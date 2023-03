PILLOLE DI GOSSIP! GRANDE BORDELLO: “AH, LA SBO...”, LA GAFFE HOT DI ORIANA MARZOLI (E POI DICI CHE PIER SILVIO SI INCAZZA) - ULTIMO E IL PRESUNTO GELO CON MENGONI: LA VERSIONE DEL CANTANTE ROMANO – MA TANANAI PENSA DI ESSERE VALENTINO ROSSI DEI TEMPI D’ORO? SI PRESENTA DA FAZIO CON UN CEROTTO SUL NASO. “E’ PER RESPIRARE E CANTARE MEGLIO” – L’EX DIFENSORE DELLA FIORENTINA LORENZO AMORUSO TRA L'EX MANILA NAZZARO E IL NO ALL'ISOLA – LE ULTIME TRA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

Ivan Rota per Dagospia

oriana marzoli 1

Erano usciti articoli su Ultimo e Marco Mengoni che non si erano nemmeno salutati a Sanremo. Il cantante di Piccola Stella ha tenuto a precisare: ”Anzi, il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. No, questo lo volevo precisare perché sono usciti articoli falsi. Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono. Non è vero nulla anche perché ripeto che io lo stimo molto e quello che avete letto non è la verità“.

Ci siamo già giocati Tananai? Il cantante, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, si presenta con un cerotto sul naso. Alla domanda se é uno di quelli per non russare, risponde che gli si serve per respirare bene e quindi cantare meglio. Mai vista una cosa del genere nella storia della musica…

A Milano c’è chi dice che Fedez e Chiara Ferragni siano andati in Val Brembana a disposizione dei fotografi per smentire le voci sulla loro presunta crisi. Un’amica vicino alla coppia dice che la Ferragni avrebbe passato una giornata a Lugano in compagnia di una persona conosciuta in quel di Sanremo. Chi sarebbe? Un aiutino: conosce il gossip…

valentino rossi

Antonino Spinalbese, filosofo a Verissimo, dice di non essere ancora innamorato di Ginevra Lamborghini, ma che gli piace perché è una ragazza pura. Ecco cosa dice l’ex gieffino: “Se ho voglia di fidanzarmi? Guarda, io credo che il momento più bello sia quello della fase dell’innamoramento. Lo sappiamo tutti che abbiamo il cuore a mille. Non provo ancora questo, ma ci stiamo conoscendo e conosco meglio me. Con mia figlia ho scoperto il vero amore. Poi vabbè a parte mia figlia, ma prima ho capito il vero amore con lei.”

“Purtroppo certa gente apre la bocca solo per dare aria. Io non faccio parte del cast dell’Isola dei Famosi. Gli autori hanno fatto altre scelte ma non nego che ho fatto i provini con loro, sia nel periodo pre Covid che lo scorso dicembre. Evidentemente non sono idoneo per ciò che loro desiderano.” Questo dice Lorenzo Amoruso, ex di Manila Nazzaro, escluso dal reality.

tananai

Tutto tranquillo ora a Mediaset dove si stanno facendo alcuni accorgimento su concorrenti non ancora contrattualizzati. Due persone annunciate non hanno ancora firmato. Dopo il Grande Fratello Vip c’è molta attenzione su un cast che non derivi nella volgarità. Tutto a posto.

Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ha in pratica detto a Oriana Marzoli di amarla con queste parole: “A me non interessa niente di quello che pensano gli altri. Stare qua dentro non è facile...le emozioni qua sono legate a un filo. Ci resto male quindi se tu dubiti di me perché i sentimenti che io provo nei tuoi confronti sono veri, mi arrabbio perché ci resto male perché mi interessa di te. Cerchiamo di vivere serenamente.”

Sempre al GF Vip, Oriana Marzoli non ha capito il significato di una parola di Luca Onestini, e si é lasciata andare ad una gaffe hard : «La sbo...». La regia ha cercato di censurare l’accaduto mentre gli altri svippati scappavano dalla cucina, ma il web aveva già salvato tutto facendo diventare virale il video di quel momento.

mengoni ultimo

Belen Rodriguez è andata a Como nel weekend con la famiglia e ai figli Santiago e Luna , ma senza Antonino Spinalbese. Si é festeggiato il compleanno della mamma Veronica Cozzani che ha compiuto sessant’anni. La showgirl e la famiglia sono stati ospiti in una villa sul lago e sul web hanno condiviso le foto della giornata. Presente anche Stafano Di Martino che pare non gradire la compagnia di Spinalbese.

lorenzo amoruso manila nazzaro

Chi è la donna sempre presente sui social che ha messo in crisi il matrimonio di una conduttrice ed è riuscita nel suo intento? C’è di mezzo anche un cane …

chiara ferragni fedez ultimo oriana marzoli