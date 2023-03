PILLOLE DI GOSSIP - LA DAMNATIO MEMORIAE DEL PUPONE. ILARY CANCELLA TOTTI DAI SOCIAL. DA INSTAGRAM SONO SCOMPARSE TUTTE LE IMMAGINI CHE LI RITRAEVANO INSIEME – NATHALY CALDONAZZO TORNA ALL’ISOLA DEI FAMOSI - FABRIZIO CORONA È CONVINTO CHE I FERRAGNEZ SIANO SULL’ ORLO DEL PRECIPIZIO. GLI AMICI VICINO ALLA COPPIA DICONO INVECE CHE FEDEZ NON STIA MOLTO BENE, MA CHE CON CHIARA FERRAGNI NON CI SIANO PROBLEMI - CRISTINA CHIABOTTO SI LAMENTA PERCHÉ HA LE OCCHIAIE E SI SENTE BRUTTA. NICOLA SAVINO FA VALERE IL PRINCIPIO DI REALTA’: “LASCIATI DIRE CHE SEI UNA FIGA” – TUTTO SUL "GF VIP"…

Ivan Rota per Dagospia

totti ilary blasi

LA damnatio memoriae del Pupone. Ilary Blasi cancella Totti dai social: da Instagram sono scomparse tutte le immagini che li ritraevano l'una accanto all'altro. Gli unici scatti rimasti sono due e coinvolgono anche i figli

Ieri sera la parola impronunciabile è stata detta per ben due volte in televisione e senza beep: a Cento X Cento Italia, Nicola Savino ha come ospite Cristina Chiabotto che si lamenta perché ha le occhiaie e si sente brutta. Il conduttore commenta: “Lasciati dire che sei una figa”. Viene poi riferita nella notte da Luca Onestini alla sua ex Ivana Mrazova. Aspettiamo intervento del Codacons.

Al cast dell’Isola dei Famosi, pubblicato da alcuni siti, dovrebbe aggiungersi quasi sicuramente Nathaly Caldonazzo ormai una esperta di reality. Nel cast Alessandro Cecchi Paone, che tornerà per la terza volta , ma con il giovane fidanzato Simone Antolini, l’influencer dai possenti bicipiti Gian Maria Sainato, Christopher Leoni, attore e compagno di Francesca Versace, il conduttore Marco Predolin, la coppia di speaker radiofonici dello Zoo di 105, Marco Mazzoli e Paolo Noise e il fratello di Luca Onestini, Gianmarco Onestini.

Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo

Per quanto riguarda il cast femminile abbiamo la modella Claudia Motta, Fiore Argento,sorella di Asia Argento, Elga Enardu che parteciperà con sua sorella gemella Serena, vista al Grande Fratello Vip. Quindi Pamela Camassa , la modella brasiliana Helena Prestes e Cristina Scuccia ex Suor Cristina. Vi spifferiamo che due dei nomi non sono sicuri,

“Tanto lei ha fuori il jet privato “, dice Edoardo Tavassi riferendosi a Sonia Bruganelli che al GF Vip lo ha massscrato: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo [del Grande Fratello, ndr] ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”.

Francesco Totti Ilary Blasi divorzio alla romana by Macondo

Tavassi dopo la diretta si sfoga ( e lo fanno anche Micol Incorvaia e Giale De Donà) dicendo che la Bruganelli non vede il daily del GF Vip: “ Ho fatto il paracadutista, ho visto cose che voi umani… Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no.”

Nella querelle é entrato anche l’ex gieffino “filosofo” Alex Belli su Twitter: “Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli (Tavassi) esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa. Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”

nathaly caldonazzo

Micol Incorvaia vuole abbandonare il GF Vip: “Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro. Non mi è piaciuto nemmeno il padre di Edoardo Donnamaria che ha detto quelle cose ( li ha accusati di essere tutti

falsi ). Questo aggiunto alle cose che ha detto Sonia, tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui Tavassi passa da manipolatore che instilla i dubbi. “

Alfonso Signorini dice a Albeto De Pisis che gli sembra si sia alzato la mattina con un certo “entusiasmo”.De Pisis, stupito, chiede: “Come fai a saperlo?”Il conduttore dice che gli capita spesso l’occhio su certi particolari.

Eliminata Sarah Altobello che fuori dalla casa trova il suo pretendente, il suo agente Tony Toscano con un diamante e la richiesta di sposarlo. La ragazza accetta l’anello, ma dice che per il matrimonio deve pensarci. Arrivata in studio, mostra l’anello a Sonia Bruganelli che le dice essere farlocco…

nathaly caldonazzo

Martina Nasoni, come gli altri ex, esce dalla casa del GF Vip dicendo : "Esco con la certezza che il mio rapporto con Daniele Dal Moro sia terminato". Ha salutato tutti, ma non potuto farlo col lui che era in giardino. Con Luca Onestini e Oriana Marzoli, il gieffino si é sfogato sul fatto che Martina avesse delle cose private da dire su di lui. Poi si é incazzato con Oriana che gli ha chiesto se l’aveva nominata: “Con te esce il peggio di me. Se mi chiedi questa cosa vuol dire che non hai capito un cazzo e che questi mesi con te li ho sprecati.” Inoltre Oriana aveva fatto domande alla Nasoni sulla sessualità di Daniele.

In nomination piú della metà della casa: Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi. Tra loro ci sarà il primo finalista. Alla fine del programma ieri sera il balletto di Carmen Russo e Pamela Prati in versione Maneskin, purtroppo non abbastanza trash.

nathaly caldonazzo

Fabrizio Corona é convinto che i Ferragnez siano sull’ orlo del precipizio:”Fedez sta male psicologicamente” – ha dichiarato l’ex re dei paparazzi – “Dopo la bufera post Sanremo le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. Fedez a causa delle sue condizioni psicologiche non è riuscito a essere presente in studio, lasciando a Frank Matano l’onore e gli oneri della presentazione. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto.” I gossip si intensificano soprattutto dopo la mancata presenza del cantante alla conferenza stampa per il reality LOL. Gli amici vicino alla coppia dicono invece che Fedez non stia molto bene, ma che con Chiara Ferragni non ci siano problemi..,

