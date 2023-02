PILLOLE DI GOSSIP - CHE SUCCEDE TRA CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER? LEI LO HA CACCIATO DI CASA, MA ORA POSTANO UNA FOTO MENTRE SONO ATTOVAGLIATI A CENA INSIEME - L’AGENTE DELL’EX CICLISTA SPIEGA: “NESSUN TRADIMENTO, È STATA SOLO UNA DISCUSSIONE”. SICURO? - MENTRE LA SUA FIDANZATA ELODIE È IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO, ANDREA IANNONE ANDREBBE DI NUOVO DAL CHIRURGO ESTETICO PER FARSI ALCUNE “PUNTURINE” – CHIARA FERRAGNI E IL FERRO DI CAVALLO – CHI E’ QUEL CANTANTE CHE AL RISTORANTE DI SANREMO HA FATTO LE BIZZE PRETENDENDO CHE NESSUNO SI AVVICINASSE AL SUO TAVOLO?

Ivan Rota per Dagospia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero avuto solo una discussione come capita in tutte le coppie. Quindi non si separano e abiterebbero sempre sotto lo stesso tetto. E come mai lei si era tolta l’anello di fidanzamento? Perché doveva fare uno shooting per una linea di gioielli. Vabbé…

Mentre la sua fidanzata Elodie è in gara al Festival di Sanremo, si dice che Andrea Iannone si recherebbe di nuovo dal chirurgo estetico per nuove “punturine”. Andrea Iannone sembra che negli ultimi anni abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Infatti, nel web stanno circolando da tempo alcune foto risalenti a qualche anno fa, in cui il motociclista appare irriconoscibile.

É già diventata virale la gag in cui Amadeus scambia Gianmaria, in gara con la canzone Mostro, per Sangiovanni. Inoltre Alba Parietti è impazzita per Gianmaria e lui può essere contento: la conduttrice è stata la prima ad apprezzare Damiano dei Maneskin e gli ha portato fortuna. E che fortuna!

Chi avrebbe mai detto che Chiara Ferragni è superstiziosa? A Sanremo si é portata un ferro di cavallo che porta al collo. Vari sacchettini, con sale e altro, contro le negatività e persino il “palo santo” da accendere e agitare in camera contro il malocchio.

“Ho fatto dei figli con questa donna”. Fedez con questa frase mostra nelle sue Stories di Instagram la sua emozione e il suo amore per il successo della moglie Chiara Ferragni e poi si lascia andare a un fortissimo applauso.

Ci sono alcuni giovani in gara che a Sanremo che girano con una scorta di bodyguard da fare invidia a Lady Gaga mentre le vecchie glorie se ne vanno in giro da sole concedendosi al pubblico. Da Santino, un noto ristorante del posto, un cantante , che ha già dato quattro anni orsono, ha preteso che nessuno si avvicinasse al suo tavolo…

Anna Oxa intervistata da Giovanna Civitillo: “Sì torno all’Ariston, che emozione è? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Vivo le cose più animicamente e meno di testa. Aspettate i miei look? Soprattutto aspettatevi un canto, un bel canto, un canto dell’anima. E poi tutto il resto veste l’anima. Il fatto che riproporrà Un’Emozione da Poco? Sai, è un inizio e poi un essere qui con un altro brano, una continuazione diciamo. Si riprende un punto e poi si riparte”. É arrivata ultima.

GF Vip: Antonino Spinalbese ha festeggiato gli anni ed é apparso un aereo con uno striscione a lui dedicato. “Nino, noi due sappiamo, happy birthday, Ginevra“ mandato da Ginevra Lamborghini che gli ha rinnovato la promessa di portarlo a Pomezia. Tutti i fan dei due felicissimi. Solo che lui ieri ha detto: “Che roba è Pomezia? Non ne ho idea, non so neanche dove sia. Non lo so lei mi ha detto deve andare a Pomezia, ma credo che non ci sia niente a Pomezia, ma mi sa che ci andrà da sola a Pomezia. Mi sa di sì”. Fine di un sogno…

Dopo averci litigato per l’ennesima volta, Oriana Marzoli ha rivelato il cachet che riceverebbe Daniele Dal Moro al GF Vip : “Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagna e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8.000 Euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello stronzo”.

