Ivan Rota per Dagospia

Chiara Frattesi e lo juventino McKennie stanno insieme? In tanti hanno visto una conferma del flirt nella presenza della modella, sorella del centrocampista dell’Inter, in tribuna all'Allianz Stadium di Torino domenica scorsa per assistere al posticipo tra Juventus e Fiorentina:

“Sto bene, ma è ignobile scappare così”. Mattia Zenzola, ballerino barese vincitore dell'ultima edizione di Amici, ha pubblicato tra le sue storie Instagram la foto della sua vettura tamponata, denunciando il fatto che il responsabile non si sia fermato a soccorrerlo…

Alessandro Borghi a “Belve”: “Sono ossessionato, ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso”. E sul calco del pene di Rocco Siffredi per la serie Supersex: “Non ne ho avuto bisogno, lo abbiamo usato, per scherzare, come clava o facendo scherma”

Impareggiabile Vladimir Luxuria, prima donna trans conduttrice di un programma Mediaset in prima serata: all’ inizio dell’ Isola dei Famosi esordisce con “mi sono messo in gioco”. Al maschile. Si dimostra sul pezzo conoscendo le dinamiche del gioco a cui ha partecipato come concorrente e poi opinionista.

Ieri sera a Roma la prima di Challangers in presenza del regista Luca Guadagnino e del cast: Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor. Zendaya ha fatto sapere di essere una fan di Jannik Sinner. Imperdibile Tommaso Zorzi che la intervista. E domenica la vediamo a Che Tempo che Fa.

Soliti giochi triti e ritriti all’ Isola dei Famosi, ma di sa che la prima puntata di un reality é sempre soporifera: Sonia Bruganelli diventata buona, Dario Maltese come opinionista fa rimpiangere Cesara Buonamici, il che é tutto dire. Frizzante come inviata Elenoire Casalegno.

La prova leader, vinta da Greta Zuccarello, scoperta guarda caso da Sonia Bruganelli che la portó a Ciao Darwin. A rischio eliminazione sono finiti quattro naufraghi, Artur Dainese, Luce Caponegro (Selen), Samuel Peron e Joe Bastianich.

A proposito di Luce Caponegro, alias Selen, ha avuto molti anni orsono una storia d’amore con Pietro Gussalli Beretta erede dell'omonima dinastia industriale impegnata nella produzione di armi leggere già nel 1526. I due furono immortalati su diverse riviste tra le quali Chi, ma in rete non c’é traccia di questa liaison.

L’influencer Giulia De Lellis sembrerebbe aver ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Carlo Gusalli Beretta. Sembra trattarsi del fratello di Diana Del Bufalo, Giano. I due si vedono molto, ma molto spesso.

I quattro nip (il pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessa Alina Vereconi Scortecci, la modella Khady Gueye e il poeta Pietro Fanelli) contro Matilde Brandi. Un commento per tutti: “I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé, Beethoven. Lei è un’arrogante e casinista“, ha detto il poeta (ma de che?) Pietro Fanelli. Lei non se l’é presa: “Avranno modo di ricredersi. Si ricrederanno, chissà. O forse no. Certo, i commenti non sono stati belli“.

Metaverso: Giulia Salemi vola a New York per incontrare Selena Gomez, l'ex gieffina partecipa a un evento beauty.

Stefano De Martino nel backstage di Stasera Tutto è Possibile, si improvvisa esperto di matrimoni. In un video che si vede sul social dall’account del programma, il conduttore parla di matrimoni che falliscono e spiega la sua teoria: “Vivete assieme, ma non sposatevi”.

Secondo gli scommettitori Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia, e l’ex giudice di MasterChef Italia, Joe Bastianich potrebbero essere i vincitori dell’ Isola dei Famosi. Si é ritirata prima di partire Tania Romano per problemi di salute.

