Ivan Rota per Dagospia

melissa satta 1

Dopo la fine della storia con Matteo Berrettini, Melissa Satta è giá presa di mira per un nuovo gossip. Secondo Fabrizio Corona l'ex velina avrebbe iniziato a vedersi con l'imprenditore Stefano Percassi. Per il momento nessuna conferma.

Alba Parietti, ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, é “piena” d’amore: “Io e Fabio (Adami) non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre. Ma ci siamo innamorati come due ragazzini. Lui è un po' fanciullino e mi ha conquistato con la sua bontà.” É tornata adolescente.

Il rampollo ha ripreso la storia d’amore con il ragazzo che conobbe in collegio in Svizzera. Dopo due anni di lontananza, il ricco viveur, dall’aria sempre da 2 di novembre, non ha resistito e la di lui moglie, come sempre, fa finta di non vedere…

“E quel regista che si fece trovare in perizoma rosso nel suo studio romano? Non ho mai rivelato il nome. È morto da un pezzo. È Sergio Leone…io andai nel suo ufficio all’Eur con il mio book per chiedergli una particina. Lui sfogliò le foto, poi sparì in un’altra stanza e mi chiamò. Io andai e me lo trovai nudo, tutto peloso, con la barba, questa pancia enorme”. Questo ha svelato Lory Del Santo al Corriere.

chiara galiazzo

E ha proseguito: “C’era un letto matrimoniale. Mi ha abbracciato e io gli ho detto: ‘no, scusa, guarda, mi fa piacere essere qua, sei molto carino, ma devo andare‘. Dentro di me pensavo: ‘ma non mi hai neanche offerto una parte!’“.

Nei prossimi mesi sará molto impegnato, ma il primo progetto a cui si dedicherà nei prossimi mesi Luca Guadagnino sará l’adattamento per il cinema di Camere separate, il romanzo di Pier Vittorio Tondelli. Un’ impresa difficile.

A Mr Polydent, ormai tutti chiamano cosí Alessio Falsone, il concorrente con i denti piú lunghi della storia del Grande Fratello, tutto é concesso: può bestemmiare a suo piacimento, può spifferare quello che visto e letto sui social, può minacciare con le modalità e i gesti a suo piacere. Come come punizione gli riservano la suite…

Alessio su Anita: “Se fossi uscito dalla suite avendola solo abbracciata mi sarei sentito il capo dei coglioni.” Eccolo felice per averla baciata, ma la storia fake ha giá stancato il pubblico. Rilassati Alessio, non si vede proprio che questa dinamica sia stata creata a tavolino…

chris martin dakota johnson

Ora Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri, dopo che lei lo ha dimenticato per crearsi la fake story con Alessio Falsone, é disperato. Voleva chiederle di sposarlo. Ora non la vuole piú vedere.

Letizia ce l'ha con Perla solo perché ha scelto Beatrice e Greta per fare la radio del GF, ma iquando c'era da scegliere un nome per decretare il secondo finalista l'amica Letizia dove stava? Ah giusto, doveva scegliere Paolo e poi il bidello.

La fuga d'amore, a Puerto Vallarta in Messico per il compleanno di lei, di Joshua Jackson e Lupita Nyong'o conferma la loro liason. Dakota Johnson invece é pronta a dire si a Chris Martin: la coppia si sposerà dopo sei anni d'amore.

“Pulizia” a Monaco: il Principe Alberto cambia i reggenti del Principato. A Monte Carlo è in corso da tempo un duro scontro con l’ex amministratore dei beni e i suoi colleghi.

Dopo la voce che Chiara Galiazzo parteciperá all’ Isola dei Famosi, alla cantante sono iniziati ad arrivare messaggi inquietanti tra cui: “Peccato, pensavo fossi un’artista degna di nota. Accettando di partecipare a un reality televisivo non ti si può definire talentuosa. Attenta, dopo L’Isola dei Famosi sarai depennata ovunque…”

alessia marcuzzi

Lei ha risposto: “Io non dico niente, le notizie sono notizie, uno può smentirle ma anche no, tanto il mondo funziona così. E fin qui tutto normale. Io inizio a ricevere messaggi inquietanti sui vari social e penso che la gente non stia bene. E giuro che più ci penso più ho paura. Tanto che scappare su un’isola deserta diventa una cosa desiderabile a questo punto”.

Atmosfera da boudoir molto sensuale all’ Hotel St. Regis Grand a Roma. Alessia Marcuzzi, Elena Santarelli, Federica Nargi e moltissime altre vip festeggiano i 50 anni della pr Ezia Modafferi. Il dress code richiedeva tanta sensualità e le famose si sono lanciate. La festeggiata é sposata con l’ex calciatore Roberto Baronio, ora vice-allenatore della Sampdoria.

alba parietti fabio adami

La 19esima edizione di “L.A., Italia”, il festival italiano a Hollywood ideato da Pascal Vicedomini che precede gli Academy Awads, ha premiato Mira Sorvino. E ad essere onorati, ieri in California, dal Console Generale d’Italia Raffaella Valentini, c’erano insieme a Mira e a alla De Laurentiis, l’inglese Trudie Styler con il collega produttore Andrea Iervolino. La manifestazione era stata inaugurata il 3 marzo con la premiazione di Matteo Garrone e degli attori di “Io capitano” (a cura di Franco Nero), di Lina Sastri, Dennis Dellai e di Selma Dell’Olio (con il suo documentario Enigma Rol).

joshua jackson lupita nyong o melissa satta