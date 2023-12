PILLOLE DI GOSSIP! LA FOTO DI SPINALBESE COL CANE SCATENA L’INCAZZATURA DI BELEN - STEFANO BETTARINI, EX MARITO DI SIMONA VENTURA, ATTACCA SELVAGGIA DOPO LE PAGELLE DI "BALLANDO": “MI HAI ROTTO LE PALLE. L’ALBERO DI NATALE È L’UNICA COSA CHE PUOI FARE” - TUTTO SUL "GF" TRA PUGNI AL MURO E BACI SUBACQUEI - IL NUOVO AMORE DI ANGELINA JOLIE, LA FESTA DI NATALE DI CHIARA FRANCINI, CRISTINA PLEVANI E IL PRANZO NATALIZIO CON IL CANE SU UNA PANCHINA VISTA LAGO – ALBERTO ANGELA E MIKA: VIDEO

Alberto Angela e Mika che da Place Vendôme a Parigi augurano buone feste cantando Jingle Bells in francese...momenti da incorniciare...#StanotteaParigi pic.twitter.com/rueUoMZ3So — Sirio (@siriomerenda) December 25, 2023

alberto angela mika

Ivan Rota per Dagospia

“Stanotte a Parigi” su Rai Uno, un successone molto “gender fluid”: i pipparoli in calore. Solo il nostro adorato Alberto Angela poteva ricordare la vera Regina di Francia: Lady Oscar e spacca il meme con Francesca Fagnani versus Lady Oscar. Angela che parla francese e poi un pezzone dei Cure come colonna sonora. E poi Mika. E il modo in cui Alberto pronuncia 'can can'? Ci vorrebbe un loop. A furor di popolo, una nuova icona gay.

Era ora: la famiglia reale britannica si è recata alla messa di Natale a Sandringham, in Scozia. E c’era Sarah Ferguson, duchessa di York: per la prima volta dopo trentadue anni, l'ex moglie del principe Andrea si è unita a re Carlo e Camilla, a William e Kate con i figli, ai duchi di Edimburgo e allo stesso ex marito, insieme alla figlia Beatrice con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, nella passeggiata natalizia fino alla chiesa.

angelina jolie akala

Marco Maddaloni con le sue rivelazioni sul burattinaio del Grande Fratello ha fatto scoppiare un putiferio. Lo sportivo ha rivelato a Beatrice Luzzi che il famoso giocatore che gestisce altri concorrenti sarebbe Giuseppe Garibaldi. La Luzzi è andata subito ad affrontare Giuseppe, che però non l’ha presa benissimo. Nella notte il calabrese ha dato i numeri prendendo a pugni un muro. Ma il vero burattinaio è Maddaloni, esperto di reality e voltafaccia (ora é pappa e ciccia con Rosy), che ha negato tutto. Chiedete a Luca Vetrone che é stato con lui all’ Isola dei Famosi…

spinalbese belen

Beatrice ha rivelato che la notte della vigilia Giuseppe si é fatto male a una mano: “Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha fatto.”

Fiordaliso ha confermato: “Sì del pugno è vero. Però guarda Bea, io non l’ho mai detto e non lo penso nemmeno che ci sia un burattinaio qui dentro. Qui non ci sono dei burattinai e non sono d’accordo. Lui però si è spaccato la mano. Poi ovvio che é colpa di Giuseppe. Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua?!”

CHIARA FRANCINI

Sempre Fiordaliso, dopo aver detto che non disdegnerebbe una storia con una donna, ora dice che le piacerebbe avere una relazione con un gay, ma non sessuale. Ma che vuol dire?

Il “famoso” Stefano Miele tampina Vittorio e Federico é geloso dopo che Letizia gli ha detto: “Te lo sta rubando.” Federico ricorda i baci subacquei a Vittorio. Poi lo stilista fa incavolare Rosy Chin, la cuoca della casa, perché cucina. E bene.

Bea che conferma che lei e Vittorio sono fratello e sorella, e che si tengono compagnia e che non lo vuole tutto per lui, anzi ringrazia Vittorio per farle da padre a volte e lui che dice che a volte lei gli fa da madre. Unica

selvaggia lucarelli

La plurilaureata Anita piange: questo piagnisteo per la parola gigolò detta da Beatrice Luzzi a Garibaldi dopo aver detto a Beatrice che salta da un letto all’altro: la dissociazione mentale.

(…)

Chissà cosa avrà detto Belen Rodriguez del programma dell’ex marito Stefano De Martino e dei di lui monologhi che sembrano scritti da Giuseppe Garibaldi del GF? Sarebbe divertente saperlo. Per arrivare ai livelli di Massimo Ranieri e Renzo Arbore “a da passá a nuttata.” E pensare che De Martino ha detto di essersi ispirato a Dean Martin…

chiara francini

È il rapper e scrittore britannico Akala, ovvero Kingslee James Mclean Daley, il nuovo amore di Angelina Jolie? Mesi orsono erano in Giamaica, per il Calabash Literary Festival e nel 2021, erano andati insieme al concerto dell’artista Mustafa the Poet. Attendiamo sviluppi.

Festa di Natale per Chiara Francini: prima a casa sua con tutti gli amici più cari e poi con un Van tutti all’ Alibi a Roma con la serata dall’ insolito tema: “Festeggiami Viva”: ispiratevi ai divi del cinema, ma non a quelli vivi. Tutto un glitter, musica a palla e “sweet transvestite” come nel Rocky Horror Pitcure Show.

Selvaggia Lucarelli ha fatto le sue pagelle dopo Ballando con le Stelle e su Simona Ventura ha detto: “Ha dimostrato di saper perdere con il sorriso, sfoggiando le gambe più belle di sempre. Si è raccontata così bene che finalmente abbiamo capito tutto della sua vita. Tranne Bettarini”.

vittorio menozzi e federico massaro

L’ex marito della Ventura ha risposto: “Lucarelli le palle me le hai già rotte abbastanza, limitati a fare l’albero di Natale che è l’unica cosa che puoi fare…e ricorda i guanti. Che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo. Non vorremmo mai. Ti aspettano in tanti. Tu non hai le palle di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere.”

bettarini

Alta cucina al Grande Fratello. Beatrice Luzzi: “Ma questi sono tortellini già preparati, pronti?”

Rosy Chin: “Sponsor”

Beatrice: “Ah... Buonissimi”

Sapore di lago. La prima vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani e il pranzo di Natale con il cane su una panchina vista lago: “Triste? No, ho la libertà di scegliere.”

A Natale puoi e lei si è permessa di tutto. Belen Rodriguez come il Grinch: “Ho visto post e stories create ad hoc (riferiti a Antonino Spinalbese, il suo ex) cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale.” E lui replica: “Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio.”

belen

L’ incazzatissima Belén ha replicato dandogli del lei (e la cosa fa abbastanza ridere): “Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla…prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura, certo non inizio a mentire con lei, mi faccia la cortesia. Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto”.

Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l’Argentina. Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale (quello di Verissimo?).” E la conduttrice ha aggiunto al testo gli hashtag: “Basta fumo” e “Vai a lavorare”. Ha concluso così: “Adesso basta, troppa importanza…Non gli è bastato andare al GF grazie alla sottoscritta…E ricordatevi, nella vita la gratitudine è grande cosa”

belen 1

Il tutto è stato innescato da Fabrizio Corona: “Nell’ultima apparizione televisiva Belen ha parlato di tutto e di tutti, tranne di lui: Antonino Spinalbese, padre della sua bellissima bambina. Come se di quella storia non le fosse rimasto nulla… ha deciso che la figlia dovrà stare solo con lei…” Spilabese aveva pubblicato mesi orsono un lunghissimo post che aveva poi (non si capisce perché) cancellato. Ecco un estratto: “Alcune volte mi chiedo come sia possibile basare ogni istante della vita a te.

Credo di essere profondamente sbagliato “perdermi” molti momenti con persone a me care, ma che giustifico sempre tirando in ballo te come se fossi un peso. La mia verità è che mi sono sentito totalmente inadeguato, per svolgere, a mio avviso “il compito” più difficile mai avuto prima…Sono pronto a far soffrire il mio ego, il mio ruolo, la mia esistenza, sapendoti serena e se questo dovrà mai cambiare, scenderò a dei compromessi legati a qualsiasi cosa.” E infine Antonino che augura Buon Natale con in braccio il cane al posto della figlia che non può vedere. Una vera e propria penosa telenovela argentina.

antonino spinalbese chiara francini in moschino copia 3 chiara francini in moschino copia chiara francini sul palco di sanremo cristina plevani chiara francini