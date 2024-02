PILLOLE DI GOSSIP! AMORE AL CAPOLINEA PER GIULIA DE LELLIS. DOPO QUASI 4 ANNI SAREBBE FINITA LA STORIA L’IMPRENDITORE CARLO GUSSALLI BERETTA – CHARLOTTE CASIRAGHI E DIMITRI RASSAM SI SONO LASCIATI? – BRITNEY SPEARS PUNZECCHIA ANCORA JUSTIN TIMBERLAKE – EVA MENDES “FIERA” DI RYAN GOSLING – CON ILARY A “BATTITI LIVE”, LA GREGORACI COSA FARA’? - LAURA FREDDI RACCONTA IL MOTIVO PER CUI FINÌ LA LUNGA RELAZIONE CON PAOLO BONOLIS – LE ULTIME DAL “GF” CON PERLA CHE VUOLE RECITARE IN “MARE FUORI” (AUGURI!)

Ivan Rota per Dagospia

giulia de lellis 3

Amore al capolinea per Giulia De Lellis. Secondo “Whoopsee” sarebbe giunta al termine, dopo quasi 4 anni, la storia d’amore tra la ex concorrente del “Grande Fratello” e l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. La coppia, infatti, sembrerebbe separata ormai da qualche tempo. Non sarebbero bastate le festività natalizie trascorse con amici e familiari e un viaggio in Messico per festeggiare l’inizio del nuovo anno per evitare la fine della relazione.

Dimitri Rassam era assente alle celebrazioni della festa del Principato di Monaco e molti si sono chiesti se dietro tutto ciò non ci fosse una crisi matrimoniale con la moglie Charlotte Casiraghi. In questi giorni si parla addirittura di divorzio per il figlio di Carole Bouquet e la figlia di Carolina di Monaco.

giulia de lellis

Come si sa Britney Spears nel suo libro The Woman in Me ha detto di essere stata tradita da Justin Timberlake e anche di averne abortito un figlio. Pochi giorni orsono si è scusata, ma lui non ha accettato le scuse. A New York, prima di esibirsi con Cry Me a River, la canzone scritta sulla rottura con Britney, ha detto: “Vorrei cogliere l’occasione per scusarmi… assolutamente con nessuno!”

E lei ha risposto sul suo profilo Instagram: “Mi hanno riferito che qualcuno ha parlato male di me ai quattro venti! Vuoi andare in tribunale o te ne tornerai a piangere dalla mamma come hai fatto l’ultima volta? Non sono dispiaciuta!“.

carlo beretta giulia de lellis

Vero Amore per una delle coppie piú belle. In molti trovavano Ryan Gosling inadatto, troppo vecchio e persino cringe per interpretare Ken nel film Barbie. Ora la sua compagna, la bellissima Eva Mendes, posta su Instagram: “Sono così fiera del mio uomo. Quanto odio ha sopportato quando ha accettato questo ruolo. Quante persone hanno cercato di farlo sentire inadeguato. Nonostante gli articoli scritti su di lui, ha dato luce a un personaggio originale, simpatico, commovente, iconico e l’ha portato fino agli Oscar. Sono più che fiera di essere la Barbie di questo Ken.“

britney spears and justin timberlake vma 2000 billboard 1548

Ma che sta succedendo a Belen Rodriguez? Dopo essersi lasciata con Elio Lorenzoni, pubblica post difficilmente decifrabili: un total black (il suo umore?), pagine di libri tra cui una con scritto: “C’era una volta una donna “quasi” felice alle prese con un risveglio un po’ complicato.”

elisabetta gregoraci

Ma ora con Luxuria a presentare l’ Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi che condurrá Battiti Live, Elisabetta Gregoraci quest’ estate cosa fará?

La talpa dorme. In molti auspicavano La Talpa in onda nella primavera di quest’anno, ma alla fine il reality pare sia stato posticipato al prossimo autunno. Ma si fará?

ELISABETTA GREGORACI

A Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta, Laura Freddi parla del motivo per cui finí la lunga relazione con Paolo Bonolis: “…Per quanto l’amore fosse veramente forte, io avevo già questa voglia di famiglia, per cui messo di fronte a questo bivio… Lui no, era già separato con due figli in America molto piccoli. L’avevo messo di fronte a una scelta troppo grossa in quel momento: era una responsabilità che non voleva prendersi…”

bonolis laura freddi

Noemi Bocchi se é svegliata e lancia parecchie “shade” alla Blasi. Ha pubblicato una foto di Francesco Totti con uno zainetto scolastico e una pila di libri al suo fianco. In risposta a Ilary Blasi che a Verissimo aveva riso al solo pensiero che l’ex marito potesse leggere il di lei libro: “Francesco che legge un libro?”.

La prova della settimana al Grande Fratello é quella di girate due cortometraggi: uno diretto da Beatrice Luzzi e uno da Massimiliano Varrese. Sotto la guida dell’attrice, gli attori, da Fiordaliso a Greta, da Marco a Stefano, passando per Vittorio, Rosy e Sergio, interpretano qualcosa di molto intenso: intrighi, gelosie, fughe e tanto altro in un ospedale psichiatrico. Mai location fu piú adatta.

eva mendes

La Luzzi é preoccupata: “A me Max fa veramente paura. Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito. E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l’ho visto. Lui può essere in buona, fino a quando il minuto dopo sbrocca. Lui è una persona con la quale devi stare sempre sull’attenti. È pesante in tutto quello che fa. Guarda che è pesante anche con le ragazze, le ha fatte uscire tutte“.

E Massimiliano “Psyco” Varrese gira il suo corto e si incazza: il primo pensiero di Perla Vatiero, davanti al comportamento autoritario del Martin Scorsese del Testaccio, é di dirgli di essere meno aggressivo solo perché sennó Beatrice Luzzi avrebbe potuto farlo notare: c'é un problema di base in quella casa.

Questa fa ridere: Perla ha chiesto al regista se conosce qualcuno per farla recitare in “Mare Fuori” e la regia ha tolto l'audio. Lei pensa che lui abbia grandi appoggi “fuuuuori” per farla recitare…

elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci in kenya charlotte casiraghi dimitri rassam eva mendes ryan gosling elisabetta gregoraci in kenya 5 elisabetta gregoraci a taormina elisabetta gregoraci giulio fratini elisabetta gregoraci 3