance della cantante Angelica Bove. Ha poi postato: “Non mi vergogno di avere le emozioni a vista… la mia anima credo sia migliore della mie chiappe”.

Giacomo Urtis, dopo la crisi per il matrimonio saltato e prima tanto strombazzato con Fabrizio Corona, avrebbe trovato un nuovo amore. Di lui per ora si vedono solo le gambe su una Ferrari rosso fuoco con cui i due hanno scorazzato per Milano.

Nel confessionale Heidi Baci aveva paventato di abbandonare la casa del Grande Fratello: "Voglio lasciare il programma. L'ho visto molto preoccupato, dispiaciuto (il padre) . Il fatto che mi abbia detto che mia mamma non mi guarda più, vuol dire che sta molto male". E poi nella notte, la ragazza é uscita senza salutare e l’ amica Letizia lo ha comunicato ai coinquili.

Tutto a causa della visita del padre che era imbufalito e che forse doveva essere fermato dagli autori. Il “signore” voleva metterla in guardia da Massimiliano Varrese. "Sono venuto qui perché ti voglio bene. Una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima.

E ha continuato:”Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità". E poi: "Penso anche alla salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco". Anche meno…

La visita non é piaciuta per niente ai concorrenti e Beatrice Luzzi ha fatto un giusto ragionamento “Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni".

E anche Alfonso Signorini si é incazzato con il “padre padrone” :”Signore mi scusi, una cosa io gliela devo dire. Le sue affermazioni sono molto forti. E io quindi mi sento di dissentire. Heidi, Massimiliano Varrese non ti ha mai trattato male e non ha mai esercitato violenza…Dire che Varrese tratta con violenza sua figlia è dire una falsità. Non è vero nulla. Inoltre essere un po’ oppressivi non significa fare stalking! Noi vigiliamo con grandissima attenzione e non è possibile .Non capisco quale sia il problema, se si tratta solo dell’età di Massimiliano. Lei sta facendo affermazioni decisamente pesanti nei confronti del signor Varrese. Questo mi consenta di dirlo”. Varrese se ne é stato in silenzio, poi in casa ha pianto a lungo.

Tre nuove entrate nella casa. La prima é Jill Cooper, la regina del fitness televisivo. Signorini le dice che gli ricorda Giamono Urtis. Tutti ridono, viene richiamato dagli autori e lui dice: “Devo averla combinata grossa, ma chi se ne frega. Entrano poi Giampiero Mughini e Mirko “Temptation Island” Brunetti.

Tutto fuori. La battuta (involontaria) della serata é del macellaio Paolo che ha dichiarato il suo amore a Letizia: “ Non voglio una risposta, ma voglio solo tirarlo fuori”. Si riferiva al sentimento. Letizia ha un fidanzato fuori e Cesara Buonamici le chiede: “Ma il tuo lui fuori caratterialmente é come Paolo?”

La preferita é ancora una volta Beatrice Luzzi a furor di popolo. La concorrente scelta da Beatrice é Rosy Chin che va al televoto con Grecia Colmenares, Valentina Modini e Samira Lui.

