NUOVO FLIRT PER FEDEZ? Nel video il cantante ci prova con una ragazza bionda. A quando mi risulta si tratta di Ludoviva Di Gresy, ragazza dell'alta borghesia milanese. pic.twitter.com/ehRLcCsFlO — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 3, 2024

Ivan Rota per Dagospia

fedez ludovica di gresy 2

Pippa Middleton e suo marito James Matthews hanno aperto una fattoria eco-chic nella campagna inglese. Si trova nel Berkshire dove le sorelle Middleton sono nate: è una fattoria di charme per organizzare eventi, ospitate e fare festa.

Chiara Ferragni l’aveva ingaggiata per “pulire” la propria immagine dopo il Pandoro Gate. Ma adesso Community, agenzia trevigiana di comunicazione, ha abbandonato l’incarico. L’influencer non è più tra i clienti della società: è quanto trapela da fonti vicine all’agenzia, fondata dal trevigiano Auro Palomba, che ne è anche l’attuale Ceo.

Paolo Bonolis è stato ospite a TvTalk su Rai3, ma per il conduttore in qualità di ospite. Alla domanda: “Tornerai mai in Rai?“, ha risposto: “Beh la domanda mia è di rimbalzo: a fare che? Un programma a caso? No! Non lo so, tutto può essere.”

fedez

Ludovica Di Gresy, la ragazza che ha dato il due di picche a Fedez, ha 23 anni e appartiene a una delle famiglie più conosciute della Milano bene. Suo padre é Emanuele Di Gresy: un marchese che si occupa di vino ed è il proprietario della cantina Marchesi di Gresy. Inoltre è stato un ex di Flavia Vento e la loro relazione è finita in querela…

In due articoli e diversi post social, il Daily Mail ha pubblicato foto di Artur Dainese e Rodrigo “Jessica” Alves, rivelando anche che ai tempi Alves era divisa tra il modello, ora naufrago all’ Isola dei Famosi, e Giacomo Urtis. I fotografi del Daily Mail sei anni fa avevano paparazzato Alves e Dainese in love prima che Alves intraprendesse il percorso per diventare donna.

“Alves il mese scorso ci ha confermato la sua relazione con il cantante e chirurgo plastico italiano Giacomo Urtis. Nonostante la storia romantica con Giacomo, la star è stata vista in atteggiamenti intimi con il bel modello ucraino Artur Dainese”, così scrivevano.

ludovica di gresy

Fra i vari dinieghi ricevuti dagli autori c’è quello di Vera Gemma (anticipazione data da Alberto Dandolo), quello dell’influencer Giorgia Crivello e quello del mago di TikTok già visto anche a Ciao Darwin, Jey Lillo. Entra invece Dario Cassini nel 2022 ha partecipato a Ballando con le Stelle dove è ricordato per aver cercato di “manipolare” il giudizio di Selvaggia Lucarelli a suo favore.

Alessia Marcuzzi ha ricordato un aneddoto a Milena Vukotic : “Vorrei dire una cosa, oggi stavamo leggendo che un grande regista ai tuoi esordi ti disse ‘per fare l’attrice bisogna essere belle come Gina Lollobrigida e carismatiche come Anna Magnani e tu non sei né l’una e né l’altra’. Insomma dire che non c’aveva visto così lungo“.

Milena senza pensarci troppo ha fatto il nome del regista in questione: “Esatto è vero e questo regista era Renato Castellani. Il quale però mi ha invitato a fare una bellissima parte nel suo film sulla vita di Verdi, ma io non gliel’ho mai ricordato“.

MEME SU CHIARA FERRAGNI E IL PANDORO BALOCCO

Al settimanale Nuovo, l’ex naufrago Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua su Vladimir Luxuria come conduttrice de L’Isola dei Famosi: “Vladimir ha superato l’esempio dei conduttori che ha frequentato e ha dimostrato di aver imparato tanto. Per me è perfetta per L’Isola dei Famosi, conosce alla perfezione i meccanismi e le atmosfere del reality visto che ha fatto sia la naufraga, che l’inviata e l’opinionista“.

Su Vanity Fair un giornalista parlando con Francesca Chillemi ha detto: “Recentemente Can Yaman ha dichiarato in un’intervista che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?“. E l’attrice ha risposto: “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto“.

sonia bruganelli paolo bonolis

Can Yaman ha condiviso l’articolo su Instagram lasciando un commento al vetriolo: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente, anzi, forse ha schivato“.

Tenetela lontana dai social. Ora Belen Rodriguez spiega perchè ha lasciato Elio Lorenzoni: “Mia mamma e il mio ex? No, non ci andava d’accordo, mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa. Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco…

ludovica di gresy 1

Holden sta dicendo che fa il lavoro del cantante e non ha tempo per Amici. E lo faranno pure vincere. E poi avere una pop star come Sarah e dare il punto a Petit che canta sempre la stessa cosa da mesi…

Nemmeno il fuso orario di Damiano è più una scusa per non fare gli auguri in tempo e pubblicamente a Victoria. Forse si è rotto per davvero qualcosa tra i due Maneskin?

Simona Ventura: "Non ho mai ringraziato Paolo Bonolis perché, se lui non avesse rinunciato, io non avrei mai fatto Sanremo. Lo faccio ora. Sono passati vent'anni. Era prescritto”. Prescritto?

victoria de angelis al cocorico 6 victoria de angelis 5 luna passos victoria de angelis 12 victoria de angelis 4

cristina navarro alessandro cecchi paone simone antolini damiano david allo stadio con dove cameron 1 alessia marcuzzi 44 damiano dei maneskin 2 Kate Middleton e il principe William Kate Middleton laureata, 2001 damiano dei maneskin belen rodriguez elio lorenzoni foto di chi belen rodiguez elio lorenzoni 8 ALESSIA MARCUZZI 44 alessia marcuzzi 44 simone antolini alessandro cecchi paone foto di bacco sonia bruganelli paolo bonolis SOUPAHNDORO - MEME BY EMILIANO CARLI sonia bruganelli paolo bonolis il caso del pandoro balocco di chiara ferragni finisce sulla bbc fedez ludovica di gresy 2