Ivan Rota per Dagospia

Prime nomination al Grande Fratello: Vittorio , Rosy Chin, (ieri sera ridimensionata), Giselda Torresan e Grecia Colmenares. Beatrice Luzzi nomina Rosy Chin, ma dice : "Siamo già grandi amiche". La Luzzi come attrice non ha mai vinto l’ Oscar, ma ora vince quello alla “coerenza”. La Rosi dice: “Mi auguro che adesso se continuate a nominarmi non mi chiediate di cucinare”. Alex Schwazer nomina la montanara urlante Giselda Torresan perché è troppo debole. Mah!

Una delle nuove concorrenti è Valentina Modini in “arte” Lady Fagiana. Dice di abitare tra le pecore, ma si occupa di pubbliche relazioni (n’artra sòla!). Collegamento dalla pizzeria di famiglia (il papá della Fagiana é soprannominato Orsino.

E abbiamo anche lo spacciatore redento ovvero Claudio. Il Grande Fratello gli da la possibilità di trovare una nuova via. Piú che una casa sembra un rehab. Un altro concorrente è Arnold, ha ventidue anni e viene dal Ghana. Per ora non pervenuto. Rosi Chin va nel tugurio ad accogliere un altro gieffino, ovvero lo “sgomorrato” Ciro Petrone.

Entra nella casa anche la cantante Fiordaliso che il conduttore chiama Fiorda (non si puó sentire!) e si butta in citazioni favolistiche da far accapponare la pelle : “…Tu Alfonso stasera sei il mio Peter Pan, io entro nell’isola che non c’è”. I concorrenti escono in passerella e cantano con lei Non voglio mica la Luna. Poi Fiorda si riprende e quando entra la bella concorrente Heidi le dice: “Che figa che sei!” Piersilvio, ha detto figa…

Appena entrata nella casa, la cantante tira fuori un soprannome da urlo. Grecia Colmenares, subito 'battezzata' da Fiordaliso con un nome che ricorda una telenovela interpretata dall'attrice negli anni ottanta: “Topazia!".

Neanche Edmondo De Amicis avrebbe inserito ‘sta storia in Cuore: il macellaio Paolo viene chiamato in confessionale per parlare della sua concezione dell’ amore : lui non bacia cosí per farlo, ma solo se pensa che la donna che bacia stia con lui tutta la vita . Ma chi gliele scrive ? Liala tornata in vita? Poi si commuove ( di nuovo ) parlando della madre, che ha fatto tanto per lui. E a chiudere ci pensa il conduttore: “Una cosa bella è che tu sei aperto alla vita” (?!)

Poi peró Signorini lo bacchetta per alcune sue considerazioni sulla cittá di Napoli: “Io porto Napoli nel cuore e tu non puoi dire che Napoli non ha bellezze culturali”. Questa l’ha azzeccata.

Grande Giampiero Mughini che dal confessionale dice : “Io più invecchio e meno credo nei pregiudizi… la vita è solo un complesso di sfumature.” Gli sono bastati pochi minuti per dare una allure diversa al programma. Entrerà nella casa tra poco, dopo un “tagliando”.

Con una sceneggiatura degna di Ed Wooh continua la serata con Cesara Buonamici che forse pensa di essere sul divano di casa a guardare Vite al Limite. Ogni tanto si sveglia e riguardo Giselda le escono alcune parole: “Ha una spontaneità che è veramente contagiosa”. Si, e anche la voce che spacca i timpani… e poi dice che Grecia Colmenares é petulante. Che bella scoperta.

Chando Erik Luna vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello per rivedere la sua ex Grecia Colmenares . La relazione tra i due è finita nel 2019 e lui ha avuto un flirt con Manila Gorio. Due anni orsono, ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio, ha fatto coming out dicendo di essersi messo con un uomo, tale Juan. Fatelo entrare, magari Topazia si sveglia…

