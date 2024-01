Ivan Rota per Dagospia

paul gascoigne

Gazza di nuovo nei guai. A Bournemouth, Paul Gascoigne è stato protagonista di una lite all'esterno di un hotel. Un fan rivela di aver visto l'ex centrocampista della Lazio litigare con due persone che gli chiedevano dei soldi: “Era fisicamente e mentalmente malconcio. L’indomani l’ho visto nuovamente, alla reception. Eiusciva a malapena a mettere insieme una frase".

Roberto Bolle e la decisione della Rai di cancellare Danza con me dopo 6 anni. Pare che lo show, in calo di ascolti, avesse costi troppo alti. Bolle sarà ospite di Sanremo

roberto bolle

E ogni giorno la nostra Pariettona sforna curiosità. Al rifugio Maison Vieille a Courmayeur le é stata dedicata una focaccia che ora porta il suo nome. Alba era stupita.

Al Grande Fratello, il modello Vittorio ha detto: “ É difficile trovare un partner con cui stare bene…” Ha usato il maschile e in molti ci hanno visto un coming out.

Si sprecano le fake su Massimiliano Varrese. Eccone una: “Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi, conosco bene Johnny Depp e mi disse che aveva bisogno di lavorare, gli lasciai la parte d'accordo con la Disney."

Metaverso al GF. Ma è vero che Anita Olivieri, che da dell’ ubriacona a Beatrice Luzzi, in alcuni locali romani, è nota per la sua passione per l'alcool?

roberto bolle 33

É tutto vero. Seriamente Anita, Rosy, Giuseppe e Massimiliano ieri non hanno mangiato perché ha cucinato Beatrice. Ma veramente non si può parlare di branco, esagerazione? Odio spropositato rispetto alla situazione? E Massimiliano vince la suite con la sua ex Monia che fa di tutto per non farsi eliminare. Anche far finta di amarlo ancora.

Lo stilista Stefano Miele: “Io fossi stato etero, mi avrebbe molto affasciato Beatrice, lei secondo me è la più bella di tutte.” E poi Stefano ha sgamato anche gli autori che hanno detto apposta che hanno sbagliato di 100 euro quando in realtà erano 10, proprio per cercare di innescare una reazione isterica di Varrese.

Sergio, il gastronomo: “Se credono che determinate parole, determinati atteggiamenti e modi dentro la casa li portino in finale, fuori di qui li porteranno alla gogna.”

antonella fiordelisi

E si è svegliata anche Antonella Fiordelisi alla quale ultimamente vengono attribuiti dei flirt (anche con Antonino Spinalbese): “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati.“

Antonella Fiordelisi , a quanto pare, sarebbe passata alle vie legali nei confronti della showgirl argentina. Belen Rodriguez avrebbe messo il nome della Fiordelisi tra le conquiste dell’ ex marito. La Fiordelisi avrebbe invece una storia con il portiere Guglielmo Vicario.

In ogni caso, Belen fa spallucce: ormai con Elio Lorenzoni ha superato i suoi momenti difficili e ha vuotato il sacco. Inoltre si consola mangiando banane ovunque. Avrebbe bisogno di potassio.

guglielmo vicario

L’ avvocato di Belen:”Sino ad oggi il Signor Antonino Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023) ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina…” Con chi?

Grande Fratello. Beatrice : “Su Anita non sei lucida”. Fiordaliso: “A me non ha mai fatto nulla”. Beatrice: “Io questo ragionamento non lo sopporto. Quindi se uno uccide una persona e a te non ti uccide ‘eh, ma a me non ha fatto nulla’”.

E ieri Beatrice Luzzi, rivolgendosi al figlio minore Elia, ha detto che uscirà dal Grande Fratello a febbraio: “No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio“.

