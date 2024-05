Ivan Rota e Sor Rotella per Dagospia

wanda nara icardi

Wanda Nara sbarca anche su una piattaforma per adulti. La soubrette e imprenditrice ha annunciato sui social network di essere la nuova testimonial di Divas Play, sito dove è possibile ammirare immagini bollenti pagando una determinata somma. In sostanza la versione latina di OnlyFans. E Icardi? Sembra che parteciperà ad alcune fotografie". Anche lui nudo?

"Abbiamo capito che hai la Chanel... Che ostentazione burina". Su Instagram l’influencer Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, si immortala con una borsa di lusso il cui valore supera i tremila euro e viene infilzata da un utente. "C...o vuoi? Ostentazione di che? Ho bisogno di ostentare quella borsetta? Manco avessi detto orologio o un gioiello".

Le parole di Paolo Giordano riguardo al caso Mara Maionchi e Tiziano Ferro: “Io se voglio bene a un 18enne che pesa 111kg gli consiglio di controllare l’alimentazione e di dimagrire per la sua salute. Voi no?”

zaccagni chiara nasti

C’èchi la pensa diversamente. Il Codacons chiede alla Rai di rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione di Eurovision2024, dopo le dichiarazioni sulla magrezza e circa le pressioni fatte dalla produttrice discografica su Tiziano Ferro ai tempi della loro collaborazione artistica.

Nella polemica si é inserito anche Alberto Salerno, marito della Maionchi che dice a Mowmag: “Quello che Mara intendeva non era che Tiziano non ci avesse mai ringraziato, perché quello lo ha fatto, ma una telefonata una volta ogni morte di papa uno potrebbe anche farla per sapere almeno come stai…Pesava 111 chili e gli ho detto che doveva dimagrire perché a vent’anni non poteva pesare così tanto, era una situazione malata… l’ho fatto per la sua salute…Gli abbiamo persino chiesto se lui avesse delle inclinazioni di quel tipo, ma lui ci disse di no e ci negò questa cosa, per cui è andata esattamente al contrario…”

Continui cambi di programma a Canale5: a partire dalla settimana prossima la fiction Viola come il Mare si sposterà al giovedì, mentre la soap Terra Amara tornerà al venerdì. Quest'ultima chiuderà per sempre il 24 maggio, salvo ulteriori cambiamenti. E chiude già a fine maggio L’Isola dei Famosi in un’ edizione nata sotto una cattiva stella.

chiamamfaro 2

Ora si é ritirato anche il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi per motivi sanitari. Sonia Bruganelli sbarcherà in Honduras per “salvare” quest’edizione disastrosa?

Che fior di dinamiche all’Isola dei Famosi: la ballerina Greta dice che la pizza è stata spartita male. Rosanna, la “simpatica” cuoca bolognese non gradisce la critica e afferma di volerla nominare prossimamente. Voliamo alto…

Mahmood ormai “romano de’ Roma”, allo stadio con le sue “besties” Noemi e Francesca Fagnani a vedere giocare la Roma e pure con la sciarpa giallorossa.

Amici: lo straordinario ballerino Dustin al ballottaggio senza esibirsi… qualcosa ci dice che questa esibizione sia piaciuta un po’ troppo facendogli aumentare di non poco i consensi e hanno avuto paura di rovinarsi i piani della finale…

barbara d urso

Ed ecco cosa pensa Morgan di come Barbara D’Urso é stata trattata a Mediaset: “Ma perché le hanno fatto questo? Come mai buttata fuori così? Secondo me è stato ingiusto quello che le hanno fatto. E in più io e Fabrizio Corona l’abbiamo conosciuta e possiamo tranquillamente dire che non è affatto una persona negativa lei. Io e Fabrizio abbiamo le nostre malattie, lei ha la sua, nel suo caso è la malattia per il lavoro. L’hanno colpita su quello e per me è stata una roba spietata. Poi immagino che non rimarrà a piedi, ma qui non è una questione economica, ma di immagine e di tante altre cose. Lei non lavorava per soldi, ma soprattutto per realizzazione personale, come lei vale anche per Simona Ventura e Maria De Filippi“.

oriana marzoli 22

Al Concertone del Primo Maggio c’è stata anche chiamamifaro, (si,scritto così), all’anagrafe Angelica Gori. Suo padre è Giorgio Gori, fondatore della casa di produzione Magnolia, ex direttore di Canale 5 e ora sindaco di Bergamo, mentre sua madre è Cristina Parodi. Il nome scelto rimane un mistero.

Quanto fa male l’oblio. Giuseppe Garibaldi dopo il Grande Fratello é stato dimenticato e quindi torna a parlare di Beatrice Luzzi: Se è possibile recuperare con Bea? Ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla”.

Dopo le liti all’ interno della casa del Grande Fratello eccole ora come sorelle. Ecco cosa dice Antonella Fiordelisi : “Io e lei (Oriana Marzoli) siamo le uniche persone di quel programma che ci sentiamo sempre. Cioè, io non sento nessun altro e anche lei non sente altre persone, è una cosa unica. Noi non ce l’aspettavamo proprio. Lei è l’unico bel ricordo che mi ha lasciato quel programma e lei può dire lo stesso di me. Tra me e lei c’è proprio tanta sintonia, adesso dopo il chiarimento siamo tipo sorelle e non sembrava dal programma. nella casa come sapete litigavamo sempre”.

antonella fiordelisi mauro icardi antonella fiordelisi wanda nara