Ivan Rota per Dagospia

Antonella Clerici si è incazzata a ragione mentre stava per concludersi il suo programma E’ Sempre Mezzogiorno per la mancata promozione a The Voice Senior: “Sì la promozione al programma la facciamo solo noi, questo è vero. Aprirei un ampio discorso, che è meglio che chiuda“. E in conferenza stampa: “Vedo tantissimi promo in Rai, ma poca promozione per The Voice Senior e l’ho fatto presente. Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto, non a discapito degli altri, sia chiaro“. Ma chi le rema contro? Ci sarebbe lo zampino di una collega…

Come si è detto, Charlotte Casiraghi è in attesa del terzo figlio. Nessuna conferma né smentita dai diretti interessati. Si dice che Charlotte, già mamma di Raphaël e di Balthazar, avrebbe comunicato la notizia ai Grimaldi durante le vacanze di Natale. Ma la reazione di mamma Carolina sarebbe stata quasi di stizza. Dicono i soliti amici vicini:«non ha gradito per niente la notizia»: «Non era affatto contenta».

Wilma Goich al Grande Fratello Vip ha sclerato verso Oriana Marzoli rea di essersi riempita il bicchiere di vino mentre a lei ne ha lasciato una goccia. Daniele Dal Moro, cocco di Wilma, ha cercato inutilmente di calmare la cantante. É intervenuto Davide Donadei ,ex tronista di Uomini e Donne:”C’è una signora di 76 anni, nel momento in cui prendi del vino, il primo bicchiere deve essere il suo se sei una persona educata. Lo dice il bon ton. Ti sto insegnando una cosa. Perché non accetti questa cosa?”

Sempre al GF Vip Antonella Fiordelisi considera gli atteggiamenti del fidanzato Edoardo Donnamaria molto infantili e si confida con la sodale Dana Saber :” Io sono cambiata per lui, gli sto dimostrando tutto il bene e l'amore di questo mondo. Mi da fastidio che a volte sfotte, fa le cose che facevo io due mesi, fa sempre battute fastidiose, su certe cose è un po’ bambino...deve crescere. Un bambinone, anche io ho fatto queste cose, però...io non posso fare niente e lui pretende invece di fare tutto con me. Io mi comporto bene con lui, se gli da fastidio una cosa non la faccio più. Devo far finta di niente. Ma se io lo abbraccio e lo bacio non capisce di aver sbagliato...”

E stranamente Dana Saber risponde con calma all’ amica Antonella Fiordelisi :” Lui ha questo carattere. Quando fa le battute, non ci cascare..fai finta di niente. No no, non baciarlo e abbracciarlo questo no...“ Troppo calme le gemelline di Shining…

E infatti la Saber non ci delude e torna all’attacco. La dark queen del GF Vip si é scagliata contro Luca Onestini e Oriana Marzoli e ha minacciato di denunciarli. La lite è scoppiata per un paio di occhiali: Onestini avrebbe perso i suoi e la Saber é stata accusata da lui e la Marzoli di averli rubati. E Dana: "Ce la vedremo fuori di qui, io vi denuncio".

Giaele De Donà censurata al Grande Fratello Vip perché stava parlando con i coinquilini della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. É stato possibile sentire solo queste parole dalla ragazza della coppia aperta:"Ragazze, io ci sono rimasta malissimo per Totti e la Blasi. La loro è una coppia…". Poi la regia ha staccato e non é stato possibile ascoltare nien’altro altro. Ma perché?

Andrée Ruth Shammah l’ha invitata al Teatro Franco Parenti a Milano dove ha avuto uno straordinario successo e ora debutta il 19 al Parioli a Roma : stiamo parlando dell’attrice e drammaturga Euridice Axen con lo spettacolo Settimo Senso / Moana Pozzi dedicato a una delle donne più trasversali.Un immaginario dialogo tra una donna e un uomo. Lo stupore deflagra quando l’uomo si accorge che la presenza femminile è in tutto e per tutto uguale a Moana Pozzi. Lei coglie la sua sorpresa e gli parla.

Milena Miconi sostiene che tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli ci sia solo un piacere estetico e che al momento non c'è un reale sentimento che li lega, I VIP continuano a confrontarsi sui due inquilini della Casa e tutti, o quasi, sembrano essere sicuri del fatto che tra loro ci sia solo attrazione fisica. E Wilma Goich rosica a vedere il suo Daniele con la Marzoli ; quest’ultima ora é gelosa dell’avvicinamento di Nicole Murgia a Daniele.

E poteva mancare la lite notturna tra la bambola assassina e il suo cagnolino al GF Vip? Antonella Fiordelisi ha detto a Edoardo Donnamaria: ”Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata.” E lui :” Ma cosa dici? Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei scopato anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli. Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti. Gli dicevi ‘peccato che te la sei giocata male con me’. A te dà fastidio il mio passato con Micol e io devo stare zitto che flirtavi con Antonino?”

