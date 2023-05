PILLOLE DI GOSSIP! FEDEZ E CHIARA FERRAGNI LITIGANO SU GIGI HADID (VIDEO) – MAX GIUSTI PARLA DEI SUOI 7 ANNI CON SELVAGGIA – ALESSIA SOLIDANI, PARRUCCHIERA DI ILARY, SI LODA E SI IMBRODA – BOTTA E RISPOSTA SU BONOLIS TRA LAURA FREDDI E SONIA BRUGANELLI - LA BATTUTA DELLA LITTIZZETTO SULLA MELONI DAL PAPA E LA SIGNORA CORIANDOLI STRACULT - SI DICE CHE ROSE CHEMICAL SIA INNAMORATO DI UN COLLEGA MA LUI STA ANCORA CON LA SUA RAGAZZA STORICA – E ALL’ISOLA HELENA PRESTES…

Ivan Rota per Dagospia

Fedez e Chiara Ferragni litigano su Gigi Hadid. Il rapper spiega che ha una passione professionale per lei: “Ho messo like alla sua foto perché era fatta bene, professionale”. Lei annuisce ma non sembra convintissima. Alla fine se ne esce con un ”va bene, dai”. E lui: “Ho sudato freddo, raga».

Max Giusti a proposito del suo legame di sette anni con Selvaggia Lucarelli: “Se la riconosco quando la vedo in tv? Sì, certo. È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto. Se ci siamo lasciati male? No. Tra noi è finita perché abbiamo capito che era ormai era tutto già finito e abbiamo chiuso. Però abbiamo sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca in questi anni“. E perché non dovrebbe riconoscerla? Ma cos’è che non condivide?

La parrucchiera di Ilary Blasi si loda e s’imbroda su Instagram: “Ecco a voi il quinto look di Ilary Blasi (si riferisce all’Isola dei Famosi) un liscio movimentato che sposa alla perfezione con l’outfit.” Forse é meglio che i complimenti glieli facciano gli altri.

Successo personale, con il raddoppio (sabato e anche Domenica) di Verissimo, per Silvia Toffanin, conduttrice molto misurata, ma chi la conosce sa della sua grande ironia. Lo stilista Lorenzo Riva ricorda con ammirazione quando agli esordi Toffanin fu madrina all’ inaugurazione del suo negozio: visto il protrarsi della cosa, le disse che poteva andare, ma lei rispose che sarebbe rimasta sino a che anche l’ultimo ospite non se ne fosse andato. La professionalità l’ha sempre aiutata e Cristiano Malgioglio é un suo grande estimatore.

Vira Carbone é autrice e conduttrice di Buongiorno Benessere, la trasmissione con uno share del venti per cento in onda ogni sabato mattina su Rai1, in cui si occupa di medicina e salute: “Il programma va sempre meglio. Immagino che la conferma in palinsesto sia scontata. Le dirò di più: mi auguro di fare il bis. Da tempo spero di approdare anche alla domenica…” Quasi sicuro che succederà.

É già virale La Menopausa, la canzone cantata dalla Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, a Che Tempo che Fa. Una puntata scoppiettante la penultima del programma: a cantare sulle note si Arboriana memoria Paola Barale, Mara Maionchi e Marisa Laurito. Per Fabio Fazio sarà la hit dell’estate. In parte è dedicata alla Barale che nel suo libro Non é poi la fine del Mondo parla della sua menopausa precoce .

Luciana Litizzetto a Fabio Fazio: “Poi hai visto che in settimana la Meloni è andata dal Papa. Tutti e due vestiti in bianco total white. Infatti il Papa le ha detto ‘ma ci siamo vestiti uguali’. Non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro?”

Si dice che Rose Chemical sia innamorato di un collega con il quale ha anche duettato: solo che questi per il momento sta ancora con la sua ragazza storica.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non ha preso bene le dichiarazioni della di lui ex Laura Freddi: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”. La Bruganelli le ha risposto su Instagram: “Beh…l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima“. La Freddi peró l’ha presa bene e ha condiviso il commento sui social.

Chi è quell’artista italiano noto a livello internazionale e molto amato dal mondo della moda che da anni è innamorato di un ragazzo attualmente protagonista di un reality? Precisiamo: partecipa all’Isola dei Famosi.

Helena Prestes all’Isola dei Famosi: «Io da grande sogno di avere una bella famiglia. Mentre a livello lavorativo vorrei fare la cantante e ottenere un bel ruolo in un film perché da quando ho iniziato a fare la modella, tutti i registi e i fotografi mi dicono che sarei perfetta per recitare. Per quanto riguarda il canto, la musica mi ha sempre aiutata nei momenti difficili della mia vita».

Tappa beauty a Milano prima del festival di Cannes. Stiamo parlano della top model Irina Shaik, ospite d’onore del red carpet del festival di Cannes, bellissima nel suo abito di tulle blu notte. Il segreto della sua bellezza, pare sia proprio italiano, il suo fan club, ha pubblicato alcune foto in Avenir Clinic ( clinica estetica milanese) e noi, abbiamo voluto saperne di più.

“Quali sono i trattamenti richiesti dalla super modella, è rifatta”?

“Assolutamente no”, risponde la direttrice Irene, “Irina è completamente naturale, la trattiamo solo con la medicina rigenerativa e con degli ottimi prodotti”.

