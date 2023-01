Ivan Rota per Dagospia

Il pubblico “senza luce” si é scagliato contro Sonia Bruganelli per la quale solo Antonella Fiordelisi ha “luce”. É stato un post in cui sotto la sua foto scrive: “Tendenza di che?” per scatenare l’inferno su Instagram con insulti di ogni tipo verso l’opinionista che ieri sera ha veramente esagerato.

Andiamo con ordine: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono innamorati, ma non riescono a stare insieme in quanto in quanto lei piange (gelosa di Oriana Marzoli) e accusa lui di alzare le mani (cosa non vera) mentre lui vomita. Sembra che ora si siano allontanati anche se la visita del padre del ragazzo di ha fatti riabbracciare. Lei ha detto ancora che Donnamaria le aveva messo le mani addosso per poi smentirsi da sola.

Donnamaria dice:”Vuole essere lei la vittima. Te ne cito uno solo di caso, quando mi ha detto che Dana Saber aveva ragione che sei il cane di Oriana Marzoli. Io le ho dato la buonanotte ed è stata capace all'interno di questo contesto, di alzare la voce tanto che gli altri l'hanno sentita, a dire che io le avessi messo le mani addosso. Lei tiene più a questo programma che a me. Lei ha pensato di poter sfruttare questa cosa e quando si è resa conto di averla fatta fuori dal vaso se l'è ritirata”. Questo scatena l’ira della moglie di Bonolis.

E qui arriva il “bello”: la Bruganelli dice a Donnamaria:”: “Si vede che tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato l’attenzione su di te e le luci su di te, perché tu non avevi nessun tipo di prerogativa all’interno di quella casa ok? Con Antonella tu hai significato qualche cosa. Antonella, tu hai una luce ok? Poi tu hai i difetti di questo mondo ma una luce ce l’hai”. Il pubblico unito contro Sonia.

La cosa imdispettisce Alfonso Signorini che cerca di fermarla, ma lei è un fiume in piena. Il conduttore, visibilmente contrariato, interviene:” Non sono assolutamente d’accordo. Mi dispiace Sonia, ma non è così. Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto altre prerogative oltre ad Antonella. Edoardo ha una sua personalità. Non è vero. Ma chi l’ha detto?”.

I concorrenti in nomination che rischieranno quindi l'eliminazione nella prossima puntata sono: Antonella Fiordelisi , Nikita Pelizon, Davide Donadei e Alberto De Pisis. Ieri sera é stato finalmente eliminato il “non parlante” George Ciupilan che prima di lasciare la casa ha finalmente aperto bocca e ha raccontato di essere guarito dalla dipendenza dall’alcool.

Anche Daniela Dal Moro ha incontrato il padre Gianni che tra le varie cose gli ha detto:” Oggi è il momento di tirar fuori il meglio di te stesso, e di non mollare mai, proprio come hai sempre fatto nella tua vita, proprio come hai insegnato a me". Il ragazzo é sembrato sollevato anche perché la sua relazione con Oriana Marzoli prosegue tra alti e bassi .Molti lo accusano di essere uno stratega, ma Sarah Altobello dice che fa bene a non fidarsi di nessuno. Alfonso Signorini ha rimproverato Dal Moro per aver definito il GF Vip “un programma di merda” . Lui si é scusato.

Abbiamo soprannominato da sempre Antonella Fiordelisi “la bambola assassina” e ieri sera Alfonso Signorini se lo é fatto suo, ma riferito a Daniele Del Moro quando ha il muso, non parla e porta gli occhiali da boss.

Sarah Altobello in confessionale ha ribadito il suo interesse (secondo lei reciproco) per Attilio Romita che ha spiegato: "Sarah parlava per sé, io non devo trattenermi. Non riesco a immaginare nulla che possa determinare il mio cambiamento di vita, ovvero mandare all'aria il rapporto più importante che ho fuori…Dopo 130 giorni trascurato dalle donne della casa, se trova una persona che mi dedica 5 minuti di attenzione, non sono un robot. Sono sensibile, dico grazie a Sarah per essere stata così carina con me". La gieffina insiste: ”Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli, non ho mai nascosto il mio interesse".

Incontro strappalacrime tra Luca Onestini e la sua ex Ivana Mrazova: il gieffino quasi piange a ricordare la loro storia d’amore. Non sa che la ragazza entrerà la prossima settimana nella casa.

Orietta Berti ha fornito la ricetta per non ubriacarsi mai, ricetta che le é stata data da una sua amica entraîneuse: dopo ogni una coppa di champagne, bere una spremuta di arancia e limone. La cantante ha poi detto ai gieffini che lei li guarda sino alle cinque di mattina perché non dorme quasi mai. Ne sanno qualcosa Sandra Milo e Mara Maionchi che con lei hanno vissuto settimane per il programma Quelle Brave Ragazze: la Berti alle quattro di notte passava l’aspirapolvere.

