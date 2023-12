PILLOLE DI GOSSIP! FEDEZ INCAZZATO NERO CON LA FERRAGNI DOPO IL PANDORO-GATE. FEDERICA PELLEGRINI: “UN ERRORE DI VALUTAZIONE DA PARTE DI CHIARA” - IL CLIMA LA DROGA, LA TRUFFA MILIONARIA, LA DISINTOSSICAZIONE: TUTTO SUL CASO LAVEZZI (CHE E’ TORNATO SUI SOCIAL) - SARA RICCI, FACCE RIDE: “LA STORIA CON GABRIEL GARKO ERA VERA ED È DURATA UN ANNO E MEZZO. ANCHE QUELLA CON BEPPE CONVERTINI NON ERA FALSA PER NIENTE” – TUTTO SUL “GF” – E POI ANTONELLA FIORDELISI, ALBA PARIETTI E MORGAN - VIDEO

MORGAN CANTA AL SUO COMPLEANNO

Ivan Rota per Dagospia

Secondo le ultime indiscrezioni Fedez sarebbe molto arrabbiato con Chiara Ferragni per il suo comportamento e il clima a casa Ferragnez non sarebbe dei migliori.

Federica Pellegrini alla gazzetta dello Sport parla anche di Chiara Ferragni, finita nell'occhio del ciclone per la vicenda Balocco. “È stato secondo me un errore di valutazione sulla beneficenza. E mi fermerei. I social? Anche io ho avuto le mie sponsorizzazioni, i miei cosmetici, sta andando molto bene. Il mio lavoro è sempre stato un altro”

Lavezzi torna sui social. L'ex Napoli e Paris Saint-Germain ha voluto tranquillizzare tutti sui social postando nelle storie una sua foto sorridente mentre cammina in giardino. La canzone che ha messo in sottofondo è importante: "So che a volte la vita è così, un giorno no e un giorno sì. Non voglio contraddirmi ma posso solo dire 'mi sono abituato'. Non riuscire a correggere, fermarsi per poi continuare, e lottare per ottenere ciò che sognavo". Prima dell’incidente, il Pocho avrebbe subito una truffa da 30 milioni per mano del suo ex agente. Lavezzi ha bisogno di riprendersi e di un trattamento speciale. In tv usano tre parole per spiegare la gravità del momento che l’ex nazionale sta attraversando: disintossicazione, farmaci, terapia….

Alfonso Signorini mitico: “Dall’altra parte (Rai) stanno facendo la pubblicità, andiamo con i contenuti.” E poi immenso e trasversale: “Posso ascoltare Chopin, ma anche presentare il Grande Fratello.”

Ma sti due da dove arrivano? Un famoso stilista: Stefano Miele. Ma chi lo conosce? Sappiamo che é amico di Tommaso Zorzi, un vincitore del Grande Fratello Vip, e Giulia Salemi: ma guarda un po’. L’altro é l’imprenditore Sergio D’Ottavi, un po’ John Travolta di periferia. Beatrice Luzzi: “Prendetevi un po’ di tempo. Prudenza e eleganza”. Vittorio Menozzi già conosceva lo stilista.

Che due palle. Mirko ci tiene a chiarire che i social non centrano nulla con la sua decisione: "Il problema sono stati i suoi comportamenti (di Greta), anche sui social, ma in generale. Ho capito che siamo due persone che non vivono le cose allo stesso modo". Prima di lasciare andare Mirko, Alfonso Signorini gli chiede se sia ancora innamorato di Greta: "No, non amo più Greta", la risposta secca dell'ex concorrente.

La visita di Marcella alla figlia Greta é stata grottesca. La mamma dice: "Sei stata l'angelo riparatrice di questa coppia" dice, certa del fatto che lei sia stata utilizzata da Mirko per riavvicinarsi a Perla. "Sono stata tanto male" esclama. Mirko dallo studi dice che non c’é niente di vero. E Greta chiede di smetterla: “Mi volevo godere il momento. Questa situazione l'ho chiusa, basta".

Nel salotto di "Verissimo" Sara Ricci racconta la discussione avuta con Beatrice Luzzi nella casa del "Grande Fratello". "Ci tengo a dire che mi sono dovuta difendere da Beatrice. Io la stimo molto come collega e pensavo di instaurare un buon rapporto con lei nella casa, ma aveva iniziato a provocarmi giorni prima dicendomi che sono indisciplinata e che non sono grata". Persino Silvia Toffanin la guardava male.

Sempre la Ricci: “La storia con Gabriel Garko era vera ed è durata un anno e mezzo ed è stata una delle relazioni migliori della mia vita, noi adesso siamo molto amici”. E poi: “La storia con Beppe Convertini era vera, non era falsa per niente.”

Lesbo power. Fiordaliso sarebbe anche disposta ad innamorarsi di una donna. Pur di avere amore perché sa che gli uomini di una certa età e nemmeno quelli giovani le piacciono.

Beatrice Luzzi: “Scusatemi se sono dovuta uscire, mio padre non è stato tanto bene e ha avuto bisogno di me. La mia famiglia aveva bisogno di me. Mi siete mancati tantissimo. Stando fuori dalla Casa mi sono resa conto di quanto mi siate mancati e questa esperienza sia grandiosa. Avevo tanta voglia di fare il Natale con voi. Dobbiamo mettercela tutta per noi e per il pubblico."

E poi: “Io come detto nelle due puntate non credo potrò mai perdonare Rosanna Fratello. L’abbiamo accolta come una gran signora. Poi ha sparato ha zero su tutti, in particolare su di me e Fiordaliso. Cattiverie gratuite e ingiustificate. Io non la posso più prendere in considerazione". "Non sono quella che hai descritto, mi dispiace, fa come credi e comunque sia sono una persona e vorrei essere trattata come tale e non da regina sul pisello", dice la cantante che poi accusa le donne della casa di essere contro di lei.

Le frasi della serata. Rosy Chin: “Federico ha tirato fuori il bastone del Mocho come i pavoni.” Anita: “Ho le mie cose e non sono fidanzata ma qualcuno mi aspetta”. Delirante.

Le tre figlie di Morgan per la prima volta insieme alla festa di compleanno del papá in un locale dell’ Isola a Milano: Anna Lou, Lara e Maria Eco hanno applaudito Morgan che si é esibito in una jam session da urlo. Le ragazze adoranti, cinquanta invitati tra cui Alba Parietti con Cristiano De André e Arturo Artom che il 28 é sponsor della cena charity che si svolgerá a Courmayeur al Grand Hotel & Golf per lo IEO Monzino. Nel comitato proprio la Pariettona.

Grande festa di Natale di Daniela Iavarone a Milano al Bozart Club 80: piú di cento vip hanno risposto al richiamo della regina del Teatro alla Scala e degli Amici della Lirica. Dress code “sparkling” e tanti ospiti: dall’ex sindaco Gabriele Albertini al maestro Alberto Veronesi, da Enzo Miccio a Candida Livatino

