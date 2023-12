PILLOLE DI GOSSIP! LA BATTUTA DI FIORELLO SUL CASO BALOCCO-FERRAGNI: “E’ PRONTO IL DOCUFILM SULLA VICENDA, SI CHIAMERÀ ASSEGNEZ” (VIDEO) - ANCHE SONIA BRUGANELLI INFILZA LA SUA NEMICA: “PENSATI FALSA BENEFICENZA. SENZA PAROLE” - ELEONORA GIORGI CONTRO ELODIE: “MI HA UMILIATA VEDERLA DIMENARSI SENZA VESTITI IN TV. PARLIAMO DI PATRIARCATO MA LA VOGLIAMO FINIRE DI ALLUDERE?" - IL PEZZO DI CARTA DI ELEONORA PEDRON, EMMA TRA IL LIKE A STEFANO DE MARTINO E I PIEDI MOSTRATI SU THREADS: “CI STANNO I FETICISTI QUI?” - GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI DI NUOVO INSIEME?

Ivan Rota per Dagospia

A 'VivaRai2!' l’ironia di Fiorello sul caso del pandoro di Chiara Ferragni. "Lei ha perso 10mila follower, sono solo quelli di Antitrust e Codacons. Lei si scusa: ho sbagliato, dono 1 milione al Regina Margherita. Comunque è cosa buona. Tra l'altro c'è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre RaiPlay non ce la fa con i soldi. Il titolo c'è già, è 'Assegnez'!". E ancora: "Anche il Codacons ha fatto un pandoro: al posto dei canditi ha tutti gli esposti fatti ai Ferragnez!".

Al Grande Fratello, Perla ha cambiato idea su Beatrice Luzzi nonostante all'inizio il loro rapporto non era partito bene ma ora si divertono insieme e dice: “A dimostrazione che il problema non è lei ma gli altri che spesso partono prevenuti e poi quando la conosci non puoi fare a meno di amarla”. Ricordiamo che Mirko aveva detto a Perla di farsi amica Beatrice perchè era la piú forte…

Federico già non convinse quando mise la mano sulla bocca di Beatrice come a dire "stai zitta'' Poi sabato ha abbracciato Varrese dopo che hanno fatto vedere quei filmati orrendi in cui l'unica da abbracciare era Beatrice. Poi dice: “I nostri valori sono molto simili. Anita é delicata”. Da ridere. Ma sta su un altro pianeta?

La burattinaia è Fiordaliso ..la zia di qua, la zia di tutti, l'amica di ognuno . E' lei che interagisce con tutti e tira le fila. Adesso ha organizzato il gesto solidale per il “guru” Massimiliano Varrese e tutti dietro come caproni. Perchè? Per destabilizzare Beatrice.

“Mamma e… papà, son tanto felice”, scrive. E’ contentissima Eleonora Pedron che si è laureata in Psicologia. Sui social l’ex Miss Italia posta foto e video del grande giorno in cui ha condiviso la sua ebbrezza con il compagno, l’attore Fabio Troiano.

La mamma di Marco Borriello, ex di Belen Rodriguez in sostegno di Stefano De Martino: Non cambiare, non mollare mai e non cedere mai alle provocazioni. Di carattere ne hai, di doti ne hai e di sopportazione ne hai tanta. In bocca al lupo per tutto”. Sarebbe divertente sapere l’ opinione di Belen.

In un post Stefano De Martino si è fatto una foto in primo piano durante le prove del suo nuovo show serale Da Natale a Santo Stefano, e un particolare ha catturato l'attenzione dei fan. Tra i primi a mettere il like, è spuntato quello di Emma e gli webeti hanno subito pensato a un ritorno di fiamma.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ritorno di fiamma con bacio infuocato. L’ex coppia di Uomini e Donne sarebbe stata beccata in atteggiamenti intimi in discoteca a Firenze: la segnalazione di una “gola profonda” rinnova il gossip sul loro amore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme? I due sono stati beccati a passeggio e al supermercato. La bufera è passata?

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati da tempo, ma solo ora lei si toglie qualche sassolino dalle scarpe: in un video su TikTok lascia intendere che lui l’ avrebbe tradita.

Eva contro Eva. Il commento di Sonia Bruganelli sulla vicenda della sua nemica Chiara Ferragni: “Pensati falsa beneficenza. Senza parole .” Il riferimento é alla scritta “ Pensati libera” esibita dall’ Influencer a Sanremo.

Eleonora Giorgi contro Elodie a Pomeriggio Cinque: “Mi ha umiliata addirittura vederla dimenarsi senza vestiti non so dove in televisione. Perché è una grande artista, una brava cantante, una donna importante e bella. Però è così antico far finta che mostrare una gamba sia come mostrare altro. Non è così il corpo! Ci sono delle allusioni. Parliamo tanto di patriarcato, ma la vogliamo far finita di alludere a certe cose?! Io non sento il bisogno oggi nel 2023 di dimenarsi di fisici femminili, quando poi c’è un contenuto straordinario di potenza musicale e artistica. Non serve è un in più“.

Cesara Buonamici su Chiara Ferragni: “Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale. Ok, c’è della generosità, ma forse c’è anche dell’astuzia in questa sua mossa. Una sorta di recupero. E comunque ha generato un sospetto anche su altri che fanno la sua attività.”

