Ivan Rota per Dagospia

Angela Favolosa Cubista, un personaggio iconico di Uomini e Donne, vive oggi in stato di indigenza e ricorda :”Maria De Filippi non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: “Domani sono da Barbara D’Urso”. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara“.

Aston Martin ha organizzato una festa all'Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes per presentare una nuova automobile e per annunciare di essere Presenting Sponsor dell’ amfAR Gala di quest'anno con numerosi ospiti: Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Leonardo Di Caprio, Alessandra Ambrosio. Erano presenti anche Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Ritorno di fiamma?

“Ci sposeremo presto - ha detto Alessandro Cecchi Paone ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque - ma purtroppo dobbiamo farlo all'estero. Questo perché se ci sposiamo all'estero io avrò in diritto di adottare Melissa (la figlia di Simone Antolini, ndr) se il papà e la mamma saranno d'accordo: purtroppo in Italia è vietato». Il suo Simone pare non sia al settimo cielo…

Dopo mesi di tira e molla , l'amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è diventato ufficiale: lei lo ha portato negli States e i due sono stati paparazzati a Los Angeles mentre camminavano tenendosi per mano. Gli amici dicono che sia un grande amore quello tra la showgirl e il trentenne campione di kickboxing

All’Isola dei Famosi, sfuriata di Nathaly Caldonazzo contro Andrea Lo Cicero: “Lui è un bugiardo, ieri sparlava di Marco (Mazzoli) dicendo che finge di essere vegano. La falsità regna sovrana, a me queste cose fanno vomitare. E poi mi dà fastidio che gli altri fanno le banderuole. Tutti si lamentano e poi però stanno con lui. Anche Corinne Clery, siamo sempre andate d’accordo, ha sempre preso posizione e adesso vedo che per il famoso ‘quieto vivere’ va dove tira il vento. Io me ne frego, a me del quieto vivere non importa nulla!”

E poi la soubrette sempre sopra le righe conclude con una battuta di culto : “Per fortuna c’erano le telecamere così lunedì riderò. Ilary ti prego fai vedere i video in puntata…Io sono una soubrette che non si incula nessuno? Ascolta, io faccio teatro da 30 anni”.

L’ex Suor Cristina è il vero personaggio dell’Isola. Ieri ha detto a Marco Mazzoli che (ancora!) voleva sapere se le piacciono le donne: “Ho una persona e c’era già prima de L’Isola. Poco prima che entrassi l’ho conosciuta. Ti dico solo che questa notte ho sognato un neonato. Però io quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un senso di maternità molto grande”. E Gian Maria Sainato che ha detto di avere per lei un’attrazione ricambiata?

La scemenza della settimana: Aurora Ramazzotti è impazzita per il marsupio da neonati, ne decanta i “pregi”. Lo usa con il suo piccolo Cesare, il figlio nato lo scorso 30 marzo, anche per lavarsi i denti in bagno o truccarsi. “E’ bellissimo”, pubblica sul social…

