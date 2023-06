Maria Elena Barnabi per Gente

Arriva l’estate e ai vip scatta una incontenibile voglia di spogliarsi. Non fa eccezione Christian De Sica: l’attore romano, per il piacere dei suoi estimatori, dà il benvenuto al solleone pubblicando sui suoi social una foto di qualche anno fa in una posa plastica che mette in risalto il suo bel fisico. La didascalia? «Anch’io ho fatto il sirenetto». Impossibile non pensare all’iconico scatto di Burt Reynolds, nudo, nel paginone centrale di Cosmopolitan: era il 1972 e per la prima volta una rivista femminile pubblicava un nudo maschile. Lunga vita ai sirenetti!

«Se la Ferragni fa l’attivista nuda dei diritti delle donne, perché non posso farlo pure io?», avrà pensato Clizia Incorvaia, che dopo una vita da rockstar come moglie di Francesco Sarcina, sui social ora si mostra mamma felice e compagna del più calmo Paolo Ciavarro. Detto fatto: a 10 giorni di distanza dalla chiacchieratissima foto di Chiara, anche Clizia si mostra seminuda per “difendere la libertà delle donne”. Sarà. Certo, l’effetto Baby Boss è dietro l’angolo.

La cantante colombiana Shakira, 46 anni, e il campione di Formula 1 Lewis Hamilton, 38, starebbero assieme. Gli indizi: lei è stata due volte ospite al box della Mercedes e i due, dopo la gara, sono usciti a cena. Altro che Twingo!

Ma come fa Madalina Ghenea, a 35 anni e dopo aver avuto una figlia, ad avere un fisico così... “in salute”? Sono i misteri che aleggiano intorno ad alcune persone che, senza alcun dubbio, sono in qualche modo imparentate con gli dei. La modella e attrice rumena è la nuova testimonial dei costumi Yamamay e si è premurata di inondare i suoi social di scatti e video dal set. E ha fatto benissimo, aggiungiamo noi.

