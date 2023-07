PILLOLE DI GOSSIP! FILIPPO BISCIGLIA PARLA DEL CAST DI "TEMPTATION ISLAND" E ANNUNCIA UNA NOVITA' – VIDEO: CRESCE IL FEELING TRA GABRIELA E IL SINGLE FOUAD CHE GLI SUSSURRA: “QUANTO SEI DORRRCE” (MA CHI E’ CLAUDIO AMENDOLA-MARCO COCCIA IN "AMARSI UN PO’"?) – MANUEL E ISABELLA MOLLANO. LEI: “SE VOLESSI UNO RICCO CE L'AVREI GIÀ…” - DANIELE DAL MORO: “CON ORIANA MARZOLI È FINITA PER SEMPRE” - PIQUÉ TORNA A PARLARE DELLA STORIA CON SHAKIRA. LA GAFFE DI GIULIA DE LELLIS – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

"Bisogna saper gestire le crisi di coppia, posso dare lezioni”. L'ex difensore del Barcellona Piqué è tornato a parlare della storia con Shakira

Daniele Dal Moro mette il punto: “Con Oriana Marzoli è finita per sempre”. “Valigie nuove”, ironizza l’ex gieffino.

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island: “A me è piaciuto tanto il cast di quest’anno perché ci sono coppie provenienti da tutta Italia con storie molto diverse tra loro. Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia (curatrice del programma ndr), di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima”

Ieri sera comunque abbiamo assistito, tra tanta “rozzerie” a una storia carina, quella tra il povero tranviere e la ragazza bene, come in un film con Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson. Ecco il falò di confronto tra Isabella Recalcati e Manuel Marascio. Era stata lei a chiedere di poterlo incontrare dopo aver sentito da lui parole poco carine.

Isabella dice : “Lo vedo arrendevole, è proprio l'iniziativa che manca…Non è vero che voglio che lui mi porti chissà dove. Se pensa questo, non ha capito niente di me. Ci tengo talmente tanto che non voglio si senta così con me, che si sminuisca". Lui si commuove: "Non ce la faccio a vederla stare così, mi sento di merda. Ogni cosa che faccio, sbaglio.”

E lei conclude : “ Se dico voglio uno ricco, lo dico per scherzare, se volessi uno ricco ce l'avrei già…Voglio avere una spalla in lui, ho tante insicurezze, preferisco mettere al sicuro lui che mettere al sicuro me". La coppia decide di lasciare insieme Temptation Island. Erano i piú interessanti. Peccato.

Inguardabile il biondastro Federico, che disprezza la fidanzata Ale, ma si incazza quando la vede corteggiata dal tentatore Lolle e dice : “So quanto è innamorata di me, non è possibile che abbia cambiato idea in così poco tempo. Pensavo che mettere un punto alla nostra storia sarebbe dipeso da me, se e quando lo avrei deciso. Invece sembra che lei si sia accorta che c’è un mondo fuori.”

Federico ha un cervello (?) che andrebbe analizzato. Come nota Grazia Sambruna : “ Una mente tanto sopraffina da aver, tra l’altro, spoilerato via storia Instagram come andrà a finire la sua avventura nel reality. Durante la messa in onda della seconda puntata. Magico.”

“Io é proprio quando l’ho tradita che ho capito di tenere a lei. Ma se non mi avesse scoperto, avrei continuato a fare quello che stavo facendo alle sue spalle”: questo quanto dice Manuel, detto “ il malefico” e la fidanzata Francesca, che lo ha giá riaccolto a casa cinque volte , non fa un plissé. Complimenti al masochismo di questa ragazza.

Altra coppia: Alessia ha già tradito il fidanzato Davide, ma, novella Anais Nin della Magliana , ha messo gli occhi ( e anche altro ) sull ‘ omonimo tentatore con cui va addirittura a fare un giro in macchina. Lei gli dice che assomiglia a Raoul Bova. Il fidanzato chiede spiegazioni davanti al faló. Lunedí vedremo come va a finire.

E Gabriela si incazza con il fidanzato Giuseppe che continua a flirtare con la bionda che chiama Candy Candy. Gabriela per ripicca s’ inciucia Fouad. Giuseppe peró ci casca e piange davanti al video delle confidenze tra la fidanzata e il tentatore. Cotto e mangiato. E poi c’é Perla che non va d’accordo con la mamma del fidanzato Mirko e lui ne risente. Come in un film dell’orrore, lei diede i numeri perché non le piaceva la torta che Mirko le aveva preparato per il compleanno…

Giulia De Lellis in tendenza di Twitter dopo aver commesso una gaffe colossale. Pubblicando su Instagram il video di Lana Del Rey che canta Summertime Sadness ci ha messo il testo di Summertime di Louis Armstrong e Ella Fitzgerald…

