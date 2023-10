PILLOLE DI GOSSIP! ELODIE: “NUDA PER SPINGERE IL DISCO? NO, È UNA MIA PASSIONE DENUDARMI COSÌ” - CHER E’ TORNATA COL SUO TOY BOY: ECCO CHI E’ - BENJAMIN MASCOLO (EX DEL DUO BENJI E FEDE) PARLA DELLA SUA TOSSICODIPENDENZA - LA DIPENDENZA DI GUÈ PEQUENO: “PER ME ONLYFANS È PEGGIO DEL GIOCO D’AZZARDO” - “L’ALITO PESANTE DI NOTTE CI STA”, AL “GRANDE FRATELLO” ANITA E LETIZIA DERIDONO BEATRICE LUZZI CHE LA SPARA GROSSA RIVELANDO DI AVER DATO UN 2 DI PICCHE A LEO DI CAPRIO – FABIO TROIANO E ELEONORA PEDRON, LA SOAP DI SOPHIE CODEGONI E LA POLEMICA DI GABRIELE CORSI…

Ivan Rota per Dagospia

elodie

Gli internauti contro due inquiline della casa del Grande Fratello: Anita Olivieri e Letizia Petris che hanno deriso Beatrice Luzzi: "Vabbè dai, l'alito pesante di notte ci sta. Non c'è niente di male, lo facciamo per ridere". Il tutto non è piaciuto e i commenti web si sono sprecati. Uno su tutti: “Fanno le moraliste per sfottere una donna. Che cattivo gusto”.

Guè (Pequeno) ha confessato una sua dipendenza: “Per me, in questo momento, OnlyFans è peggio del gioco d’azzardo. Ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online. Gli dissi di no, che ero io a pagare a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino.”

gue pequeno

Si sono conosciuti anni orsono in treno per puro caso e il loro amore diventa sempre piú grande: Fabio Troiano ha festeggiato l’ultimo anno da quarantenne con la compagna Eleonora Pedron. La separazione da Max Biaggi è stato un trauma per i nostri figli”, aveva confessato la Pedron parlando dell’ex, da cui ha avuto Inés Angelica, 14 anni, e Leon Alexandre, 13 anni il prossimo 16 dicembre. Ma ora è felice.

Il cantante Benjamin Mascolo ( ex del duo Benje e Fede ) ha rivelato la bruttezza della tossicodipendenza : “Sono passati 478 giorni da quando ho costruito passo dopo passo la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il primo perché le usavo per colmare un vuoto che solo dopo è diventato evidente”…Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ho toccato il fondo”.

benjamin mascolo

Cher ha trovato il suo toy boy nel musicista Alexander Edwards. La star fa spallucce verso i commenti alla differenza d’etá (quarant’anni). La settantasettenne ha dichiarato: “All'inizio dicevo ai miei amici: “Siamo troppo grandi per uscire con uomini più giovani, e non mi innamorerò mai più”, invece è successo il contrario. Ho imparato che non è mai troppo tardi”.

Sempre a proposito di Cher, é tornata con un inedito natalizio da sballo, ma abusando di autotune .Nel farlo ha da settimane sfornato la copertina di un singolo che incredibilmente presenta una foto simile a quella uscita su Chi dove il generale Vannacci lancia acqua con il piede.

Elodie ha dichiarato che non odia gli eterosessuali: “Io parlavo degli uomini etero – basic, che è proprio una categoria precisa; cioè quelli che sono infastiditi dalla libertà della donna, dall’espressione a 360… ecco, quel tipo di “etero” può stare benissimo lontano da me…“.

eleonora pedron fabio troiano 1

La fine della liaison annunciata su Instagram da Sophie Codegoni, e poi la risposta dell’ex Alessandro Basciano dal letto d’ospedale, poi lei che piange a Casa Chi e sabato sará ospite a Verissimo. Anche meno. Molti hanno iniziato a avere dubbi sulla veridicitá della faccenda...

Milano é piena di cartelloni pubblicitari di Radio Deejay con i visi di tutti i loro speaker. Fra questo anche Gabriele Corsi: sul suo naso qualcuno ha scritto gay. Lui ha risposto su Instagram: “ scritto “dovrebbe essere un’offesa?” e poi su Twitter: “Per chiarezza: “io sono omofobo”, “io sono razzista”. Questo mi avrebbe offeso. Lo so, non ci potete arrivare. Dai, sarà per la prossima volta…“.

alexander edwards cher

Beatrice Luzzi ha raccontato di aver conosciuto Leonardo DiCaprio. "Io ero a una cena meravigliosa, all’Hassler di Roma, sulla terrazza dell’Hassler… A festeggiare Gangs of New York c’era Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio… Eravamo tutte lì. Senti questa. Eravamo tutte lì. Arriva Di Caprio e fa: ‘Allora, chi viene in discoteca?’", e ha rivelato di avergli rifilato un bel due di picche .

sophie codegoni andrea iannone elodie 4 elodie elodie e il nuovo singolo a fari spenti elodie elodie e il singolo a fari spenti sophie codegoni elodie sophie codegoni 6 sophie codegoni elodie milo manara sophie codegoni 6 sophie codegoni alessandro basciano sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni 1 eleonora pedron fabio troiano