“A SANREMO ’86 SI RESPIRAVA UNA COMPETIZIONE CHE NON TI DICO. NOI ERAVAMO QUELLE PIÙ SINCERE, PIÙ LIBERE”. ALL’EPOCA ERANO IN GARA LOREDANA BERTÈ, DORI GHEZZI E...- IL RICORDO DI LORENZO RIVA

Ivan Rota per Dagospia

meme elodie gino paoli 6

Flavio Insinna é diventato buono e su X scrive: “Buonasera, scusatemi scrivo al volo e di getto : evitate gentilmente di taggarmi in discussioni che non mi piacciono e soprattutto non fate commenti su conduttori conduttrici attrici attori…grazie!Grazie a tutte e grazie a tutti. Su Famiglia, siamo più belli di così…”

Gino Paoli dichiara a Radio1: "Intepretato male quello che dicevo. Più andiamo avanti più l'apparenza è più importante della sostanza. Oggi non è importante quanto tu sia brava a cantare, importante tu sia gradevole. Seguendo questo tipo di mentalità Dalla non sarebbe mai diventato Dalla”.

Donatella Rettore entra nella casa per una sorpresa a Fiordaliso: “Ci siamo conosciute aSanremo ’86: “si respirava una competizione che non ti dico. noi eravamo quelle più sincere, più libere in ogni caso”. all’epoca erano in gara Loredana Bertè, Flavia Fortunato, Dori Ghezzi e Orietta Berti

meme elodie gino paoli

La regia del Grande Fratello che prende in giro Vittorio e Federico inquadrandoli quando Rosanna in cucina dice “lì ci sono i finocchi”: tutto ciò non fa per niente ridere.

Fiorlaliso scherza su Rosanna Fratello: “ É un po’ di tempo che non canto. É arrivata Rosanna che dice di aver fatto piú cose di me”. Poi la Fratello dice che secondo lei Beatrice Luzzi soffre di “qualcosa” e l’ attrice risponde: “Soffro della tua presenza”.

Jessica Notaro la Pitzalis e la Bruzzone,tutto dire, mai accaduto, a condannare i fatti di Massimiliano Varrese. Si stava sconfinando nell'omertá più nera: non si deve ignorare un fatto che ha suscitato l'indignazione generale anche nelle sfere competenti.

meme elodie gino paoli 4

E ieri sera Alfonso Signorini ha provveduto a rimettere in riga Varrese mostrandogli le parole brutte che ha detto compresa la minaccia si “pioggia dorata” su Beatrice. Lui si é scusato e ha detto che deve uscire dal ruolo di attore (?) : “La mia é una recita, sono abituato a stare sul set”. Mai sentita scusa piú assurda. Signorini gli dice che la prossima volta che “sgarra” sará squalificato. Beatrice Luzzi, la madre di tutti i reality, lo perdona, lo abbraccia e dice: "Chissà se Massimiliano ce la farà...speriamo, lo spero vivamente..."

Alfonso: “Maxi che stai a fa? Hai uno sguardo veramente inquietante.” Varrese: “Il mio sguardo è questo. A volte viene frainteso”. Alfonso: “La Luzzi non fraintende proprio niente”

gino paoli elodie3

Ora il guru Varrese non vuole piu guerra con nessuno dopo aver saputo di cosa sta succedendo fuori , adesso fa il finto buono. E il suo sodale Giuseppe Garibaldi si é riavvicinato a Beatrice perché l’ ha vista piangere, dice. É solo per la paura di essere eliminato…

Ecco cosa dice l’ex gieffino Alex Belli: “Però La scusa dell’essere su un “set” su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!!

L’attore che partecipa ad un reality, porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria”.

E per fortuna che c’é Mughini contro Rosanna Fratello che non si tira indietro e la riaccusa di spocchia e viene sostenuto anche dagli altri che sottolineano come Alex Schwazer non abbia mai fatto pesare la sua carriera olimpica mentre la Fratello si sente una diva.

ELODIE

Non si capisce peró perché anche ieri sera non si é presso nessun provvedimento verso la plurilaureata Anita Olivieri che ha insultato e bestemmiato. Ha un santo in paradiso. E il fidanzato con cui sta da dieci anni e di cui parla sempre? La filosofia della ragazza: Se un uomo sbaglia “poverino” , se una donna sbaglia “se l’è cercata.”

Greta é stata scaricata da Mirko in diretta, ma lei crede che lo abbia fatto solo perché messo sotto pressione in quanto tutti gli danno dell’ indeciso. Poi nella notte Greta confessa a Federico che il di lei padre é stato in prigione.

elodie

Cesara Buonamici, per la serie “lo famo strano”, salva Rosanna Fratello mentre i preferiti della casa sono Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. In nomination Greta Rossetti, Federico Massaro (che ci rimane malissimo) e Marco Maddaloni. Eliminata con un plebiscito Sara Ricci.

Fino all’estate scorsa lo incontravi facilmente in giro per il centro di Monza, la sua città. Era sempre molto gentile e a volte burbero, sempre ironico. Nella sua ultima intervista su Vanity Fair ha fatto sbellicare tutti dalle risate. Diceva che Giorgia Meloni era “Troppo piccola per portare i capelli cosí lunghi.” Ieri ci ha lasciato. Lorenzo Riva, nato il 3 ottobre 1938, noto per gli abiti da sposa e per l’alta moda, ha vestito personaggi e attrici: Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Emmanuelle Seigner, Carmen Maura, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni, Ivana Trump, Mafalda d’Aosta, la principessa Claude de France, Martina Stella e Manuela Arcuri.

lorenzo riva

Nel 1972 il debutto in passerella a Palazzo Pitti a Firenze, poi la collaborazione da Balenciaga del quale diventa direttore artistico negli anni Ottanta. Nel 1991, debutta sulle passerelle romane dell’alta moda e nel 1995 sfila il prêt-à-porter sulle passerelle milanesi. Durante questi anni presenta regolarmente le sue creazioni di alta moda nella manifestazione Alta Roma. Magister elegantiarum vero, amava la bellezza e l’arte (era stato amico di Mimmo Rotella e Lucio Fontana) e si rifugiava a Villa d’Este suo buen retiro sul Lago di Como. Il suo testamento spirituale: “Alle donne dico niente scollature, un abbigliamento decente. Agli uomini camicia bianca, un velo di profumo e giacca. In fondo anche l’uomo più scadente con una bella camicia stirata guadagna dei punti”. Il suo socio e compagno di vita Luigi Valietti lo ha cosí ricordato: “Ciao Lo, con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto, ci hai lasciato. Non ti potró maio dimenticare. Tuo Lu”.

carolina di monaco lorenzo riva

elodie elodie tocca le tette ad annalisa 10 gino paoli elodie2