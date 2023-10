PILLOLE DI GOSSIP! GIGI HADID E BRADLEY COOPER SONO UNA NUOVA COPPIA? LA TOP MODEL E L’ATTORE SONO STATI AVVISTATI A CENA INSIEME A NEW YORK – RESA DEI CONTI AL "GRANDE FRATELLO", JANE ALEXANDER SBUGIARDA "BEATROCE LUZZI" CHE AVEVA DETTO: "MI SOFFIÒ UNA PARTE IN ELISA DI RIVOMBROSA" – IL COLPO DI SCENA DI ALFONSO SIGNORINI CHE HA CHIESTO A JANE ALEXANDER DI ENTRARE NELLA CASA - FEDERICA FICARA, LA RAGAZZA INDICATA COME RESPONSABILE DELLA CRISI TRA SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO, RACCONTA LA SUA VERSIONE…

Ivan Rota per Dagospia

gigi hadid e bradley cooper

Sono Gigi Hadid e Bradley Cooper al centro del gossip di ottobre: La top model e l'attore sono stati pararazzati a New York, dopo una romantica cena in un ristorante italiano. La Hadid ha da poco smesso di frequentare DiCaprio, che non si sarebbe ripreso dalla fine della liason con Irina Shayk, ma sarebbe pronto per una nuova avventura. Se son rose, fioriranno.

Alla fine Alfonso Signorini ce l’ ha fatta e ci ha regalato una delle scene piú belle di tutte le edizioni del Grande Fratello: Beatrice Luzzi e Jane Alexander “drama” in versione “Eva contro Eva”. Tutto é nato da quando alla Crudelia della casa, la Alexander avrebbe rubato la parte della cattiva in Elisa di Rivombrosa. Vent’anni fa (!) Jane é entrata nella casa per rispondere alle parole della collega che aveva detto: “Io avevo il ruolo in mano…Mi hanno detto che il ruolo doveva andare a lei, non potevano farci niente”.

beatrice luzzi

Tutti freezzati nella casa, entra Jane Alexander piú agguerrita di Lucrezia von Heaker, il personaggio che interpretó in Elisa di Rivombrosa: “Buonasera Beatrice come puoi immaginare sono venuta qui per tutte le cose brutte che hai detto di me. In che “malissimo modo” io ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia che tu sei sicura che avevi in mano? Non è una cosa bella di parlare delle colleghe in televisione. Io voglio sapere cosa io ho fatto”.

La Luzzi, stordita,si arrampica sugli specchi mentendo : “ Io non ho detto che me lo hai sfilato, da quello che so mi hanno detto questo…Mi par inoltre ti hanno doppiata perché sei mezza americana…” E Jane: “Non hanno scelto te. Tu hai detto che io fatto qualcosa per averlo. Chi ha dovuto scegliermi, chi te lo ha detto, mi hai fatto passare come poco di buono”.

E Crudelia : “Non intendevo insultarti, volevo solo dire che non te lo meritavi”. A questo punto la Alexander legge una lettera di Cinzia Th Torrini, regista di Elisa di Rivombrosa” che smentisce la Luzzi che si difende: “Premesso é la regista, é ovvio che difenda le sue scelte, io trovo vergognoso che abbiamo dovuto doppiarti”. Nella lettera la regista dice che dopo i provini erano rimastre tre attrici in lizza e tra queste non c’era Beatrice. La Luzzi: “Chapeax, evidentemente mi hanno detto una cosa sbagliata”. Poi chiede scusa poco convinta. Solo che si é scavata la fossa da sola perché, colpo di scena, Signorini ha chiesto alla Alexander di entrare nella casa e questa quasi sicuramente accetterá.

jane alexander

Ma chi erano le attrici alle quali Jane Alexander fu preferita per il ruolo in Elisa di Rivombrosa? Lei disse: “Mi ricordo sicuramente Irene Ferri, Vanessa Gravina e Anna Falchi. Preciso che io non credo alla competizione tra donne. Se vai a fare un provino e non ti scelgono è solo perché magari un’altra andava meglio per quel ruolo”.

“Voglio ricordare che ho due ragazzi a casa”, mentre si parla del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi tra abbracci e baci (“a stampo”, dice Fiordaliso). Forse si é ricordata un po’ troppo tardi. Varrese non la risparmia, é ormai la sua ossessione. La chiama “vedova nera”. Garibaldi dice che non vuole lasciarsela sfuggire: “ É la prima volta con una donna piú grande di me”.

Dopo che la sua amata Heidi é finita in nomination, Massimiliano Varrese nella notte sbrocca: “Non è che si accolla subito chissà cosa. Deve stare tranquilla che possiamo fare le cose con calma, non sono un avventato. Però è inutile che neghi, gli sguardi non mentono. Se esce non so cosa posso fare e come la prendo. Lei può dire ciò che vuole, ma io non sono pazzo e vedo tutto. Certe cose parlano più di molte discussioni e i gesti contato tanto. Non so perché continua a fare così. Se esce mi incavolo come una bestia.”

alessandro basciano

Agli inquilini Signorini dice che Grecia Colmenares é stata eliminata. É uno scherzo, l’attrice esce e rientra perché in effetti é la preferita dal pubblico. Manda al televoto Valentina. Gli immuni sono Massimiliano, Letizia, Fiordaliso, Ciro, Alex e Giuseppe. Cesara Buonamici salva Anita. Al televoto con Valentina vanno Beatrice, Arnold e Heidi.

Manifesto particolare e misterioso apparso in metro Duomo a Milano in Galleria Santaradegonda. Il signor Gastone ha dedicato 4 metri di cartellone pubblicitario alla sua amata Maria, si presume più giovane di 30 anni, per chiederle in maniera plateale di tornare da lui. Questo il testo: “Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent'anni più di te ma sono trent'anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto”. Gastone. Aiutino: è una cantante bionda…

sophie codegoni

Federica Ficara, la ragazza che sul web é invocata come responsabilità della crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, in quanto é stata vista con lui, ha postato la sua versione delle cose: “Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento.

Ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino (un amico di Basciano) ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”.

