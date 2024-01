PILLOLE DI GOSSIP! FEDEZ ALLA FIGLIA: “SE NON SEI BRAVA, METTO LINO BANFI”, E L’ATTORE RISPONDE - MANUEL BORTUZZO É TORNATO CON LULÙ SELASSIÈ? DEVA CASSEL, FIGLIA DI MONICA BELLUCCI, IN LOVE CON SAUL NANNI, IL PUPILLO DI KIM ROSSI STUART – ALAN FRIEDMAN CONCORRENTE ALL’ISOLA? - ULTIME DAL "GRANDE FRATELLO" CON LA BATTUTA DI SIGNORINI A PERLA: “TI CHIAMI VATIERO DI COGNOME? MA IO CON QUESTO NOME PERLA VATIERO CI FACCIO DIECI PUNTATE DI GOMORRA!” – LA FORMA FISICA DI MEGHAN MARKLE È DOVUTA A UN NUOVO FARMACO DIMAGRANTE?

Ivan Rota per Dagospia

chiara ferragni fedez

Fedez “minaccia” la figlia Vittoria che fa i capricci: “Se fai la monella basta Elsa nei poster in camera (la protagonista di Frozen), solo Lino Banfi”, la risposta dell’attore: “Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria eh, così bisogna fare". L’attore pugliese ha poi continuato: "Vittoria, stammi a sentire, ha fatto bene papà. Altrimenti mettiamo questi poster e togliamo quelli di Elsa e mettiamo il mio pupazzo, così è contento anche Leone. Ciao a tutta la famiglia".

Manuel Bortuzzo é tornato insieme a Lulù Selassiè? Il gossip é stato alimentato da un braccialetto che la ragazza ha indossato in un video su TikTok: al polso dell’ex gieffina c'era un braccialetto con delle pietre bianche con sopra le lettere che sembrano formare la parola "Manu". Un riferimento a Manuel Bortuzzo, che ha conosciuto all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e con cui ha avuto una relazione. E su X ci sono delle foto in cui Manuel sembrerebbe avere al polso un braccialetto con il nome di Lulú.

saul nanni deva cassel

Sul set de II Gattopardo, serie tv ispirata al romanzo di Tomasi di Lampedusa, é nato un amore. Tra lei, nei panni di Angelica, ruolo che nel film di culto di Luchino Visconti fu di Claudia Cardinale, e lui, in quelli di Tancredi, il nipote del principe di Salina, che fu di Alain Delon, è scoccata la scintilla. Dallo scorso agosto sono innamorati. E così Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, alle sfilate parigine si concede il primo evento mondano col fidanzato Saul Nanni, il pupillo di Kim Rossi Stuart.

fedez e paloma

I fan di Meghan Markle sono convinti che anche lei abbia ceduto all'Ozempic. Dopo le ultime apparizioni della duchessa ha cominciato a diffondersi l'idea che la sua nuova forma fisica sia frutto degli effetti di questo medicinale, che in realtà serve per curare il diabete, ma che negli States spopola come farmaco dimagrante.

Che ideona: il giornalista Alan Friedman potrebbe sbarcare in Honduras a fine marzo per L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello. Ma ha gliene frega della storia di Varrese e Monia? Lei ha un altro: Giovanni. Una persona speciale. Alfonso Signorini: “Grazie Massimiliano per la pazienza perché poveretto ne porti tanta.”

lino banfi occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio

Hanno santificato tutti nella puntata, tutti gli antagonisti di Beatrice Luzzi, con un unico scopo: affossare lei e tutte le persone che la circondano. Per lei sta diventando davvero dura.

Sul finale peró Alfonso Signorini la consacra : “Grazie perché ti metti sempre al servizio del programma e questo non è così scontato, per noi è un valore aggiunto e dobbiamo anche ringraziare la tua generosità”. Alfonso in sintesi ha detto che senza la Luzzi la baracca non va avanti…

perla vatiero 3

Grecia Colmenares ha nominato Sergio perché avrebbe detto che lei ha la fica secca.

Troppo da ridere. Il Grande Fratello posta: “L'amicizia tra Giuseppe e Anita è qualcosa di così tanto forte che trovare le parole giuste per descriverla sembra quasi impossibile..” E lei dice che tra loro é amore, senza baci..

Rosanna Fratello, con la canzone “Se t'amo t'amo” di Cristiano Malgioglio, ci ha fatto ricordare cos'è il bello del trash: lo spettacolo, le paillettes, l'intrattenimento e ha risvegliato gli spettatori del Grande Fratello dalla catalessi.

Massimiliano Varrese: “Di Mirko Brunetti ne ho visti molti e poi sono spariti tutti”.Ma esattamente lui dov’era finito? A fare la comparsa nel video di Povia “Luca era Gay”. Ci sarebbe da chiedere a Manuela Arcuri, collega di Varrese nella fiction Carabinieri, un parere su di lui…

La signora Cesara Buonamici,ha detto a Pomeriggio 5 che Beatrice Luzzi è capo gruppo e da ragione a Greta e a Perla e le omaggia per la loro maturità! Nulla, lei proprio non sopporta Beatrice.

perla vatiero 1

Beatrice a Settembre: “sembra che ho il branco contro”. Alfonso Signorini: “no Beatrice, non ti permetto di usare la parola branco che è una brutta parola”. Cesara Buonamici oggi: “Beatrice é la capo branco”. Non é meglio fare il mezzobusto al TG?

Mughini: 'Dire due regine è sbagliato perché Beatrice è una regina dal primo giorno'.

Dopo la foto dentro una bara e parolacce fuori dalla casa rivolte a Beatrice,cosa fa il GrandeFratello ? Premia i parenti di Giuseppe Garibaldi con un’ospitata dentro la casa! Ecco perché la gente non guarda più le puntate. E Rosy Chin dice che Garibaldi ama Anita…

meghan markle principe harry

Alfonso Signorini dice che adora Perla perché parla di sé in terza persona. La cosa peggiore che si possa fare. E Perla che non sa cosa vuol dire plagio. Difendetela e fate passare il messaggio che l’ ignoranza é un surplus… ma ste leccate di culo a questa analfabeta da parte del Grande Fratello?

In questo Grande Fratello è stato è stato giustificato il bullismo,il maschilismo,la violenza psicologica,le beffe su persone affette da malattie, la derisione del battesimo e tanto altro, adesso perché Stefano Miele ha detto a Greta “pucciato il biscotto” si sta montando il caso mondiale.

Il triangolo Mirko, Perla e Greta. Le due ex di Mirko ora si amano e Alfonso Signorini dice: “É meglio che si mettano assieme loro due.” Riferito a Perla e Greta. E ora Perla e Mirko si amerebbero ancora: un teatrino per spingere la boss Perla verso la vittoria. Un copione banale. E la Vatiero che dice “sono una ragazza gentile” é una pessima attrice.

lulu selassie foto di bacco (1)

Rita Dalla Chiesa ha criticato l’atteggiamento di Perla Vatiero: “Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al Grande Fratello. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice Luzzi!” La Luzzi é arrivata a dire: Ho l’impressione che Perla mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura”.

La battuta della serata é di Alfonso Signorini: “Ti chiami Vatiero di cognome? Ma io con questo nome Perla Vatiero ci faccio dieci puntate di Gomorra!” In nomination proprio Perla con Monia La Ferrera, Fiordaliso e Sergio D’Ottavi, oltre a Federico Massaro e Stefano Miele.

La giusta premonizione di Franco Nero: “Evviva Matteo Garrone. Sono felice che il mio auspicio al Sorrento FFF sia andato a buon fine: ‘Io capitano’ è da Oscar e dopo la nomination questo capolavoro darà filo da torcere agli altri film in corsa per la statuetta alla migliore opera internazionale.

manuel bortuzzo lulu' selassie

Personalmente accoglierò e premierò Garrone e i suoi bravissimi attori domenica 3 marzo a Hollywood nell’apertura del ‘19º Los Angeles Italia - Film Fashion and Art Festival’ che organizziamo con il Mic (Dg Cinema) e Intesa Sanpaolo e dedicheremo alla compianta produttrice Marina Cicogna (co-fondatrice della manifestazione) e soprattutto fan sincera di Matteo sin dal suo esordio”

franco nero pascal vicedomini lulu' selassie 4 lulu' selassie 3 lulu' selassie 2 lulu' selassie 1 manuel bortuzzo lulu selassie 9 manuel bortuzzo lulu selassie 8 manuel bortuzzo lulu selassie 4 giacomo urtis lulu selassie foto di bacco (2)