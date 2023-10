PILLOLE DI GOSSIP - FIORELLO E LA STOCCATA IRONICA AI RESIDENTI BRONTOLONI DI VIA ASIAGO - SOAP CODEGONI: PER ERJONA SULEJMANI (INDICATA DA CORONA COME IL MOTIVO DELLA ROTTURA TRA SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO) "FURBIZIO" DICE CAZZATE. GUENDALINA CANESSA SCAZZA CON BASCIANO - LA POLEMICA DI ALEX BELLI - SELVAGGIA METTE PEPE SULLA PROSSIMA EDIZIONE DI “BALLANDO”: “LE BATTUTE DI TEO MAMMUCARI MI FARANNO RIMPIANGERE LE BARZELLETTE DI IVA ZANICCHI” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Fiorello è stato costretto a spostare il glass di Viva Rai 2 al Foro Italico visto che i residenti brontoloni di via Asiago si erano lamentati per il caos. Stamattina nell’anteprima c’è stata da parte dello showman un pensiero ironico per loro. “Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i coglioni”

Sonia Bruganelli ha detto la sua sulla rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che conosce essendo stata opinionista quando i due erano al Grande Fratello Vip: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto" dice il post.

E Erjona Sulejmani, la ex di Basciano, ha così risposto a chi l’ accusa di essere la causa della rottura tra i due: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare cazzate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie”.

Sulla vicenda è intervenuta anche Guendalina Canessa con un post: "Ah lei (la Codegoni) cattiveria? Lei??? Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente. Fallo almeno per la vostra bambina, se sei un uomo". La replica di Basciano non si é fatta attendere: "Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse le vieni a fare te".

Kesha è stata lasciata per la prima volta. La popstar ora é in cerca di un riccone e dice: “Voglio soprattutto uno sugar daddy. Non ne ho mai avuto uno. Sembra proprio uno spasso. So che è un po’ anti-femminista da parte mia, ma ne voglio uno, quindi scrivetemi in privato”. E poi definisce Tinder “un posto dove si va… insomma, per scopare.”

“Quanto è bello tutto quanto”, scrive Bene Rodriguez a corredo delle foto in montagna con il compagno Elio Lorenzoni e scatena una pioggia di critiche da parte degli internauti. Ecco due esempi: “Ma non stavi male?", “Vorrei fidanzarmi con la tua stessa velocità".

Al Grande Fratello, il macellaio Paolo Masella, forse vedendo si essere finito in un cono d’ ombra, si é dichiarato a Letizia Petris: Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero... Tu dici che saresti un problema per me? E chi ha detto che non mi piacciono i problemi? Se mi piaceva Anita? No! Ho solo detto che mi piaceva esteticamente. A me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, ma a me piaci in tutto il resto. Mi piaci come personalità, forza e valore…”

La ragazza ha risposto: “Come sai io ho una persona fuori ed è giusta che prenda questa cosa in considerazione. Sai che io per te potrei essere un problema più che una soluzione? Ma di preciso quando hai avuto la conferma che mi vedi come più che amica? Io adesso devo anche stare attenta a come parlo. Se fossimo fuori in un parchetto ti direi altre cose…”

Alex Belli, concorrente di Tale e Quale Show, se la prende con il programma: “Io ricordavo il format originale, dove la sfida era: “Vediamo persone note imitare qualcosa di estremamente diverso dalla loro fisionomia e vocalità…”. Tanto più che il divertimento e l’intrattenimento era basato su quello! Se dobbiamo fare Sanremo o basarci sui dei virtuosismi canori, forse lo spirito iniziale del format si è un po’ perso.”

A Domenica In, Mara Venier manda in onda un video di Teo Mammuccari concorrente di Bellando con le Stelle. Il commento di Selvaggia Lucarelli: “Dalla clip ho la sensazione che le battute di Teo Mammucari mi faranno rimpiangere le barzellette di Iva Zanicchi. Poi magari sbaglio“.

E a proposito della ventilata partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle, Lucarelli dice: “La notizia uscita … che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false“.

