Ieri sera a Capri c'erano Michael Jordan e Magic Johnson che con i tamburelli, cembali e mandolini, cantavano "Volare" e "Tu vuò fà l'americano", attirando gente dagli altri tavoli. Ah, c'era anche Samuel L. Jackson. Qui siamo oltre il multiverso. pic.twitter.com/uT7LRWmINa — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 13, 2023

Ivan Rota e il baskettaro Sor Rotella per Dagospia

Magic Johnson ha pubblicato sul suo profilo Twitter il video di una cena canterina in un ristorante di Capri in compagnia di Michael Jordan. Con loro anche le rispettive mogli, l’attore Samuel L. Jackson. Il gruppo si è divertito a cantare , tra mandolini e tamburelli, "Nel blu dipinto di blu"…

Alto tasso di star per la prossima Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia : sul red carpet ci saranno quasi sicuramente Zendaya, Pedro Pascal, Michelle Yeoh, Emma Stone, Penelope Cruz, Mark Ruffalo, Lilly James, Carey Mulligan, Jodie Foster, Adam Driver e Jessica Chastain . Challengers, diretto da Luca Guadagnino, con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist é il film d’apertura, Fuori Concorso, della mostra che si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre 2023.

Le notizie certe sono che la madrina è Caterina Murino, da tempo sparita dai nostri schermi. Il presidente di giuria è Damien Chazelle mente il Leone d’oro alla Carriera sarà consegnato a Liliana Cavani.

E torna anche Saverio Costanzo con Finalmente l’alba. La storia è ambientata negli Studi di Cinecittà negli Anni 50. Protagonista un’aspirante attrice (Lily James) che si reca a Roma per un’audizione e viene spinta, in una notte apparentemente senza fine, alla scoperta di se stessa. Nel cast anche Willem Dafoe. Una curiosità: Alba Rohrwacher interpreta Alida Valli.

La telenovela senza fine: Stefano De Martino pubblica nelle Story Instagram una foto con la moglie Belen Rodriguez. Si vedono seduti vicini a bordo di un’auto epoca. Sino alla prossima puntata. Si, perché a questo punto dovrebbe intervenire Poirot : la foto eliminata, la fede tolta, le vacanze separate...

Leoni da tastiera da vergogna hanno criticato Elisabetta Ferracini per uno scatto postato da sua madre Mara Venier al concerto romano di Ultimo: uno scatto che le vede sorridenti al concerto di Ultimo. Secondo alcuni “webeti” non era il caso di mostrarsi in questo modo a circa un mese dalla morte di Pier Francesco Forleo, il marito di Elisabetta venuto a mancare il 9 giugno.

Sono arrivati a criticare l’ abito rosso di Mara Venier: “Sarà così, ma secondo me il rosso è eccessivo: io lo chiamo rispetto”. Elisabetta Ferracini ha risposto nelle sue Instagram Stories : “Leoni da tastiera soli, infelici, invidiosi, rosiconi, frustrati e felici dei dolori altrui… che non aspettano altro di puntare il dito o coglierti in fallo e tanto altro ancora… piccole persone fallite… Buona vita cari…”

L’ amara vita da reality. Come é saggia Soleil Sorge : "c’è stata una azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro ." Questo ha detto a proposito di una lite che ha visto protagonista l’ex gieffina Oriana Marzoli con Chadia urlanti che sono andate da Soleil e dai suoi amici : si sono allontanati tutti. “Poco dopo ho visto Daniele Dal Moro ( fidanzato altalenante della Marzoli ) e gli ho chiesto come vedesse la situazione : è arrivata anche li urlando cose e aggredendo in stile Jerry Springer show.”

Sempre più uniti : Anna Tatangelo e Mattia Narducci fanno sul serio e, in vista dell'estate , la coppia si è anche concessa la prima vacanza in famiglia con il figlio della cantante, Andrea, avuto da Gigi D’Alessio. A far da Cupido tra i due é stato l’ agente di Narducci, lo stimato Alex Pacifico .

Alba Parietti “scioocobasita” alla puntata di Non sono una signora in onda stasera su Rai Due. Alla conduttrice é stato fatto uno scherzo dalla produzione, lei non ne sapeva niente. Sotto il trucco di una drag queen si nasconde suo figlio Francesco Oppini.

Gerry Scotti non crede a Paolo Bonolis. Il conduttore pensa che quando il collega afferma di essere vicino a lasciare il mestiere che lo ha reso famoso, mente.

Gabriel Garko ha appena finito di girare la fiction Mediaset ‘Se potessi dirti addio’ e adesso ha festeggiato il compleanno con pochi amici . Per lui una serata molto intima , ma emozionante con gli invitati che gli hanno fatto soffiare sulla candelina del 15 e non sul 51, sua vera etá.

