Ivan Rota per Dagospia

Annalisa "schiacciata" tra due uomini alla sfilata milanese. Uno è Michele Morrone, che la cantante scagiona dall'accusa di maleducazione, l'altro il modello Alton Mason, totalmente indifferente. La foto sta facendo il giro del web, perché emblematica di un fenomeno che tutte le donne conoscono bene: il manspreading, ovvero la tendenza maschile ad allargare le gambe occupando anche lo spazio fisico della persona accanto quando ci si trova in un ambiente condiviso. Annalisa, interpellata sull'episodio da Rosario Fiorello a VivaRai2, specifica che Michele Morrone è stato gentile nel farle spazio più possibile…

Cristiano Iovino é il famoso ragazzo che prese un “caffé” con Ilary Blasi. Che cosa ci faceva a cena con l’ex gieffina Oriana Marzoli, ex fidanzata di Daniele Dal Moro?

Appena pochi mesi fa, la coppia aveva deciso di andare a vivere insieme ma, come spesso accade, le cose non sono andate bene. Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati all’ improvviso. Lei ha spiegato: “Siamo cresciuti insieme da quando avevamo 16 anni! L’amore prende forme e percorsi diversi man mano che maturi. Non stiamo più insieme in modo romantico ma continuiamo a volerci molto bene. Dopo 5 anni ci siamo friendzonati, eheh”.

Pippo Baudo su Angelina Mango: “È veramente bravissima, è un talento. Ha una noia bellissima, la interpreta benissimo. Degna figlia del padre”

L’attrice Marina Suma (indimenticabile in Sapore di Mare) seconda concorrente dell’ Isola dei Famosi dopo il già annunciato Joe Bastianich?

LE ULTIME DAL GRANDE FRATELLO

Beatrice: "Vai a farti un po' di chiacchiere con i ragazzi senno non te li fili mai"

Simona Tagli: "Ma quali ragazzi?"

Beatrice: "Gli altri, dai vai"

Simona "No, mi devo vestire"

Beatrice: "Non te ne frega niente?"

Simona: "NO"

Marco Maddaloni : “ci piaci così Beatrice "c'è un ambiente meno ostile". Maddaloni "se c'è qualche problema vienimelo a dire che risolviamo subito"Beatrice "RAGAZZI, INTANTO ME LI RISOLVO DA SOLA."

Maddaloni: "Giuseppe come combatti la tua bruttezza?"

Giuseppe Garibaldi : "Mi sveglio la mattina, ti guardo e penso c’è qualcuno più brutto di me”.

Bea: “Ma guarda Perla quanta distanza ha preso da Alessio”. Alfonso: "Perla ha ribadito che vuole continuare il suo percorso da sola." Mirko: "Quello che volevo fare io dall' inizio.” Ecco, Mirko avrebbe voluto essere nella casa e Perla dice che Alessio é solo un amico.

Massimiliano Varrese, contro Letizia Petris che lo ha definito cattivo, dice a Giuseppe Garibaldi : “Lei è cattiva e falsa! Mi ha fatto passare male davanti l’Italia intera facendomi buttare merda addosso. Deve andare a fare la fan di Perla. Quello è! Una fan di Perla Vatiero…No, non vengo a tavola a mangiare la pizza con chi mi sputa addosso mda. No, non vengo! Ok, vengo ma solo per alcuni di loro!”

Maddaloni è uscito dalla casa del Grande Fratello “ per motivi familiari”, recita la didascalia, ma Paolo Masella pochi prima che terminasse la diretta su Mediaset Extra ha parlato con Beatrice Luzzi e ha detto che Maddaloni “Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto“.

“Federico, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Anche se non so quale lavoro tu faccia”: con questa frase Mughini ha interpretato il pensiero di tutti noi.

