Ignazio Boschetto, il meno bello del gruppo Il Volo, si sposa con la bombastica Miss Venezuela Michelle Bartolini. Lei, dopo il tennis e i concorsi di bellezza, ha ripiegato sulla carriera di imprenditrice. Ha fondato il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas. Inoltre si occupa di importare in Venezuela, dove adesso vive, il vino italiano.

La confessione hot sul sesso in gravidanza di Aurora Ramazzotti nel podcast di Diletta Leotta: "È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo. Tutto può essere. Alcune non hanno tanta voglia. Di contro ci sono donne che hanno molta libido. Io sono esattamente nel mezzo, nel senso che ero abbastanza tranquilla, cioè, si continuava… Era un periodo normale, ecco. Invece alla fine il sesso serve per indurre il parto. Se vuoi fare un parto naturale te lo consigliano proprio. Mentre all'inizio è anche un po' sexy, particolare, diverso, alla fine è una tragedia, è caos puro. Io stimo molto gli uomini che riescono a farlo. Stimo molto Goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine”

Belén Rodriguez (ancora) contro Spinalbese: “È lui che non ha voluto trascorrere Natale con Luna Marì. Cerca solo visibilità, ma non sa ancora con chi ha a che fare”

Ora che Belen Rodriguez, dopo le stilettata ai suoi ex, ha scoperto in ritardo il film Barbie, possiamo stare tranquilli. La showgirl posta: “In viaggio per l’ Argentina, mi è capitato di vedere questo film. Se non lo avete ancora visto, guardatelo. É fantastico!”

Non c’è pace per Cher: la cantante, alla veneranda età di settantasette anni, vuole assumere la tutela legale dei trust di suo figlio Elijah Blue Allman: “È incapace di gestire i suoi beni a causa di gravi problemi di salute mentale e abuso di sostanze”.

Dopo aver parlato di coppie scoppiate nel 2023, a La Vita in Diretta, Elena Santarelli promette uno scoop sulla sua vita. Alberto Matano aspetta con impazienza la rivelazione e la Santarelli: “Dico che il prossimo anno io e mio marito staremo ancora insieme.”

A Capri Hollywood, protagonista anche Piero Chiambretti, tra poco in Rai con Rischiatutto, che ha rivelato di avere due altri progetti importanti.

Rivolta per le parole al Grande Fratello pronunciate sui gay da Giuseppe Garibaldi: “Ascolta, già che li accetto, ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale“.Massimiliano Varrese ha cercato di fermarlo: “Prima di aprire la bocca rifletti bene!“. Garibaldi ha peggiorato la situazione : “Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…”

Gli webeti si sono scatenati. Ecco un esempio: “Se Beatrice fa una battutina sul Natale scoppia la bufera…Disgustoso . Garibaldi dice davanti a loro che per lui é giá tanto accettare i gay e loro ridono tranquillamente. O stare lì dentro li fa impazzire del tutto, o fanno proprio schifo.”

La “Madre” del reality Beatrice Luzzi ha attaccato Letizia Petris, quella che avrebbe picchiato l’ex fidanzata: “Ha risposto male anche a te e non gliela possiamo far passare, é una ragazzina. Ci sono limiti che non si possono superare. Come si può permettere di comportarsi così con quattro donne adulte, quattro signore? Deve darsi una regolata, lo deve capire”, ha detto a Fiordaliso che le ha dato ragione.

Sempre Letizia ha risposto in modo scortese a Fiordaliso che le chiedeva della relazione con il macellaio Paolo: “Non si parla d’amore da nessuna delle due parti, non si può parlare d’amore così. Io lo deve vivere nel mondo reale per innamorarmi, non posso viverlo qui dentro e innamorarmi. Ogni volta non si può mettere in dubbio il mio rapporto con Paolo.“

Greta per il compleanno ha scritto alla sua rivale in amore Perla una lettera: “Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!” Intanto Mirko le ha lasciate entrambe.

Dopo fine della relazione con Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro si è innamorata di Stefano Oradei e i due si sposeranno in primavera.

