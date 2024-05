PILLOLE DI GOSSIP! ANVEDI QUANTO TROMBA LANDO! LA BOMBASTICA MARGARIDA CORCEIRO NON BASTA AL PILOTA DELLA MCLAREN LANDO NORRIS CHE AMMETTE: “SONO PIENO DI DONNE” – ISOLA DEGLI SCAZZI: BENIGNO ANCORA CONTRO LUXURIA. E IN HONDURAS ARRIVA LINDA MORSELLI (EX DI ALONSO E VALENTINO ROSSI) – A "UOMINI E DONNE "CI VUOLE LA DAMA AURORA PER FAR SBROCCARE MARIA DE FILIPPI - IL POETA FANELLI DEMOLISCE TOMMASO ZORZI, LA POLEMICA DI JONATHAN KASHANIAN CON MILLY. E CHIARA FRATTESI, SORELLA DEL CENTROCAMPISTA DELL'INTER...

Ivan Rota per Dagospia

lando norris

Allora è una storia vera: Chiara Frattesi e il centrocampista della Juventus Weston McKennie continuano a frequentarsi e la giovane influencer e modella, sorella di Davide Frattesi, è tornata all'Allianz Stadium di Torino in occasione della partita tra la Juventus e la Salernitana.

Il pilota britannico Lando Norris recentemente é stato paparazzato con la bombastica Margarida Corceiro, una modella portoghese: i due sembravano essere fidanzati. Norris ha però detto di non aver alcuna fidanzata, ma bensì di essere “pieno” di ragazze.

margarida corceiro 45

A Uomini e Donne, la dama Aurora ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi, vista raramente così adirata: “Non spingere perché io sono una persona che ha tanta pazienza". “Pure io Maria". “Non me sembra. Perché me la stai facendo perdere" . “Non mi interessa Maria". Maria conclude: “In fin dei conti ti dovrebbe interessare se io la perdo". Sono tremati pure i vetri dello studio.

margarida corceiro4

In una diretta fiume, Francesco Benigno si scaglia di nuovo contro Vladimir Luxuria: “Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa”.

E poi rivela una scena che non sarebbe andata in onda: “Il signor Artur Slyusarenko, alias Dainese, un ucraino scappato dalla guerra e dai suoi doveri… il nostro litigio è stato causato da un atteggiamento gravemente provocatorio nei miei confronti. Non ve l’hanno fatto vedere, ma ero terrorizzato sul barchino , c’avevo Arturino che dietro all’orecchio mi diceva ‘l’ultima cosa che hai fatto nella vita è nominarmi, adesso vedrai che si cappotta la barca e tu anneghi’.

maria de filippi

E finalmente si é scoperto il naufrago che ha rubato il cibo. “Ho coperto Artur beccandomi anche punizioni per cose che aveva fatto lui, mi hanno tolto il riso per questo e lui non si è mai proposto di darmi un po’ del suo riso“, ha detto Kadhy Gueye. “Nomino Artur perché è stato Lupin“, ha confermato la “maestrina” Greta Zuccarello.

Ne sentivamo la mancanza…Sono sbarcati sull’ Isola Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai. Il “coraggioso” Joe Bastianich si sente male e lascia la “nave” che affonda. Eliminata la bolognese Rossella. Al televoto Valentina Vezzali, Artur Dainese, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci e Samuel Peron.

frattesi mckennie

Le battute: Sonia Bruganelli riguardo Artur Dainese a Dario Maltese: “Perché è più figo di te”. E lui: “È difficile esserlo”. Per tutti gli internauti ora é Sugar Daddy. Elenoire Casalegno sui nuovi naufraghi: “voglio rassicurarvi, ho delle belle notizie". Joe Bastianich: “voi siete arrivati e io me ne vado”. Karina, la nuova naufraga si presenta come fece Anita Olivieri al GF: "sono venuta per far vedere che non ho solo la bellezza ma anche il cervello"…e sappiamo tutti come è andata a finire. Bruganelli su Aras Senol: “È troppo carino. Non possiamo farlo vincere adesso?”

margarida corceiro34

Il “dolce” poeta Pietro Fanelli, ritiratosi dall’ Isola dei Famosi, ha mandato un audio al sito Dillinger per “smascherare” Tommaso Zorzi: “Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto (hot) me le chiede insistentemente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow. Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita”.

Prosegue: “Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene. Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere”. Se Zorzi non fosse famoso, il poeta lo avrebbe lasciato sicuramente stare.

L’ Isola dei Famosi é “sprofondata” nel ledere la dignità di una persona, ovvero Samuel Peron, al quale per il momento “drama” della puntata gli é stata ricordata la mamma da poco scomparsa. E poi il figlio piccolo. Il ballerino, già provato dalla mancanza di cibo, ha pianto come un vitello al macello prima di incontrare la compagna Tania nascosta dietro una tenda. Persino Vladimir Luxuria sembrava imbarazzata.

margarida corceiro11

Un discorso decisamente troppo polemico quello di Jonathan Kashanian su Milly Carlucci che, salvo alcune eccezioni, non vuole a Ballando con le Stelle personaggi che hanno fatto dei reality la propria carriera: “Sentirmi escluso da un contesto da una conduttrice così navigata e, mi aspetterei, aperta di mente come Milly Carlucci mi dispiace. È un atteggiamento discriminatorio.

“Allora in tv meglio una persona raccomandata dal politico di turno? Meglio un’amante di qualcuno? Una persona che ha partecipato ad un reality 20 anni fa se ne dovrebbe vergognare? In Italia c’è voglia di mettere le etichette e non va avanti la meritocrazia, in America non è così: se uno ha fatto il reality ed è bravo, lavora. E chi se ne frega del resto”.

linda morselli

Fortunatamente a TvBlog dice anche: “Vorrei essere chiaro: Milly Carlucci ha tutto il diritto di scegliere i protagonisti dei suoi programmi; lei è bravissima, non le devo certamente insegnare io come si fa tv. Non discuto le sue scelte. Ma la sua frase mi offende, mi fa sentire discriminato“.

Amici: Alessandra Celentano stronca Carla Bruni la cui canzone Quelq’ un m’a Dit é stata cantata dalla finalista Sarah Toscano. La cosa ha indispettito Cristiano Malgioglio, grande amico dell’ ex prémière dame: “…voglio dire a Sarah che ha fatto un percorso straordinario. Questa è una canzone molto difficile, l’hai interpretata con tutto il cuore e Carla Bruni sarà molto contenta di questo. Io vorrei litigare adesso con la signora Celentano, ho tanta voglia. Questa è una canzone bellissima…”

linda morselli 3 chiara frattesi aurora tropea margarida corceiro