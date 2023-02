PILLOLE DI GOSSIP - PER CARNEVALE JOLANDA RENGA SI TRAVESTE DA MAMMA AMBRA AI TEMPI DI "NON E’ LA RAI". IL FIDANZATO INVECE DIVENTA SUO PADRE - MICHELLE HUNZIKER CHIUDE A UNA POSSIBILITÀ DI RITROVARSI CON L’EX MARITO TOMASO TRUSSARDI - SIGNORINI SVELA COSA NON DEVE MANCARE MAI IN UOMO CHE GLI PIACE - GRANDE BORDELLO, ORIANA MARZOLI VS SARAH ALTOBELLO: “BUGIARDA, STAI MENTENDO” E FA IL GESTO DELL’OMBRELLO - EDOARDO DONNAMARIA CONTRO ANTONELLA FIORDELISI: “OGNI PUNTATA FAI UNA FIGURA DI MERDA”

Ivan Rota per Dagospia

Il vero GF Vip (hot) è sul profilo Instagram di Alfonso Signorini: ecco cosa risponde a chi gli chiede: "Cos'è che non deve mancare assolutamente in un uomo che ti piace?", Signorini risponde : "Un profumo speziato”. A proposito di momenti down , Signorini ha detto quello che gli serve per tirarsi su é il sesso. Secondo lui l'attività sessuale insieme alla musica, al cibo e allo sport è quello che riesce ad aiutarlo nei momenti di tristezza.

Ed ecco cosa dice Francesca Fagnani a proposito dell’ intervista con Oxa:”Se sono riuscita a realizzare un’intervista impossibile? E capirete quanto dopo averla vista…Intanto io la ringrazio per essersi fidata, perché comunque è stato un atto di fiducia. Io trovo che non sia mai banale. Direi che ti porta un vissuto un po’ diverso. Insomma anche dei ragionamenti un po’ diversi. Devo dire che io mi sono divertita, spero vi divertiate anche voi.”

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, per Carnevale si è travestita da sua madre, ma nella versione anni novanta cioé quando l’attrice conduceva ‘Non è la Rai’. Ma anche altre ragazze lo hanno fatto: la favolosa apparizione di Ambra a X Factor con la canzone T’Appartengo ha generato emulazione. Filippo Carrante, fidanzato di Jolanda, si é travestito da Renga. Virale.

Michelle Hunziker per la prima volta chiude definitivamente a una possibilità di ritrovarsi con l’ex marito Tomaso Trussardi. La showgirl ha messo la parola fine al matrimonio con l’imprenditore del levriero. “Lui è un grande dolore”, confessa. E aggiunge: “Con lui vorrei fare come con Eros”. In effetti Ramazzotti dichiarò che la faceva urlare. Forse Trussardi no.

Una delle scene più cult nella storia del Grande Fratello Vip: Sarah Altobello viene eliminata, entra in studio e, tramite il biglietto di ritorno, rientra in gioco. La pugliese urlando si butta per terra per la contentezza smutandandosi ,mentre tutti si alzano e la salutano con una standing ovation: una scena diventata virale, anzi viralissima. Strano comunque che, visto quanto é amata, fosse stata eliminata dal pubblico.

La puntata è iniziata con Attilio Romita che sollecitato da Signorini, ha detto di aver fatto l’amore la sera prima con la compagna Mimmuzza e con la notizia che al Carnevale di Viareggio e a quello di Cento, sui carri ci sono le sagome del conduttore e di Orietta Berti che ha chiuso la puntata con una canzone inascoltabile. Ridateci i balletti di Carmen Russo e Pamela Prati con Elenoire Ferruzzi come guest. Ci va bene anche Gegia.

Giulia Salemi ha quindi detto che è tornato il sereno con Pierpaolo Pretelli. Alcuni dicono che dietro la crisi ci sarebbe l’assillante presenza di una persona , che lei non gradisce, accanto al fidanzato.

Ivana Mrazova é una ragazza raffinata, ma ieri sera al GF Vip si é lasciata scappare diverse uscite un poco hot: non pensando di essere in onda, dice al suo Luca Onestini ( in un momento romantico in cui si erano chiariti) : “Mi scappa una pipì incredibile “, poi aggiunge: “ Faccio fatica a andare in bagno”. Infine, dopo che Raffaello Tonon (chiamato Raffaella da Signorini) ha salutato Onestini ( con il quale aveva stretto amicizia in una scorsa edizione del reality), nota qualcosa di “sospetto” in Tonon e dice a Luca: “ Hai notato il pacco … quei pantaloni…”

“Qui parlo male, uso male i verbi, le parole”, dice Nikita Pelizon e nella notte chiede ai compagni chi l’ha presa in giro. Naturalmente Edoardo Tavassi ormai legatissimo a quei volgaroni dissociati di Nicole Murgia, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia ( che ieri sera ha perso punti innervosendosi a dismisura ). Quest’ultima al televoto con Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Nikita: uno sarà eliminato giovedì.

Micol Incorvaia nella notte, giugulare gonfia, dice di aver avuto dissapori con Sarah Altobello: al suo rientro in casa Micol non l’ha proprio considerata. A Antonella Fiordelisi prima aveva urlato che con Edoardo Donnamaria durerà come un gatto in tangenziale. Ma cosa è successo a questa ragazza che sembrava una delicata collegiale da manga giapponese ? A fine puntata Fiordelisi dice che le sembra di essere in un thriller dove l’unica che porta una maschera è Micol: detto dalla “bambola assassina”! Ora abbiamo le gemelline di Shining…

Secondo Guendalina Canessa, amicissima di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro , il bel Veneto è inqualificabile . Lo ha detto senza giri di parole : “Per me ad oggi Daniele è un a merda. Non ha un filo logico. Era agitata, era così felice di rivedere Daniele. Martina ha avuto tante delusioni dagli uomini. Perché lui ha rovinato tutto e la tratta come una sconosciuta?”. La Nasoni e Marzoli hanno di nuovo litigato a colpi di “puta”: la seconda: “Tu mi hai dato della “puta”, ma tu non potrai mai farla”, e la Nasoni: “Tu la fai anche troppo”. Che classe!

In ogni caso, si litiga per un bicchiere sporco e si arriva a parolacce, violenze verbali e questo schieramento tra due squadre non giova al GF Vip. Tutto questo ha portato il conduttore a dire: «Il clima che si respira nella casa è orribile, secondo voi il pubblico da casa si diverte a vedere queste scene? Io cambio canale, vi confesso che mi date fastidio…siete un pessimo esempio». E Sonia Bruganelli dice quello che fa più paura ai concorrenti : «Vi manca meno un mese e a breve nessuno si ricorderà di voi». In ogni caso, al gruppo è stato dimezzato il budget per il cibo.

Le battute della serata. Sarah Altobello: “ M’illumino d’immenso, sono tutta sommossa” , e poi “Mi sento idolatrata.” : Signorini capisce “Donald Trump”. Sonia Bruganelli dopo aver visto Giusy, sorella di Altobello: “ Ma come mai lei parla italiano e Sarah no?”

