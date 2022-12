PILLOLE DI GOSSIP! EMMA, DALLA! (NON E’ UN CANTANTE MA UN CONSIGLIO) - “L’ULTIMA VOLTA CHE HAI FATTO L’AMORE? LO SCORSO DICEMBRE. QUASI UN ANNO FA. MALE, ANZI MALISSIMO. DEVO INIZIARE A DARLA COME SE NON FOSSE MIA” - COSTANZO DIFENDE SELVAGGIA. IVAN ZAZZARONI LA PUNGE: “SI E’ UN PO’ INACIDITA” - SONIA BRUGANELLI SMENTISCE LA NOTIZIA RIGUARDO IL CACHET DI 12MILA EURO PER OGNI PUNTATA DEL "GF VIP": “FAKE NEWS!” - IL BACIO TRA ATTILIO ROMITA E SARAH ALTOBELLO HA FATTO INCAZZARE LA DI LUI COMPAGNA CHE HA SCRITTO: “VOMITO” – MICOL INCORVAIA FRICCICARELLA E AMBRA… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

EMMA MARRONE

Emma Marrone si racconta con i suoi fan su Instagram: “Ultima volta che hai fatto l’ammmore?”. Lei ha risposto: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so.. Male.. Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”. Vuole battere il record di Alessandra Celentano, storica prof di Amici che a Belve ha svelato di non avere incontri ravvicinati da più di dieci anni.

Sonia Bruganelli smentisce la notizia riguardo il cachet che percepirebbe a puntata al GF Vip, ovvero dodicimila euro : “Fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”. Orietta Berti ne percepirebbe diecimila a puntata. Quanto é quindi quello della moglie di Bonolis?

Dopo la finale di X Factor, Ambra è stata sommersa dai complimenti degli internauti che sono impazziti per T’Appartengo, una hit che dura da vent’anni. L’esibizione della Angiolini è stata da urlo. Si dice che alcuni le abbiano anche offerto una casa dopo le famose vicende con Lady Pazzini..

Bacio a stampo finalmente al GF Vip tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi ( e non solo): i due si sono poi accomodati sul divano e si sono lasciati andare a effusioni di vario tipo. É nata una nuova coppia o é stato solo un momento in cui si sono lasciati andare?

ambra angiolini a x factor 1

Ha già partecipato a Music Farm e all’ Isola dei Famosi, uno specialista di reality insomma: ora Riccardo Fogli si appresta a varcare la porta rossa per entrare nella casa del Grande Fratello. Il cantante si unisce a Milena Miconi, Nicole Murgia e all’ex tronista Davide Donadei.

Anche se lei non ne ha bisogno, Maurizio Costanzo difende Selvaggia Lucarelli dagli attacchi. Ivan Zazzaroni ha spiegato: ”Per me Selvaggia è una provocatrice, è un po’ il suo ruolo. Ha questo velenino che ogni tanto mette dentro, è molto brillante ed intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici. Poi ultimamente la trovo un filino cambiata, un po’ inacidita da questo punto di vista”.

EMMA MARRONE

Il Grande Fratello ha affidato Wilma Goich il compito di insegnare ai coinquilini alcuni canti natalizi, ma questi se ne sono fregati scatenando l’ira della cantante:”Siamo indietro e dovevamo provare da subito. Spariscono, io non so dove stanno tutti. Basta! Cioè io adesso me ne vado, non me ne frega un cazzo. Uno non canta, poi l’altro si porta l’insalata e quello va in cucina. Provate tra voi perché io adesso me ne vado a fare in culo.”

A gennaio, il Grande Fratello Vip giunto alla settima edizione proseguirà con la puntata settimanale di lunedì sera. Ma non è detto che, visti i buoni ascolti, non accada un nuovo miracolo. E venga aggiunta qualche diretta settimanale.

Al GF Vip il bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello ha fatto incazzare la di lui compagna Mimma che ha pubblicato: "Rispetto […] Inqualificabili […] Vomito […] Pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore […]Evidentemente ha trovato la sua comfort zone".La Fusco nonostante la rabbia e la veemente reazione, ha affermato che non farà alcun ingresso nella Casa per affrontare Attilo faccia a faccia.

emma marrone 1 emma marrone a sanremo 1 ambra angiolini a x factor 2 micol incorvaia 2 micol incorvaia 3 micol incorvaia 8 micol incorvaia micol incorvaia 4 micol incorvaia 1 emma marrone emma marrone 4 emma marrone emma marrone 2 emma marrone 7 emma marrone 2 emma marrone 1 emma marrone 4 emma marrone 3 emma marrone 5 emma marrone 6 le gambe di emma marrone

selvaggia