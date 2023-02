PILLOLE DI GOSSIP! UN FAN ITALIANO DI SHAKIRA È ANDATO FINO A BARCELLONA PER FARSI AUTOGRAFARE DALLA CANTANTE IL PORTELLONE DI UNA TWINGO. "SONO ARRIVATO LÌ, L'HO BECCATA DOPO DUE GIORNI DI APPOSTAMENTI” (NELLA SUA CANZONE AL VELENO CONTRO L’EX PIQUÉ SHAKIRA DICE: “HAI SCAMBIATO UNA FERRARI CON UNA TWINGO”) – IL MESSAGGIO DELLA VELINA COSMARY FASANELLI ALLA DE FILIPPI – GRANDE BORDELLO: ANTONELLA FIORDELISI SBROCCA CON ORIANA : “URLA QUANTO VUOI, CHE TI SERVE DATO CHE NON FAI L’AMORE. NON È UN PROBLEMA MIO. MAGARI LO FAI CON GIAELE” – VIDEO

Per le veline di Striscia la Notizia ieri sera nessun balletto , ma un messaggio a Maria De Filippi da parte di Cosmary con le condoglianze alla conduttrice, che conosce molto bene: la velina mora l’anno scorso ha partecipato ad Amici 21.

”Ciao Maria, in questo giorno così triste vorrei esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza. Io ho avuto la fortuna di conoscerti, di vederti lavorare e di percepire la tua sensibilità. E devo dire che ti ho sentita vicina in tanti momenti. Oggi il mio pensiero va a te e alla tua famiglia. Sei una grande donna. Sei stata per me un vero punto di riferimento. In questo momento non posso fare a meno di farti le mie più sentite condoglianze e mandarti un abbraccio. Spero che magari un domani ci sarà modo di vedersi per poter far diventare questo abbraccio virtuale realtà. Ti voglio bene, un bacio a te e anche a Maurizio“.

Al GF Vip , durante una chiacchierata con Oriana Marzoli, riferendosi alla sua ex Martina Nasoni con la quale é ai ferri corti, ha raccontato: ”Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei. Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma”.

Damiano, un fan italiano di Shakira ha viaggiato fino a Barcellona per farsi autografare dalla cantante il portellone di una Twingo. Il ragazzo é riuscito nell’impresa e il video é diventato virale. Ricordiamo che Shakira in Music Sessions Vol 53, ha insultato il suo ex Gerard Piqué e la sua nuova fidanzata (e prima amante) Clara Chia Marti con frasi vendicative come «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo».

Adam Driver é una star, ma é anche la discrezione fatta persona : Page Six pubblica in esclusiva nuove immagini di lui con la moglie : «Adam Driver diventerà ancora papà, Joanne Tucker è incinta del secondo bambino.Lui tiene in mano le buste della spesa, lei non riesce a nascondere il pancino». I due hanno già un figlio di cui avevano nascosto la nascita per due anni.

Le nozze da sogno di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono finite in tribunale. Nessuna crisi di coppia : come si vede dai loro profili social sono innamoratissimi. La guerra legale riguarda il ricchissimo padre della sposa e le due wedding planner che hanno organizzato il grande evento per la modica cifra di 295.000 euro: la metà subito, il resto a lavoro finito. Il saldo non é mai arrivato. Nelson Peltz, consuocero di David e Victoria Beckham, invece di versare alle donne il compenso pattuito, ha fatto loro causa per incapacità organizzative.

Guendalina Tavassi interviene a difendere il fratello mandato in nomination al GF Vip per aver staccato il microfono:“ Dopo la clip carina sugli Incorvassi ( Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia) c’era da aspettarsi l’inculata… magari ha usato parole che non doveva dire… stanno facendo un processo troppo pesante…” E la mamma di Edoardo interviene dicendo che i concorrenti staccano i microfoni da mesi e gli autori lo sanno e se la ridono.

Se la clip verrà mostrata lunedì sera al GF Vip, la bambola assassina si incazza di brutto. Il suo fidanzato Edoardo Donnamaria parlando con Tavassi, Luca Onestini e Oriana Marzoli, in merito ad un’ipotetica finale ha detto: “Vedere la faccia di Antonella che perde tipo in finale con Oriana devo dire che mi divertirebbe”. Edoardo Tavassi ha risposto : “Questa sarà la clip della prossima puntata”, Luca Onestini invece gli ha detto che le parole proferite non sono per niente carine.

Antonella Fiordelisi è riuscita a litigare per l’ennesima volta con Micol, Giaele ed Oriana e proprio verso quest’ultima ha sbroccato . Criticando il suo rapporto con Daniele infatti, Antonella ha esclamato : “Urla quanto vuoi, sfogati che ti serve dato che non fai l’amore. Non è un problema mio. Magari lo fai con Giaele”.

