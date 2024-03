Ivan Rota per Dagospia

Chiara Frattesi bomba sexy alle Maldive: il mini bikini manda in tilt i pipparoli social che commentano: "Sei illegale". Come l’avrà presa il fratello Davide, centrocampista dell’Inter?

A Che Tempo Che Fa, Ornella Vanoni rivolta a Virginia Raffaele: “Ti avevo trovato un uomo mica male”. La comica risponde: “Ma perché mi devi piazzare?”, “Sono preoccupata per te”, ha ribattuto lei. Virginia Raffaele continua: “La preoccupazione di Ornella è che io mi fidanzi”. E la Vanoni continua: «Era uno bello, simpatico, voleva mandarle dei fiori. Lei mi ha chiesto ‘ma quanti anni ha?', io le ho risposto '50-55, ‘no è troppo vecchio' ha detto”, ha continuato la cantante.

L'attrice nel frattempo ha cercato di capire chi fosse l'uomo in questione, ma il nome non è stato svelato e Fazio ha tirato un sospiro di sollievo. Nessun commento su Checco Zalone, ma il messaggio è chiaro: sono single. Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, ha scritto che Virginia Raffaele avrebbe una storia con Checco Zalone, tanto che lui starebbe per trasferirsi a Roma. Voci a cui nessuno dei due diretti interessati ha voluto rispondere, sono anni che si definiscono grandi amici.

Ma Fabio Fazio é sul pezzo? Ebbene no. Ieri sera aveva ospite Virginia Raffaele per presentare il suo film Un Mondo a Parte e manco una domanda sulla presunta liason con Checco Zalone. Ci sará qualcosa di vero? Forse la comica ha chiesto di non parlarne?

Due icone alla corte di Francesca Fagnani per la prossima edizione di Belve: trattasi di Loredana Berté e Marcella Bella.

Nella puntata di domenica 17 marzo di Zona Bianca, l'ex Miss Italia e giocatrice di basket Alice Sabatini ha raccontato la propria esperienza. "Faccio la modella e ho ricevuto tanti no a causa del mio corpo, molto più muscoloso di quello delle modelle che sfilano in passerella. Dopo il concorso di bellezza, ho preso 15 chili. Il mio corpo è cambiato ed è stato difficile per me accettarlo. Un nutrizionista mi aveva dato una dieta folle, con pochissima acqua. Diceva che, trattenendo i liquidi, mi avrebbe fatto venire la cellulite. È per questo che sono finita in ospedale".

Grande Fratello: A rischio eliminazione Sergio D’Ottavi, dato al 15,80%, e Anita Olivieri, la meno votata dell’ultimo televoto e ora al 15,73% delle preferenze. Greta Rossetti (14,62%) rischia di pagare caro le confessioni a Vittorio Menozzi mostrate nel video da Alfonso Signorini, in cui i due avrebbero detto cose "agghiaccianti" sulla beniamina del pubblico Beatrice Luzzi.

La telenovela tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Con tono convinto, Giuseppe ammette che, se potesse tornare indietro, si comporterebbe diversamente, prenderebbe più posizione, lotterebbe per Beatrice, le starebbe vicino e la proteggerebbe. “L'errore più grande è stato non difenderti” conclude facendo un lungo sospiro. Ha paura di non arrivare in finale.

Beatrice: “lo sai che mi è venuta fame anch’io alla fine? Cioè anche a me volevo dire, ma come parlo? Non ti voglio frequentare mai più Giuseppe, né a te né a tutti loro!”

Simona Tagli fa le carte al bidello Giuseppe Garibaldi: “Quando tu uscirai da qua, troverai il vuoto cosmico”.

Cesara Buonamici sul Grande Fratello: “È stata un’esperienza lunga, ma ti abitui. Di sicuro mancherá qualcosa dopo la fine”. A lei. Al pubblico, secondo i social, lei non mancherá.

Lo scandalo mediatico che ha colpito Chiara Ferragni non sembra aver colpito la sorella minore Valentina. Amore e affari vanno a gonfie vele: sarebbe pronta a sposare il fidanzato Matteo Napoletano; inoltre il fatturato di Valentina Ferragni negli ultimi anni è volato: sembra sia triplicato dal 2020 superando ad oggi i 5 milioni di euro.

