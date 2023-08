Ivan Rota per Dagospia

corona marracash

Fabrizio Corona, con una storia su Instagram, attacca Marracash: “Morgan è una delle persone più intelligenti, preparate e sensibili che io abbia mai conosciuto. È una persona colta, è un artista. Un artista non “gratta” piuttosto chi vende ai ragazzini delle storie finte di fi*a, tossicità e soldi facili nei testi e ci fa su i milioni. Gratta chi influenza una generazione di subumani attaccati alle pagine social, gratta e perde chi si ritrova ad interpretare un personaggio nel quale non crede più. Esiste il personaggio e la persona, soprattutto esiste il rispetto dell’arte. Tutti si soffermano sul fatto che Marco (Morgan) sia o non sia lucido…

Ma santoddio, la lucidità non ha mai portato la vera letteratura. Le parole sono importanti, tutte le parole andrebbero ascoltate. Morgan non ha idea di cosa sia un dissing, eppure qualcuno ci campa da sempre… Il pubblico? È degno di rispetto quando si pone in modo “aperto”, quando premia un artista, quando critica l’artista dopo la performance. Difficile da comprendere, infatti non lo capite. Gli Dei esistono non per essere compresi… BIFOLCHI che non siete altro“.

rose villain

A Ferzan Ozpetek piace la televisione e , dopo Francesco Arca , ha scelto un altro figaccione visto a Ballando con le Stelle : si tratta del palestrato Alvise Rigo nel cast di Nuovo olimpo, il quattordicesimo film di Ferzan Ozpetek che vedrá la luce su Natflix. C’ é da dire che Pino Pellegrino, addetto casting del regista , ha l’occhio lungo.

Sydne Rome é stata voluta da Roman Polanski nel suo nuovo film The Palace che viene presentato alla Mostra del Cinema. L’ attrice, che recitó persino con David Bowie in Gigolò , peró non é stata invitata e ci è rimasta molto male. Un appello alla produzione: rimediate!

Bellissimi i video dì Nathaly Caldonazzo che cammina per strada con l’ allure di un’ indossatrice. Ora, dopo l’ Isola dei Famosi , fila d’amore e d’accordo con Giampaolo Celli , titolare di una ditta di abiti da sposa. Lui , si fa per dire , é il sosia romano dì Johnny Depp. Vedere per credere.

Belen Rodriguez ha partecipato al battesimo del figlio di un’amica del suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni , Beatrice Marchetti , e si è buttata in pista sulle note di "Besame mucho". Ha poi postato foto e video hot , ma molto eleganti , che hanno mandato in delirio i suoi fan con commenti molto, ma molto forti…

rose villain achille lauro

La cantante Rose Villain , di cui ricordiamo la canzone Fragole e Champagne con Achille Lauro , riceve sui social molti complimenti , ma uno ha lasciato anche lei di stucco : “Rose Villain , ti meriti il Premio Tenco perché ogni volta che ti vedo “tenco” una minchia tanta”.

La ricetta di Amanda Lear per far durare una relazione? Vivere in appartamenti separati e vedersi di rado. Dice : “ Non posso sopportare l’ idea che un uomo si lavi anche solo i denti nel mio bagno”. Chissá se fa altro…

Nella seconda registrazione di Uomini e Donne, che andrà in onda dall’ 11 settembre su Canale 5 , Tina Cipollari ha litigato con il cavaliere Elio. Pare che l’opinionista abbia portato in studio dei cannoli alla ricotta. I telespettatori sicuramente ricordano il fastidio che il cavaliere Elio prova nei confronti di questo alimento per via di alcuni traumi (?) legati al passato.

rose villain 2

Michelle Hunziker dice: “ Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!” Aspettiamo con ansia…

La semidimenticata cantante Francesca Alotta a Ballando con le Stelle? E l’ ex suor Cristina Scuccia che fine ha fatto dopo il rifiuto a Tale e Quale Show? Davvero niente Grande Fratello?

rose villain 1 giampaolo celli nathaly caldonazzo alvise rigo sydne rome