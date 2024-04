PILLOLE DI GOSSIP! CHIARA FERRAGNI RICOMPARE DOPO SETTIMANE DI ASSENZE: ECCO DOVE E’ STATA AVVISTATA – FEDEZ TRA SELFIE E STOCCATE A LUIS SAL – HOARA BORSELLI ROMPE IL SILENZIO SU SANREMO CON UNA HATER - RUNE IN LOVE CON GINEVRA MAVILLA, LA FIGLIOCCIA DI VACCHI? FLIRT TRA SOLEIL SORGE E CRISTIANO IOVINO, IL PERSONAL TRAINER "CARO" A ILARY? BEATRICE LUZZI E PERLA VATIERO “REGINA DEL TRASH”, ELISABETTA CANALIS MANDA IN VISIBILIO I PIPPAROLI E... ANCHE ELETTRA LAMBORGHINI!

Ivan Rota per Dagospia

holger rune

Elisabetta Canalis scatenata sui social. Dà l’addio allo stilista Roberto Cavalli e poi manda in visibilio pipparoli di ogni latitudine con una pioggia di foto bombastiche. Anche Elettra Lamborghini le ha risposto: "Ammazza la mazza" (In che senso?)

Fedez si sta divertendo “come un teenager” al Coachella Festival in California. il rapper si è lasciato immortalare con Mike Majlak, co-conduttore del famosissimo podcast "Impaulsive" di Logan Paul. Fedez ha lanciato una bella frecciata a Luis Sal scrivendo: “Mike mi ha detto che Mr. Marra (che ha co-condotto l'ultima edizione di Muschio Selvaggio, ndr) è il podcaster più forte d'Italia (anche lui dice che Muschio era meglio prima)”

ginevra mavilla

Chiara Ferragni avvistata allo stadio di Cremona con figlio, mamma e sorelle. Era sparita dai social dal suo ritorno da Dubai, poco dopo Pasqua fino a quando sabato pomeriggio l’influencer è ricomparsa allo stadio Zini di Cremona, per assistere alla partita di calcio Cremonese-Ternana.Chiara era molto più attenta al cellulare che alla partita e non ha portato benissimo alla squadra di casa che ha perso…

Rumour da Montecarlo: il tennista Holger Rune si sta vedendo con Ginevra Mavilla. Lei ha 19 anni ed è la figlia influencer di Mara Poletti e Marco Mavilla. La si conosce per la sua amicizia con Gianluca Vacchi, un caro amico ed ex collega della mamma, che la definisce la sua “figlioccia”.

ginevra mavilla vacchi

É tornata in scena e nessuno ferma più Charlene di Monaco. L’ultima volta è stata giovedì 4 aprile, quando ha partecipato all’inaugurazione, insieme al principe Alberto, di Amazonico, nuovo ristorante di tendenza della Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Lei, principessa rock con tanto di pantaloni in pelle, camicia effetto metal.

soleil sorge

Perla Vatiero ha raccontato in un’intervista di essersi particolarmente dispiaciuta dopo aver visto un video in cui Beatrice Luzzi la definiva “la regina del trash”. Chi si crede? Coco Chanel? E poi dice: “Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato”. Ma cosa dice?

Maurizio Crozza: "Che fosse bello lavorare sul Nove l’ho capito sette anni fa poi è arrivato Fazio. Dicono che arriverà anche Amadeus. Per Discovery sono contentissimo: Fazio, Amadeus siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della tv e ora il Nove sembra Lampedusa, dove arrivano tutti"

francesco butteri

Ma Soleil Sorge frequenta Cristiano Iovino, l ‘uomo al centro dello scandalo mediatico che ha coinvolto Ilary Blasi e Francesco Totti?

Un periodo da favola nel Sud della Francia: ecco la nuova vita di George e Amal Clooney che, da alcuni mesi, si sono trasferiti da Hollywood a Brignoles. In questo piccolo paese della Provenza, i Clooney si sono rigenerati insieme ai figli.

Amici involontariamente hot. Alessandra Celentano, dopo una scelta che lei non condivide, dice a Cristiano Malgioglio: “Mi sei cascato sul pisello”.

soleil sorge 55

La giuria in effetti a volte ha giudizi stabilizzanti: non salvare subito Lil Jolie, secondo tutti, per la sua grinta e bellezza, la nuova Alice, é alquanto bizzarro. Michele Bravi si rifiuta di votare in quanto secondo lui Lil Jolie e l’algida Sarah Romano si equivalgono e quindi passano a una nuova sfida nella prossima puntata.

Dopo l’ imitazione di Barbara D’Urso, Vincenzo Da Lucia ha fatto un capolavoro nei panni di Maria De Filippi che ad Amici che lo ha presentato come la sua “gemella segreta”. Chiudendo gli occhi, non si riconosce l’originale.

hoara borselli

Si è tenuta a Roma, al Next Museum, la prima Artist Nights, in collaborazione con la fondazione dell’Accademia nazionale di danza, dedicata ai “Campi di grano” di Van Gogh. La performance ha visto come attore protagonista Francesco Butteri che ha interpretato le Lettere a Theo: raccolta epistolare che racchiude gran parte della corrispondenza tra Vincent van Gogh e il fratello Theodorus van Gogh, iniziata nel 1872 e finita con la morte dell'artista nel 1890. L’ emozionante lettura di Butteri, visto recentemente nel film Altri Comizi d’Amore dedicato a Pier Paolo Pasolini, con l’oboe in sottofondo ha reso l’atmosfera semplicemente magica.

David Beckham e la figlia dodicenne Harper sono molto uniti. Ieri l'ex calciatore ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero con la ragazza al matrimonio di un amico. “La mia bambina sta crescendo. Ragazzi preparatevi”. Frase che ha fatto imbestialire molti webeti: “Ragazzi preparatevi? Che vuoi dire con questa frase? Disgustoso…Ma che dici? Non è una cosa normale”.

elisabetta canalis elettra lamborghini

Sotto a una foto di Hoara Borselli intenta a leggere un libro, una internauta ha scritto: “È il copione per Sanremo? Tu Povia e Pino, brividi!“. Una frecciatina che si riferisce alla notizia del Corriere sul fatto che a Amadeus fossero stati “raccomandati” lei, Povia, Pino Insegno (e Mogol). La Borselli ha risposto: “È primavera signora, si faccia una bella passeggiata al sole che i brividi non le vengono. Se sta a casa oltre a quelli viene la bile e non è il massimo. Buon sabato“.

fedez elisabetta canalis 3 elisabetta canalis chiara ferragni alberto di monaco charlene cristiano iovino