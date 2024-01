PILLOLE DI GOSSIP! ARISA PROVOCA I BOOMER SU THREADS: “SE MI TROVI COSÌ IN ASCENSORE CHE FAI?”. E VIENE PERCULATA ALLA GRANDE: “FACCIO LE SCALE” – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO”: STASERA BEATRICE LUZZI, USCITA DOPO LA MORTE DEL PADRE, RIENTRERA’ NELLA CASA - LE GRANDI DOMANDE DI ILENIA PASTORELLI: "MA VOI NON VI ROMPETE MAI IL CAZZO DI TUTTE LE NOTIFICHE CHE VI ARRIVANO DA TUTTI ‘STI CAZZO DI SOCIAL?" - SELVAGGIA E LA QUESTIONE SQUALO, LUCREZIA LANDO E LA SIFFREDI FAMILY, LA SCENOGRAFIA DI SANREMO - BELEN CONFESSIONS: “ERO PROPRIO ALLA FRUTTA. SONO CADUTA IN BASSO MA POI…”

Ivan Rota per Dagospia

Questa sera Beatrice Luzzi rientrerà nella casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stato l’ufficio stampa del GF: “Questa sera Beatrice rientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta di rientrare in gioco“

Arisa, cercando di provocare i boomer, ha pubblicato una sua foto in ascensore con scritto: “Se mi trovi così in ascensore che fai? Ggrrh!”. L’ hanno perculata alla grande. Una risposta per tutte: “Faccio le scale.”

Le grandi domande di Ilenia Pastorelli via Instagram: “Ma voi non vi rompete mai il cazzo di tutte le notifiche che vi arrivano da tutti ‘sti cazzo di social?”

Secondo Rosanna Fratello (ma cosa le danno nella casa del Grande Fratello?), il vincitore dovrebbe essere Giuseppe Garibaldi per tutto quello che ha passato (?). Il “paziente” Varrese dice “beh, tra me e lui…” La cantante sarebbe inoltre stata adocchiata dalla produzione di Mare Fuori visto il suo viso: ricordiamo che fu anche attrice in un capolavoro come Sacco e Vanzetti.

Avete letto? Lunedi sorpresa per il guru! Incontrerà la sua mamma.

Quindi lasciate ogni speranza voi che rientrate o riguardate lo scempio di questo Grande Fratello. Speriamo non sia vero.

Sergio a Federico al GF: “Fede, Anita ti ha sputtanato alle spalle con tutti dicendo cose gravissime viste in diretta nazionale, tu muto e te la sei portata in suite,

uno ti viene a dire che io e Vittorio abbiamo fatto una battuta e tu monti il caso ?"

Anita Olivieri tenta di difendere Garibaldi ma commette una serie di gaffe: "Viene da un paesino del sud, non sa il verbo 'uomo'". Per la laureata uomo é un verbo… e poi : “un medico chirurgo può capire queste cose perché è il suo campo” detto sempre da Anita parlando di omosessualità.

Stefano Miele: “essere omosessuale in alcuni Paesi è perseguibile dalla legge.”

Grecia: “no penso che é il Paese, penso che è una cosa dell’essere umano dentro”. Grecia ma ce la fai a farcela? Attenti comunque a “Topazia” Colmenares: fa la “loca”, ma é una vera stratega.

In risposta a un fan che l’ha rivalutata dopo aver ammesso le proprie debolezze, Belen Rodriguez dice: “Adesso ti svelo un segreto. Faccio questa ammissione molto importante: manco io volevo seguirmi più e devo dire che ero proprio alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma poi mi sono rialzata con una diversa consapevolezza ed eccomi qui. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori“.

Noi che ci facciamo tutti i calcoli per eliminare il prima possibile uno tra Varrese, Garibaldi e Anita, senza considerare il fattore chiave: Cesara Buonamici, la veggente al contrario. Non ne azzecca una.

Vittorio Menozzi si é preso una cotta per Beatrice Luzzi e ha detto a Stefano Miele: “Se mi manca Bea? Certo. In lei trovavo anche comprensione e molto altro. Perdere lei come riferimento è stato scombussolante, un bel colpo. Avrei voluto poterle dire tre parole. Invece nulla e questo mi tormenta. Parlarle sarebbe stato consolatorio per lei e per me anche. Questa cosa mi ha buttato giù e ci penso sempre. Mi infastidisce che questo non sia potuto succedere“.

Il problema non è Amadeus che debba decidere se rifare o meno Sanremo, il problema é che nessun altro conduttore che non abbia istinti autolesionisti accetterá di raccoglierne il testimone. Precedenti troppo grossi sia di share che di successo musicale dei brani scelti.

Sanremo in povertá? Lo scenografo Gaetano Castelli su Sanremo2024 ha detto: “Quest'anno niente scale centrali, ma due piccole scale ai lati. Una speciale apertura/tunnel al centro consentirà agli artisti un ingresso unico sul palco.”

Ai Golden Globes trionfo per Oppenheimer" Miglior Film drammatico, "Poor things" é il Miglior film leggero. "Anatomia di una caduta" di Justine Triet, Palma d'Oro al Festival di Cannes, é il Miglior Film non in lingua inglese e ha battuto "Io capitano" di Matteo Garrone.

Simona Tabasco e Beatrice Grannò non solo hanno presentato agli Emmy (l'equivalente degli Oscar per le serie TV), ma sono nominate in categorie con tutto il cast, Simona e Sabrina Impacciatore nominate in categorie individuali, eppure in Italia dormiamo senza parlarne…

Questa sera ore alle ventuno sul canale YouTube LT ci sarà la diretta di Lucrezia Lando con tutta la family di Rocco Siffredi. La ragazza che é legata a Lorenzo Tano, figlio del re del porno, dice:”Vi aspettiamo per rispondere alle vostre domande.”

Selvaggia Lucarelli torna sulla questione squalo: “Oggi la Gazzetta di Parma, per difendere il ragazzo attaccato dallo squalo (da cosa? Dal reato di domande ai suoi amici?), tocca il fondo: pubblica una lettera in cui si ricorda che a Ballando con le Stelle attaccavo Asia Argento perché lei stava con Morgan e io avevo preso lo smacco da lui. E poi altre cose sul mio ex marito e idiozie varie. Poi parliamo di patriarcato. Qui siamo al medioevo. Vergognatevi.”

Valentin Alexandru, ballerino di Amici, torna a far parlare di sé: ha pubblicato una storia Instagram insieme alla sua nuova fidanzata nella vasca idromassaggio di un hotel a Bucarest. La ragazza in questione è nota al pubblico per aver partecipato a due reality e per una storia con Denis Dosio (quello che si infilava le patatine nel sedere). Si tratta di Emy Buono, anche star di OnlyFans.

