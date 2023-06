PILLOLE DI GOSSIP! ELODIE IN COSTUME DA BAGNO TESTIMONIAL DEI PROFILATTICI. “QUANDO LA DISTANZA TRA DI NOI SI FA PIÙ SOTTILE, LE SENSAZIONI AUMENTANO” - NELLA NOTTE DELLA KICKBOXING ALLA REGGIA DI VENARIA ANCHE ELISABETTA CANALIS TORNA SUL RING – IL TOP MODEL ALESSIO POZZI CONTRO DOLCE E GABBANA - MARIA SOFIA FEDERICO ZITTITA DA ROCCO SIFFREDI E UN’ASPIRANTE “ATTRICE” DELL’ACCADEMY COMMENTA: “AVREBBE PREFERITO ESSERE ZITTITA IN UN ALTRO MODO" - CRISI, LITI, RIAPPACIFICAZIONI, MATRIMONIO? LA TELENOVELA TRA PIERPAOLO PRETELLI E GIULIA SALEMI CONTINUA

Ivan Rota per Dagospia

Nella notte della Kickboxing alla Reggia di Venaria anche Elisabetta Canalis torna sul ring: sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo..

“Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano”. Canta così Elodie in Strobo, il brano scelto come colonna sonora della nuova campagna pubblicitaria di una nota marca di profilattici. Social in delirio…

Il super modello (?) Alessio Pozzi contro Dolce & Gabbana in un post che poi ha rimosso : “Mi auguro che quelle gambe già mezze rotte che vi tengono ancora in piedi possano presto spezzarsi e farvi crollare. Dopo l’ennesima esperienza nella vostra sede a Milano mi avete ridato la conferma di essere il peggio con cui una persona si possa interfacciare nel mondo della moda, io con voi ho chiuso!“. E ancora : “E non ho timore a far sapere che siete degli incompetenti, ve l’ho già detto in faccia ma è un pensiero che merita di essere condiviso anche qui. Imparate il rispetto, se i miei colleghi accettano di farsi umiliare buon per voi, con me non funziona”.

Ha risposto l’ufficio stampa con una nota a gay.it : ha spiegato che l’inconveniente capitato oggi è il seguente: Alessio Pozzi era stato convocato e ha dovuto attendere molto, e poi non è stato scelto dagli stilisti. L’ufficio stampa Dolce e Gabbana conferma che Alessio Pozzi e gli stilisti non si sono visti di persona. In ogni caso il modello ha detto che non lavorerà più con loro.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip , Edoardo Donnamaria ha inciso un singolo, Il Cielo Stanotte, che ha presentato a due serate di RTL: a parte i pochi apprezzamenti dei fan, i commenti sui social sono stati al vetriolo. Uno per tutti : “Dopo aver visto questa roba posso dire che questo paese ha toccato il fondo“.

In più ci si mette la fidanzata Antonella “bambola assassina” Fiordelisi che lo sgrida : “ Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie.”

Alle “alunne” dell’ Accademia dell’ hard, Maria Sofia Federico ha spiegato che cerca ispirazione per un cortometraggio sul sex work: “Voglio smentire gli stereotipi sul tema, tipo gli oggetti sessuali, o 'vendete la vostra intimità come se fosse niente'". Dopo un po’ Rocco Siffredi le ha messo una mano sulla bocca perché parlava troppo e un’aspirante “attrice” ha commentato: “Sono veramente convinta che avrebbe preferito essere zittita in un altro modo".

Il commento di Arisa al post di Lorella Cuccarini in bikini : "…L'esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti". E la collega di Amici: "La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto.”

Una nuova avventura: Barbara D’ Urso con l’ amica Francesca Caldarelli, proprietaria di alcuni locali a Milano, ha fondato la B&Fable. “E’ un’agenzia di eventi straordinari che crea esperienze ad hoc per chi ha voglia di sentirsi favoloso. Costruiamo sogni su misura. Che siano piccoli, grandi, insoliti, la certezza è che saranno esperienze uniche e indimenticabili”, dice la conduttrice.

Presentato anche a Londra il libro "THE ITALIAN LADY" di Alessandra Repini nel prestigioso store Molteni &C di Brompton road. A conversare con l'autrice c'erano Cecile Reinaud, fondatrice del brand abbigliamento premaman Seraphine, che ha vestito Kate Middelton, Angelina Jolie, Anne Hathaway e numerosissime celebrities durante le loro gravidanze. E Francesca Griffitshs, fondatrice di Casa Londra. “The Italian Lady" è un condensato di tutti gli aspetti delle 3 "F"s che tutto il mondo ci invidia: Fashion, Food. Furniture, ma anche Arte, Lirica, Vacanze, Lifestyle e Famiglia.

Oggi il Pride invade Milano per concludersi all’ Arco della Pace con una valangata di ospiti: sul palco ci saranno Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i Coma Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi, BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix, Osvaldo Supino, Matteo Romano, Luigi Strangis e Protopapa con Drama.

Crisi, liti, riappacificazioni, matrimonio? La telenovela tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua: dopo aver fatto i complimenti alla sua donna per i successi sul lavoro, ha lasciato ventilare la possibilitá di chiederla in sposa, magari a un concerto dei Coldplay. Dice poi che i tempi forse sono maturi, ma deve fare due calcoli economici…

C’è stato uno scazzo a Amici tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo di cui non si é parlato: il primo non sopportava l’ attenzione riservata al collega che con i balletti sexy con Lorella Cuccarini ha stregato i telespettatori . Ma, dopo aver lasciato Amici, tornerà davvero a Ballando con le Stelle dopo aver sbattuto la porta in faccia a Milly Carlucci? …

