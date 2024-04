PILLOLE DI GOSSIP! FRANCESCO BENIGNO DOPO L’ESCLUSIONE DALL’ISOLA DEI FAMOSI TORNA IN ITALIA: "NON POSSO DIRE NULLA, HA TUTTO IN MANO IL MIO AVVOCATO" – IL GIALLO DEL RISO RUBATO E LO SCAZZO TRA PIETRO FANELLI, SONIA BRUGANELLI E KHADI GUEYE - LA PRINCIPESSA LEONOR DI SPAGNA VOLA A NEW YORK DAL FIDANZATO BRASILIANO, LORY DEL SANTO A "BELVE" RACCONTA I 10 GIORNI IN CARCERE – CAPRARICA DEMOLISCE LE “PESSIME” SPICE GIRLS (MA COSA GLI HANNO FATTO?) - LE ULTIME SU AMBRA E BELEN…

Ivan Rota per Dagospia

Lory Del Santo ha rivelato a Belve da Francesca Fagnani: “Ho passato dieci giorni in carcere. Mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l’avessi incontrata. Finalmente ho avuto l’incontro, non mi ha riconosciuta e quindi tutte le accuse sono cadute”.

Antonio Caprarica, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, distrugge le Spice Girl: “Queste cinque ragazze erano pessime, guardate, devo dire che con tutto l’amore che ho per loro, come cantanti erano davvero pessime”. Restando nel campo della musica, Madonna é stata di nuovo querelata da altri fan per avere iniziatori un concerto con due ore di ritardo.

Fonti vicine alla coppia sostengono ci sia maretta tra Nicky Hilton e James Rothschild, genitori di tre figli. Il sì tra la sorella di Paris Hilton e il rampollo é stato celebrato nell'Orangery di Kensington Palace. Per la Hilton è stato il secondo matrimonio dopo quello, durato solo 3 mesi, con il finanziere Todd Meister.

Molte illazioni per la mancata presenza di Nicola Peltz, moglie di Brooklyn Beckham, alla festa della suocera Victoria Beckham, che come ormai tutti sanno, ha festeggiato i 50 anni con un party da Oswald's a Londra. I rapporti tra le due sono sempre stati tesi, ma la Peltz ha pubblicato una storia: “Sono così triste di non essere lì per festeggiarti e abbracciarti. Ti mando tutto il mio amore da parte mia e di Naunni! Mi mancate tutti così tanto”. Naunni è la sua nonna, la ragione che l'ha tenuta lontana dalla festa. In pochi peró ci credono.

La principessa Leonor di Spagna é volata a New York prima di tornare all’ Accademia Militare di Saragozza dove sta portando avanti il suo addestramento triennale. Il motivo? É andata a trovare il fidanzato brasiliano Gabriel Giacomelli, ex compagno all’Uwc Atlantic College in Galles, che vive a Manhattan e studia alla New York University. In Spagna, per non urtare la “sensibilità” della casa reale di ostinano a definirlo un amico.

Niente case reali anche se siamo a Montecarlo: Manila Nazzaro sceglie il principato per il suo addio al nubilato in attesa di sposare Stefano Oradei il 13 maggio con ricevimento a Villa Miani. Con lei Milena Miconi: cene, lusso e tutte nel lettone.

Potevamo stare un giorno senza parlare di Belen? Si dice abbia un nuovo fidanzato, un tale Angelo che avrebbe già conosciuto i di lei figli e famiglia al completo. Solo che la mamma di lui non gradisce la liaison. A dirlo é Deianira Marzano. La risposta di Belen non si farà attendere.

Andrea Bosca torna ad essere un fantasma come in Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek: nessuna traccia di lui da mesi vicino a Ambra Angiolini. L’attrice ha festeggiato il quarantasettesimo compleanno abbracciata all’ex compagno di vita Francesco Renga. Con loro i due figli avuti, Jolanda, 20 anni, e Leonardo, che il 5 maggio diventerà maggiorenne.

L’Isola dei Famosi ieri sera ha acquisito più ritmo, ma non c’é trippa per gatti: si sorvolano i temi importanti per privilegiare quelli inutili. Commenti al vetriolo sui look dì Vladimir Luxuria che secondo una di lei collega sembrano usciti da un catalogo Postal Market.

Opinionisti un po’ in palla con pochi interventi: anche se dicono il contrario pare non ci sia empatia tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Un po’ di verve cerca di portarla Elenoire Casalegno che ieri sera ha agitato per aria la maglia dell’ Inter per la vittoria sul Milan: ma proprio a Mediaset, casa del Milan? La multeranno? Poi involontariamente a Marina Suma: “A chi la dai?” L’ immunità, intendeva.

Francesco Benigno: “Torno in Italia. Su quello che è successo non posso dire nulla, ha tutto in mano il mio avvocato”

Il naufrago Pietro Fanelli, che su TikTok diceva di essere in cerca di notorietà: “Non voglio più stare con questi affamati di fama.” Si perché lui ha fatto due reality giusto per farsi una vacanza, non per soldi o visibilità. Ora ha accettato di andare su una spiaggia da solo per tre giorni. Gli hanno fatto trovare carta e penna per scrivere poesie… Mo ce trovamo Rimbaud. Ma Ilary in quanti secondi avrebbe sfanculato il poeta?

Sonia Bruganelli “spegne” la naufraga Khady: "Con quale faccia vai a parlare di altri quando nella scorsa puntata hai dichiarato di avere la coscienza pulita quando poi invece abbiamo visto che il riso rubato te lo sei mangiato?!" Khady al televoto con Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Pietro Fanelli e Joe Bastianich.

E sempre Bruganelli al poeta Pietro: “Vergognatevi non permetterti di dirlo perché io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì”. E poi a Joe Bastianich che le dice: "Non vedo l'ora di vedervi in studio magari, un giorno”, risponde:"Ma da soli però, Joe". Vanno tutti d’accordo…

Tra gli attori del Festival di Cannes 2024 che potrebbero aggiudicarsi la vittoria della Palma d’Oro, gli scommettitori puntano su Adam Driver, protagonista di Megalopolis di Francis Ford Coppola. Buone chance anche per Sebastian Stan che interpreta Donald Trump nella pellicola The Apprentice diretta da Ali Abbasi, Iago Xavier che recita in Motel Destino di Karim Ainouz, Barry Keoghan per Bird di Andrea Arnold e il sempreverde Vincent Cassel. Infine Richard Gere e il giovane Jacob Elordi, protagonisti di Oh, Canada diretto da Paul Schrader.

Per il coté femminile occhi puntati su Zoe Saldana e Selena Gomez in Emilia Perez di Jacques Audiard. Quindi in The substance di Coralie Fargeat, ecco Demi Moore e Margaret Qualley. In molti credono nel premio Oscar Emma Stone diretta di nuovo in Kinds of Kindness da Yórgos Lanthimos. Infine Chiara Mastroianni in Marcello Mio diretto da Christophe Honoré, un film dedicato al padre Marcello Mastroianni. Una sorpresa potrebbe riservarcela la giovane Celeste Dalla Porta, protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino.

