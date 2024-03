PILLOLE DI GOSSIP! LA FRECCIATA DI ALENA SEREDOVA ALL’EX MARITO GIGI BUFFON – “SEI GRASSA, TOZZA, HAI PERSO I CAPELLI, HAI LE RUGHE E IL NASO GROSSO”: UNA HATER ATTACCA GIULIA SALEMI, LEI REPLICA E PARLA DI VIOLENZA – ANCHE VALENTINA VEZZALI ALL’ISOLA? LE NOVITA’ SUL CAST - LA PROVA DEL “NOVE” DI MENTANA DA FAZIO – GIANNA NANNINI E IL PADRE CHE VOLEVA TOGLIERLE IL COGNOME DOPO LA COPERTINA DEL DISCO “AMERICA”: IL MOTIVO - MAURO REPETTO PORTA LA STORIA DEGLI 883 A TEATRO (CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE) – LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO”

Ivan Rota per Dagospia

Mauro Repetto, ideatore e co-fondatore degli 883, torna in Italia per il suo debutto in teatro con il nuovo spettacolo Alla ricerca dell'uomo ragno. L'anteprima nazionale del tour 2024/2025 sarà il 28 aprile a Bergamo. Sulla scia del successo del libro Non ho ucciso l'uomo ragno (Mondadori), Repetto torna in Italia per un one-man show la cui unicità risiede nell'introduzione e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale in teatro per la prima volta.

Repetto reciterà, ballerà e canterà tutte le hit e presenterà un suo brano inedito. "Questo spettacolo mi permette di rivivere le sensazioni e le emozioni che ho vissuto con gli 883, e di riassaporare sul palco dei teatri italiani un raggio di quei pomeriggi passati con Max a scrivere le canzoni della nostra vita" commenta Mauro Repetto a proposito del nuovo spettacolo”

Alena Seredova ha festeggiato il quarantaseiesimo compleanno. Le é stato chiesto se il suo ex Gigi Buffon le avesse fatto gli auguri. Ha risposto: “Ma certo che ci facciamo gli auguri, ma diciamo che lui è uno di quelli che arrivano sempre per ultimi”.

“Sei grassa, tozza, hai perso i capelli, hai le rughe e il naso grosso”: Giulia Salemi replica a un hater che sicuramente non la conosce perché la descrizione non la rispecchia proprio. La replica dell’ex opinionista del GF: “Di hater come questi, con zero post e zero follower la rete è piena. E come ben sappiamo, nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita. Io oggi sono forte ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze”.

Enrico Mentana a Che Tempo che Fa: "È la prima volta sul Nove. Oggi esaudisco il sogno di quelli che dicono 'Mentana passa al Nove'. Per stasera è vero. Ho fatto l'1, ho fatto il 5, faccio il 7... finirò la tabellina."

La Gianna nazionale ricorda che il padre le voleva togliere il cognome quando uscí il disco America. Il motivo? In copertina, la statua della libertá, invece che tenere tra le mani la fiaccola, stringeva un vibratore.

Grande attesa per la finale del Grande Fratello. Tutti danno Beatrice Luzzi come vincitrice, ma c’é l’ incognita Perla Vatiero. Per la Luzzi tanti fan vip: in prima linea Elena Sofia Ricci che ha detto "se non vince beatrice vi vengo a cercare”.

E Beatrice Luzzi spiazza tutti con un messaggio per gli ex inquilini. Nessuna accusa per quello che le hanno fatto passare: “Cari ex inquilini, vi sto pensando tantissimo, non so perché ma vi penso più che mai. Mi mancate, sarebbe stato bello vivercela tutti insieme… va beh, comunque in studio ci vedremo tutti”.

Silvia Toffanin a Giuseppe Garibaldi :"Perché non l'hai mai difesa a Beatrice? E lui: “C'era Anita anche lì sempre in mezzo..." Silvia : “Giuseppe, io la prossima settimana ti invito per fare una sorpresa a Beatrice”. Lui: “volentieri”.

Il messaggio di Valentino ed Elia per i fan della loro mamma: “avete abbracciato Beatrice dal primo giorno, l’avete protetta e incoraggiata… ci avete fatto sentire al sicuro”.

Ancora stamani Letizia Petris ha ricordato la gentilezza, i valori e l’educazione di questa edizione del Grande Fratello. Ma dove? Ha ripreso le parole del conduttore. In ogni caso, una visione “dissociata” del programma.

Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri, non la vuole piú vedere dopo che si é messa con Alessio Falsone: “Mi fidavo di lei…. Lei ha detto parole forti ‘lo vedo come padre dei miei figli, potrei uscire ora con lui’. Io e lei siamo stati insieme per tanti anni... La relazione è finita, non si può ricucire, lei fa parte del passato. Poteva uscire e vivere Alessio dopo, anche per rispetto. Non la vedo lucida. Lei vorrebbe incontrarmi, ma io non sono pronto. La persona che ho visto non è quella che conosco”.

Quattro nuove vip (?) per L’ Isola dei Famosi. Una è conosciuta: l’ex campionessa di scherma Valentina Vezzali. Poi Greta Zuccarello, ballerina a Ciao Darwin, Maitè Yanes (attrice, vista nel film Il Sesso degli Angeli di Leonardo Pieraccioni) e la rapper Roberta Lazzerini, conosciuta come Beba.

Amici 23: Emanuel Lo ha deciso di scrivere pubblicamente al suo ex alunno, Kumo, che é stato eliminato: “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola, so che puoi realizzare il tuo sogno, credi sempre in te, ci vediamo fuori. In bocca al lupo per tutto“. Il ballerino ha risposto “Grazie per la fiducia coach“. Messe quindi a tacere le voci che li davano in guerra.

