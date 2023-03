PILLOLE DI GOSSIP! DOPO IL VIDEO IN CUI SI MASTURBA GUE’ PEQUENO CI RICASCA E PUBBLICA UN FILMATO IN CUI FA SESSO SUI SOCIAL (E POI LO RIMUOVE) - LA BATTUTA SU ILARY E BASTIAN MULLER - DOPO LE MORTADELLE E ANGUILLE DEL FILM “BAMBOLA” DI BIGAS LUNA, VALERIA MARINI SCODELLA UN ALTRO RICORDO “HOT”: UNA VOLTA SI È PRESENTATA A UN INCONTRO AMOROSO VESTITA DA CAPPUCCETTO ROSSO – LADY CASSANO UNCHAINED, AURORA RAMAZZOTTI NON PENSA ALL'ALTARE. E ANTONELLA FIORDELISI…

Ivan Rota per Dagospia

gue pequeno

Carolina Marcialis, pallanuotista e moglie di Antonio Cassano, ha zittito sui social un leone da tastiera che ha avuto da ridire sul suo aspetto fisico. "Sembri un uomo", ha scritto l'utente. "Aspetta che controllo", la risposta della gnocchissima 32enne…

Al Grande Fratello Vip, è nata una stella: forse reciterà, ma in una sera Nikita Pelizon, la quinta in finale, ha ammazzato quelle tre finaliste scappate di casa alle quali si è unito Edoardo Tavassi. Ieratica come una novella Greta Garbo, la regina degli unicorni ha chiesto a Micol Incorvaia se fosse stata gelosa della bellezza di Antonella Fiordelisi. Apriti cielo: Oriana Marzoli, meno alta delle sue extension, Micol, Giaele De Donà e il “camallo” Tavassi ( che l’hanno sempre mandata al televoto) a urlarle dietro come straccivendoli e lei impassibile, accolta in studio da un boato dal pubblico plaudente. La vogliamo nel prossimo film di Ferzan Ozpetek.

valeria marini

Momento clou, la pace tra Nikita e i genitori con la quale ha avuto numerosi problemi. Dopo la lettura delle commoventi parole del padre e della madre, nessuno dei “vipponi”, Milena Miconi a parte, si é alzato per salutarla o si é commosso. Alfonso Signorini dallo studio ha stigmatizzato la situazione e ha giustamente definito l’atteggiamento talmente maleducato da essere inaccettabile.

Tra le sue esternazioni “stellari” pochi giorni orsono Valeria Marini ha confessato all’amico Igor Righetti un ricordo “hot”: una volta si è presentata a un incontro amoroso vestita da Cappuccetto Rosso. Sempre a proposito di travestimenti, in molti dicono che lei si celi sotto la maschera di Stella al Cantante Mascherato. A La Vita in Diretta, Incalzata da Alberto Matano, la diva ha detto: “Sì ho visto, ma non sono io. Perché ero a Madrid fino a pochi giorni fa... Se sto facendo un depistaggio come quando Malgioglio ha detto che era in Turchia? No no, non mettiamo sempre in mezzo Cristiano, io ero davvero in Spagna nei giorni scorsi.”

carolina marcialis

É in onda il nuovo spot dell’Isola dei Famosi, ma a Roma gira da tempo un’irresistibile battuta di un celebre spot su Ilary Blasi: “Fa l’amore con il sapore” , riferita al suo nuovo manzo Bastian Muller: il cognome è lo stesso di un celebre yogurt e la frase è (quasi) quella che lo reclamizzava .

Guè Pequeno recidivo. Il 26 marzo, il rapper ha pubblicato tra le Stories di Instagram un video hot poi rimosso che però é diventato subito virale. Un errore che il cantante, che non é proprio un adone, aveva già fatto anni orsono. Rocco Siffredi è avvisato…

Una nuova cantante sta spopolando sui social. Partita con il ballo liscio, ora Sabrina Musiani, figlia d’arte, gorgheggia cose che neanche Cicciolina: tra i titoli più apprezzati La Patata e La Ficcanaso ( a me piace ficcare) . E pensare che Enrico Musiani si limitava a Romagna Mia…

Smentito il gossip sull’ imminente matrimonio tra Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo Cerza. La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha dichiarato a Vanity Fair: “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”. Ha anche precisato che in famiglia non ha esempi di matrimoni duraturi.

bastian ilary

Al GF Vip, Antonella Fiordelisi:”Chiedo scusa, non c'entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l'ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l'ha fatto per il mio bene.” La mamma aveva accusato quasi tutti i concorrenti di essersi comportati da bulli con lei. Per ora, le due non si parlano.

antonella fiordelisi

Il miracolato del Grande Fratello Vip é , come dice anche Grazia Sambruna, l’educato Alberto De Pisis che ieri sera, in una puntata soporifera del GF Vip ha deciso si scegliere per andare al televoto Luca Onestini che , tra lo stupore degli inquilini, é stato eliminato. De Pisis, ora in lizza per l’ultimo posto da finalista ha detto:”Sono pietrificato, il mio intento non era sfidare un amico, ero convinto di uscire io». Riuscirà a battere Milena Miconi? Fuori dalla casa, il ragazzo é una divertente iena. Nella casa un’ombra.

Eliminato anche l’invisibile Andrea Maestrelli, bellissimo secondo Orietta Berti. L’ altra opinionista Sonia Bruganelli: mentre Alfonso Signorini ( con una cravatta che meriterebbe un trattato di Quirino Conti) diceva al ragazzo di fare l’attore, Bruganelli ( ieri sera dolorante per il colpo della strega) gli ha offerto di lavorare con lei in televisione .

antonella fiordelisi milena miconi antonella fiordelisi 1 goffredo cerza aurora ramazzotti aurora ramazzotti goffredo cerza 3 aurora ramazzotti 2 aurora ramazzotti michelle hunziker 2 CAROLINA MARCIALIS carolina marcialis carolina marcialis CAROLINA MARCIALIS carolina marcialis CAROLINA MARCIALIS carolina marcialis carolina marcialis cassano carolina marcialis carolina marcialis 1