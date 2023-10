PILLOLE DI GOSSIP! ELETTRA LAMBORGHINI E LA CAVALLA LOLITA – FALLO REGALE! IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO A BELVE DISCETTA DI INTIMO DICENDO DI AVER PREFERITO DA SEMPRE I BOXER PERCHÉ CON LO SLIP C’È IL RISCHIO CHE QUALCUNO ABBIA QUALCOSA IN PIÙ DI TE – “ROVINA” POWER IN VERSIONE COMPLOTTISTA (SPOILER: CI SBOMBALLA ANCORA CON LE SCIE CHIMICHE) – IL POST SIBILLINO DI BELEN – AL "GRANDE FRATELLO", "BEATROCE" LUZZI IN LOVE CON GARIBALDI, SCHWAZER ZITTISCE IN MALO MODO “TOPAZIA” COLMENARES. E LA GAFFE DI SIGNORINI – VIDEO

Beatrice: -“Poi a Lorenzo gliel'ho proprio detto...ma chi cazzo sei? ma come ti permetti? ma da dove vieni? ma chi te conosce? ma che voi?” Beatrice queste sono le classiche domande che ci stiamo ponendo anche noi twitterini, se solo sapessi#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/SXilApK7fS — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 4, 2023

Ivan Rota per Dagospia

elettra lamborghini

Elettra Lamborghini ha pubblicato un lungo ricordo della sua scomparsa cavalla Lolita: “Amore mio, sono già passati 3 anni… Da quel giorno la mia vita non è stata più la stessa e tuttora sto imparando ad averti nel mio cuore come un ricordo bellissimo, non è facile. Perché per me tu non sei stata solo un ricordo. Spesso mi vieni a trovare mentre sogno e sei bellissima, come sempre, così mi fai felice…. Sei proprio tu, non sei cambiata…”

Grande successo ieri per la sfilata di Mara Venier per Luisa Viola a Milano: tanti amici e vip ad applaudirla. Tra questi Melania Rizzoli, Geró Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara, con la compagna Luisa Moretti, Massimo Boldi, Daniela Iavarone. Non solo regina della televisione, ma anche della moda. Diretta, empatica, accogliente, ironica, sicura di sé, Mara Venier dedica la collezione disegnata per Luisa Viola a tutte le donne che, come lei, hanno un carattere che brilla di luce propria.

elettra lamborghini 3

Noblesse obblige. Il principe Emanuele Filiberto a Belve discetta di intimo dicendo di aver preferito da sempre i boxer perché con lo slip c’è il rischio che qualcuno abbia qualcosa in più di te. “Anzi adesso che sono un po’ più vecchio preferisco sempre i boxer, ma un po’ più stretti in modo da contenere. A una certa età, è meglio tenere le cose vicino al corpo”.

Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio: Romina Power lancia un anatema “green”. Condivide una foto sul social che mostra in cielo la scia lasciata da un aereo che lei ritiene anomala. La cantante scrive: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt”.

Si dice che Marco Mengoni sia contrariato per la mancata candidatura agli EMA, gli European Music Awards di MTV…

Belen Rodriguez é tornata sui social con un post sibillino:

emanuele filiberto

"Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore", citazione di una dichiarazione dell'attore Elio Germano. A chi é diretto?

Miracolo: il Grande Fratello si é svegliato dal torpore e ieri sera ci ha riservato un bel girotondo dell’ amore, (in)degno di Arthur Schnitzler, con coppie che potrebbero formarsi. E pare che anche a Rebecca Staffelli abbiano dato una svegliata.

Al macellaio Paolo piace Letizia, ma Fiordaliso e Ciro dicono che a lei piace Francesco che peró piace a Heidi. Quest’ ultima sarebbe innamorata di Massimiliano Varrese, ma ne ha paura perché é un uomo di una certa età con una figlia. Il bacio con Giuseppe Garibaldi per Beatrice Luzzi (ancora la preferita dal pubblico) è pura strategia per tenere la scena.

belen

Eliminato Lorenzo Remotti al televoto flash. I concorrenti immuni sono Ciro Petrone, Samira Lui, Angelica Beraldi, Fiordaliso, Heidi Baci e Paolo Masella per la casa e Massimiliano Varrese ed Alex Schwazer per Cesara Buonamici. Quest’ultima si é svegliata e ha inveito contro Beatrice Luzzi chiedendole se ha intenzione di far saltare i nervi a tutti. Al televoto Grecia Colmenares, Valentina Modini e Anita Olivieri.

La Luzzi nella casa é odiata da tutti. Lei dice che Varrese non la sopporta perché lei é stata messa sulla cover di Sorrisi e Canzoni Tv, mentre lui no. Giorni orsono si é scagliata contro Jane Alexander: “Il ruolo della Marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa doveva essere mio, avevo fatto un ottimo provino, ma mi ha sfilato la parte in malo modo. Pensa che non mi hanno presa dicendomi: ‘Dobbiamo mettere lei, ci spiace’”. Altro che Crudelia De Mon, lei é Bette Davis in Che fine ha fatto Baby Jane?

giuseppe garibaldi beatrice luzzi

E poteva mancare la gaffe di Alfonso Signorini? Varrese dice che di copertine ne ha fatte a bizzeffe e ne viene mostrata una di vent’anni orsono , a lato dell’ ex Carramba Boy ecco una foto di Michelle Hunziker e il conduttore dice : “Ah, ma c’è anche Grecia Colmenares sullo stesso giornale”. Ma lo fa apposta?

