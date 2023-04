Ivan Rota e il risorgimentale Sor Rotella per Dagospia

Ma in Spagna cosa si fumano? Diversi media, tra cui 'El Comercio' attribuiscono alla nuova fiamma di Gerard Piqué, Clara Chía, una relazione segreta con Pep Guardiola. Sarebbe stato l’ex difensore culé a tradire la sua attuale compagna con una giovane avvocatessa; scoperto il misfatto, Clara Chía si sarebbe vendicata con l'attuale tecnico del Manchester City.

Icardi e Wanda Nara protagonisti nell’edizione argentina di Masterchef. Il bomber attualmente in forza al Galatasaray promette fuoco e fiamme ai fornelli: "Conosceranno la mia specialità di carne, ci divertiremo molto"

Un follower di Belen Rodriguez ha commentato uno scatto condiviso dalla showgirl con queste parole:”Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie.” Lei non ha commentato, ma ci ha pensato la di lei madre Veonica Cozzani, incazzatissima: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai.” Coda di paglia?

Pamela Prati ha detto che si copre il collo perché ama le collane e i foulard:”Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione.” In molti avevano fatto antipatiche supposizioni.

La Malgy sul Bosforo. Questa volta è vero: Cristiano Malgioglio ha preso casa (in affitto) a Istanbul : un appartamento dipinto d’azzurro con vista sul Bosforo. Qui lo aspetta il fidanzato Furkan, cugino del suo ex. Il cantautore, che sta ottenendo un successo pazzesco come giurato di Amici, fa sempre avanti e indietro dall’Italia: praticamente un pendolare dell’amore.

Edoardo Tavassi risponde indirettamente a Sonia Bruganelli che non lo ha mai amato e lo ha definito un manipolatore: “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno“. Ma davvero?

Il limone appassionato tra Harry Styles e Emily Ratajkowski? Niente, un limone non si nega a nessuno? Ecco cosa dice la top : “Quel bacio che ci siamo dati? Ci sono un milione di cose folli e imprecise che si dicono sulle mie relazioni e le persone che vedo. Sicuramente non sto ancora pensando ai ragazzi. La verità? Sai, a volte le cose accadono e basta. Vengo fotografata con qualcuno, anche se magari l’ho visto solo una o due volte.”

Sabato vedrete Queen Mary molto arrabbiata: Raimondo Todaro ha discusso con il giurato Michele Bravi e poi con alcuni alunni. A un certo punto Maria De Filippi ha sgridato il professore di ballo. Secondo la de Filippi ,con le sue parole Todaro sminuiva i ragazzi sei team avversari. Ma la Celentano cosa ha ad ogni puntata di Amici?

I ballerini Umberto Gaudino e Martina Miliddi di Amici stanno insieme? Lui ha lasciato Louise Heise con cui ballava in coppia, lei ha abbandonato il cantante Aka7even. Il gossip gira grazie ai commenti mielosi che si fanno sui social. Ci sarebbe però un terzo incomodo: Gaudino, da molto farebbe coppia fissa con Alessio Stia, un altro suo collega. Il rapporto fra i due non avrebbe al momento etichette…

Strascichi del GF Vip: Alberto De Pisis conferma cha all’inizio del programma si era innamorato di Edoardo Donnamaria. Ora dice:”Edo ha avuto gesti d’affetto nei miei confronti che hanno smosso in me molte emozioni. Lui poi ha preso un’altra direzione, ma quando ci siamo visti anche ieri… guardarci negli occhi è bello. Il nostro è un bene incondizionato”. Chissà che ne pensa Antonella Fiordelisi, la “bambola assassina” fidanzata dì Donnamaria…

Cena “allargata” a sorpresa per Francesco Oppini festeggiato da mamma Alba Parietti con il compagno Fabio Adami, e da papà Franco Oppini con la moglie Ada Alberti. Karaoke a tutto spiano e torta con le bombe che Francesco ha tentato di spegnere ( cosa impossibile) come ha fatto tempo fa sua madre. Dopo la festa di compleanno al Jackie’ O a Roma, la Pariettona é partita per Courmayeur con il suo Fabio.

