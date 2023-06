Ivan Rota per Dagospia

Niente crisi. Belen Rodriguez alla grande festa per lo scudetto del Napoli, che si è tenuta allo stadio Maradona domenica, era con il figlio Santiago avuto da Stefano De Martino che ha condotto la serata. Basterà a smentire i tanti rumors?

Il triangolo sì: Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino si sono fatti vedere insieme allegri e felici. La cantante si è esibita allo stadio Diego Armando Maradona per festeggiare il Napoli presentata dal suo ex Stefano. Emma ha poi detto di essere orgogliosa di De Martino e di essergli molto affezionata. Il trio ha persino pranzato insieme.

Unica e irripetibile Elettra Lamborghini. Confidandosi con Mara Venier, dice : “ Da quando ho conosciuto mio marito sono asessuata”. E poi : “ Ci siamo innamorati guardando le foglie di un albero, sentendo il vento.” Abbiamo la nuova Liala.

Uomini e Donne: “ Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita", così Ida Platano a chi mette in dubbio la veridicitá della sua relazione con il giovane imprenditore Alessandro Vicinanza. E aggiunge: “Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre.”

Dubbi anche sul ritorno di fiamma e anche sulla precedente crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Anche qui ci sono dubbi sulla credibilità della faccenda. Per molti il tutto sarebbe costruito in quanto dopo il Grande Fratello Vip avevano praticamente perso tutta la visibilitá mediatica…

Elisabetta Canalis ieri nelle sue storie Instagram ha pubblicato una foto con Maddalena Corvaglia dei bei tempi in cui erano ancora amiche. Poi si sono allontanate. Non una parola a commento , solo un emoji sorridente . Sta tentando un riavvicinamento? Mai svelato il motivo del loro litigio.

Ma chi sta presentando L’Isola dei Famosi? Ilary Blasi sembrava Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e daje de tacco, daje de punta si butta sull’ hot ridendosela con Alvin, l’inviato catatonico, che si mette a parlare del boschetto della felicità. Paolo Noise dallo studio dice : “ Ma che é successo a Alvin? Ha cominciato a drogarsi?”

L’Isola dei doppi sensi. Helena Prestes (finita al televoto con Gian Maria Sainato) si è lanciata in un discorso senza senso sulla razza (umana). A un certo punto Ilary Blasi le chiede : “Cosa manca a te Helena per essere come Raz Degan?”. La Linda Blair dell’ Isola risponde : “Il pesce”.

E Ilary sempre alla Prestes chiede: “Ma è vero che tu e Gian Maria quando eravate sull’ Isola di Sant’ Elena stavate mano nella mano?”. E lei: “ Si, ma lui non ha personalità”. Che ci azzecca? Sainato poi rivela che la Prestes gli ha confidato di amare ancora il suo ex fidanzato ( tesi confermata da Marco Mazzoli, ma smentita da Corinne Clery ) e non lo smutandato Carlo Motta che è arrivato a farle una sorpresa.

Le ha portato un anello che ha posizionato in una scatola sul fondo dell’ oceano dove lei é andata a cercare trovandolo. Una scena genere Laguna Blu. I due si sono poi baciati e abbracciati. La Blasy, abituata ai Rolex, dice che l’anello é piccolo e quasi non lo vede. Sainato dice che é di cartone. Chiude la magnifica Luxuria chiedendo a Carlo Motta: “ Ma sei sicuro di fidanzarti con Helena? Per lei ci vorrá una frusta, per te un guinzaglio…”

Marco Mazzoli a Helena Prestes: "Io faccio programmini in radio? Tu chi sei? La brutta copia di Belen Rodriguez?".

Marco Mazzoli si commuove alla vista del padre in collegamento e piange, ma si lascia sfuggire un commento poco fortunato: “ Non facciamo i programmi di Maria De Filippi…” Forse non si é accorto che non sta facendo Quark. E poi al suo compare Paolo Noise in studio dice: “Sai, ho fatto la seppia…” Lasciamo a voi cogliere la raffinatezza del discorso. Per finire, quando Mazzoli nomina la Prestes la definisce bipolare senza nemmeno essere ripreso dalla Blasi che invece se la ride.

Gian Maria Sainato ha fatto ridere un po’ tutti, soprattutto Enrico Papi e Vladimir Luxuria, quando, rifiutandosi di farsi tagliare i capelli (prova sostenuta invece da Luca Vetrone che cosí

ha sfamato tutti) , ha detto : “ Io con i capelli ci lavoro!”. In effetti, fa il modello tra le tante cose. Sainato ha poi spettegolato sulla Prestes e Luxuria : “ Tu lavori con la lingua, non con i capelli,”

L'esito del televoto arriva e tra Fabio “Jalisse” Ricci e Nathalie Caldonazzo é la bionda a essere eliminata. Il bacio di giuda lo da all’ odiato Andrea Lo Cicero. La showgirl raggiunge l'ultima spiaggia e guarda caso viene raggiunta alla fine proprio da Ricci, l'altro eliminato della puntata. Altro televoto flash: Il Jalisse va a casa. Prima finalista Pamela Camassa che vince una dura prova.

