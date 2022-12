PILLOLE DI GOSSIP! CI SONO VECCHIE RUGGINI CON LA RAI DIETRO IL DINIEGO DI ANNA OXA ALL’INTERVISTA ALLA MOGLIE DI AMADEUS? LA REPLICA AL PEPE DELL’ENTOURAGE DELLA CANTANTE - GRANDE BORDELLO! ORIANA MARZOLI, DOPO VARI INSULTI, DICE A ANTONINO SPINALBESE DI AVER CAPITO COME MAI BELEN GLI ABBIA PREFERITO STEFANO DE MARTINO: “RINGRAZIA CHE NON DICO QUELLO CHE MI HAI CONFIDATO SU BELEN” – LA FURIA DI ANTONELLA FIORDELISI CONTRO TAVASSI (“BUFFONE, VAI DOVE TIRA IL VENTO!”) E MICOL INCORVAIA (“FAI DOMANDE STUPIDE”) - WILMA GOICH RACCONTA LE CORNA CHE LE HA MESSO L’EX EDOARDO VIANELLO - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi, uno dei protagonisti del GF Vip,ha un passato nel mondo dello spettacolo. Da giovane è stata infatti una delle “ragazze coccodé” della celebre trasmissione di Renzo Arbore e Nino Frassica Indietro tutta. É stata poi protagonista in L’araba fenice e Fantastico 10 e attrice nella fiction Commesse, al fianco di Sabrina Ferilli, Nancy Brilli e tante altre, e in film come Palla al centro e Un tassinaro a New York.

Wilma Goich parla dell’ex Edoardo Vianello al GF Vip:“Noi abbiamo passato anni di felicità e amore incredibile nonostante le corna. Anche quando era viva mia figlia è riuscito a mettere zizzania tra me e lei dicendo cose non vere, che io poi ho smentito categoricamente. La memoria non lo aiuta a ricordare ed è simpatico, è da Edoardo Vianello. Io non dimentico anche alla mia età. E poi di corna ne ho portate più io che chiunque altro. A lui piace dare le sue versioni per discolparsi”. Ex coniugi coltelli…

Alfonso Signorini ha detto che i due nuovi opinionisti del GF Vip saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi: “Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi. E la sostituiamo indovinate con chi. Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi e non fatemi fare brutte figure mi raccomando. Dovete essere sempre sul pezzo. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di bastardini. Saremo un covo di vipere e bastardini. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo”.

Tata Carla, come Tata Matilda, arriva da Cortina (Signorini l’avrà incontrata per strada nella località ampezzana) e entra a fare ordine nella casa del GF Vip. I concorrenti l’accolgono felici, ma lei ha solo gli occhi per i ragazzi. “Ho fatto un bagno di gioventù“, dice. Ribattezzata Tata Parla perché non sta mai zitta. Le servono due giorni per rimettere a posto la casa e gli odori… negli armadi. Con il registro darà voti ai concorrenti. Siamo all’oratorio.

George Ciupilan si è lasciato con Samara, Influencer come lui e suo unico grande amore. Lei è entrata al GF Vip per scusarsi con lui è gli ha detto: “ ci siamo mancati di rispetto, ma vorrei riavere con te un rapporto di amicizia maturo”. Lui ha risposto:” non mi aspettavo di vederti. Sono emozionato. Abbiamo avuto un percorso diverso. Ci siamo lasciati e non ci siamo mai confrontati”. Lei é scappata, ma ora lo rivuole e dice di non averlo mai tradito. E lui ha confessato a Luca Onestini di amarla ancora.

Antonella Fiordelisi si è rimessa con Edoardo Donnamaria, veramente innamorato di lei. Lei ha dichiarato di essere sadica, ma anche masochista. Il povero “cagnolino” è tornato dalla sua mistress. Pare che i due abbiano uno scheletro nell’ armadio. Un aiuto: qualcuno volò sul nido del cuculo…

A Wilma Goich secondo Attilio Romita non va il sangue al cervello perché prima gli si avvicina e poi si scaglia contro di lui. Romita é un fiume in piena contro la cantante e contro Charlie Gnocchi che viene definitivamente eliminato dal GF Vip. In nomination ( si vota il preferito), Antonino Spinalbese, Sarah Altobello, Oriana Marzoli e finalmente Antonella Fiordelisi.

Poco elegante Oriana Marzoli che, dopo vari insulti, arriva a dire a Antonino Spinalbese di aver capito come mai Belen gli abbia preferito Stefano Di Martino. É stata ripresa anche da Sonia Bruganelli per la scarsa delicatezza. Notare che Spinalbese non cita mai Belen. Dice “la mia ex”. Nello stesso momento, la Fiordelisi se la prende con Givevra Lamborghini che aveva detto al di lei fidanzato:” Edoardo, scappa.” Infine la Marzoli dice che basterebbe una mezza mossa di Antonino per averla ai suoi piedi.

E ancora la Marzoli furiosa con Spinalbese:«Sotto le coperte ci siamo dati 3000 baci fino a ieri l’altro e questo lo sa l’Italia intera. Ringrazia che non dico quello che mi hai confidato su Belen… Ah, e allora non la racconto quella volta che mi hai detto di essere stato con…». Signorini la ferma.«Più che sotto le lenzuola, qua stiamo sotto l’asfalto», dice dallo studio Orietta Berti mentre Oriana fa il gesto dell’ombrello . «Voglio andare a casa», afferma Antonino.

Poteva mancare la battuta della settimana? Entra nel cast Andrea Maestrelli che ha avuto un flirt con Nicole Murgia. L’attrice dice: “É finita perché eravamo troppo gelosi. Ci siamo sfondati”. Attimo di panico, poi lei precisa “per i litigi”. Si sente la voce di Signorini che dice, riferito a Maestelli: “Che bono”.

E ,come anticipato, entra anche Dana Saber, la modella per mancanza di passerelle, che dice di conoscere Antonino Spinalbese, ma lui proprio non se la ricorda. Viene poi mostrato un video che spiega ai telespettatori perché la Saber é “famosa”: la si vede mentre limona Dayane Mello in via Montenapoleone. Poveri noi!

Avete notato che Alberto De Pisis conosce la maggior parte dei concorrenti che entrano nella casa? “ Il mondo è piccolo” dice Alfonso Signorini e in effetti ha ragione: buona parte del cast (e anche Giulia Salemi) si frequenta da sempre a Milano nei locali “fluidi” di Porta Venezia.

Momento “dramma”: Luca Salatino parla del rapporto con il padre Tonino: «È l’unica persona di cui non riesco mai a parlare, un ‘Ti voglio bene’ non me l’ho mai sentito da lui”. Arriva il genitore nel giardino della Casa per dirgli tutto quello che in trenta anni non gli ha mai detto: «Capocciò», si palesa il papà , «so di non essere stato un padre perfetto, ma ti ho sempre voluto bene e te ne vorrò finché avrò vita». Pianti anche in studio, Bruganelli compresa: un evento.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, presentatore del Festival di Sanremo, ha realizzato un servizio andato a La Vita in Diretta. Alberto Matano annuncia sorridendo il servizio:”La nostra Giovanna Civitillo li ha incontrati tutti (i cantanti in gara) tranne una, Anna Oxa!".

L’iconica diva ha sfanculato la Civitillo non rispondendo a nessuna delle sue domande. Il video è giá virale. I fan hanno chiesto chiarimenti, visti anche molti commenti contro la cantante, e oggi é stato pubblicato sul profilo Facebook di OXARTE un messaggio criptico e forte firmato Milly.

Il post dice che per gli insulti ricevuti c’é tempo novanta giorni per fare querela. Che Anna Oxa non doveva fare interviste, ma presentare il titolo del brano e fare una foto a titolo gratuito. Vitto e alloggio sono stati pagati da Oxarte. Visto la causa con la Rai, non avrebbe avuto la possibilità di rispondere perché in Rai c’é una parte non favorevole. Anna Oxa sarebbe sempre preda di una stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa ledendo la dignità , l’onore e la reputazione della persona. La cosa peggiore è quando attribuiscono alla signora Oxa i propri pensieri con le proprie alterazioni… Che dire?Amen.

