Ivan Rota per Dagospia

sienna miller

Dopo le voci su una sua presunta gravidanza, Annalisa , la “stracciaclassifiche” dell’ estate, ha pubblicato un tweet: “L'unico parto attualmente previsto è quello del mio disco, l'album E poi siamo finiti nel vortice che vedrà la luce il prossimo 29 settembre”. E ci ha aggiunto un fiocco rosa. Sienna Miller invece ha confermato di essere incinta mostrando il pancione all'evento Vogue World di Londra.

Che cosa c’è davvero verso la “cacciata” di Giulia Salemi dal Grande Fratello? Pare che il fidanzato Pierpaolo Pretelli sia stato preso in antipatia da un potente personaggio. In ogni caso, i due si consoleranno con la prossima edizione di Ex on the beach Italia. Inoltre Salemi, come anticipato da Giuseppe Candela, sarà ospite a La Vita in diretta per quattro puntate.

Prime frizioni al Grande Fratello

vittorio menozzi

Tra la “ rivelazione “ Rosi Chin e l’ attrice Beatrice Luzzi che ha detto alla coinquilina: “…se un giorno mi trovi un cucina non ti arrabbiare. Tu non ti devi sentire la responsabilità. Non hai questo dovere assoluto, (di cucinare ), liberatene un pochino"

"Se vuoi cucinarti, cucina. Non è mia la cucina. Per me è un piacere cucinare per tutti, ma se tu hai fame non ti devi sentire in obbligo" ha proseguito la chef italo-cinese.

E la Luzzi, insofferente : "Non è vero, ho solo detto che avevo fame. Io ho capito tutto, però fai un passetto indietro. Ho capito che è il tuo elemento e ti dobbiamo chiedere se vogliamo mangiare però non è un accordo decodificato… io non dico cazzate.”

vittorio menozzi 1

Al Grande Fratello, Grecia Colmenares giá isolata dal gruppo perché agée e un po’ troppo professoressa. Ecco che dice Anita Olivieri : "C’è una cosa che vi dirò più avanti, che ho pensato appena l’ho vista, che si collega alla prima frase che ha detto: “Ah ma siete tutti giovani”. La guardavo e dicevo: “Capisco perché ti senti un po’ a disagio”… e non ha spirito di adattamento “.

Il teatrino di Uomini e Donne continua inesorabilmente: Tina Cipollari ha insistito affinché il cavaliere Andrea dicesse quanto guadagna al mese. Maria De Filippi ha chiesto , arrabbiata, di smetterla di parlare di soldi, Tina ha cambiato rotta e ha coinvolto Gemma Galgani che ha espresso la sua preferenza per un nuovo cavaliere decisamente giovanissimo. E poi con Gianni Sperti se la sono presa con un’ altra dama: secondo loro Aurora Tropea ha profili fake con cui li insulta e minaccia: lei nega e da dello scimmione a Sperti.

Come mai ultimamente Gerry Scotti pare piú agitato del solito? Dietro le quinte si avverte un nervosismo mai visto intorno al conduttore. C’entra qualcosa il traino della Merlino?

rosy chin

Il personale del ristorante della cinese Rosy Chin , nel cast del GF, dice che tutte le sere c’é un tavolo riservato a Chiara Ferragni e Fedez nel caso si presentino…

“Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte“, ha detto il modello Vittorio Menozzi durante la notte al Grande Fratello. La regia non proprio prontamente ha cambiato inquadratura. Il bidello Giuseppe Garibaldi ha invece detto: “Mannaggia la puttana“. Subito dopo si è scusato.

Serena Bortone inizia a lanciare frecciatine dopo che Caterina Balivo ha preso il suo posto su Rai Uno: “Come mai nonostante il 16%, il programma non è stato rinnovato? Sono certa che il nuovo direttore del day time presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli”.

annalisa

Un matrimonio reale: Don Ranieri Paternò, nobile dei Duchi di San Nicola, e la stilista Sabine Arias si sono sposati : le nozze da favola a Roma, sabato scorso , nella chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli e poi il ricevimento a Villa Aldobrandini a Frascati: oltre seicento ospiti, tra cui numerose teste coronate

giulia salemi pierpaolo pretelli beatrice luzzi beatrice luzzi giulia salemi