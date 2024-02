PILLOLE DI GOSSIP! ILARY NON SI FA MANCARE NIENTE E DIVENTA ANCHE ATTRICE IN UN FILM DI GIAMPOLO MORELLI - SONIA BRUGANELLI SI TOGLIE IL NEO SULLA BOCCA E SI PREPARA A L'ISOLA – FABIO MARIA DAMATO, BRACCIO DESTRO E SINISTRO DI CHIARA FERRAGNI, PENSA A SVACCANZARE A COURMAYEUR. CHISSÀ SE ANCHE SULLE PISTE DA SCI SI TRAVESTIRÀ DA GERI HALLIWELL - FIORI D'ARANCIO PER MANILA NAZZARO, RIBALTONE MAHMOOD (E’ IL PIU’ TRASMESSO DALLE RADIO), LE ULTIME DAL "GRANDE FRATELLO". E FRANCESCA CIPRIANI…

Ivan Rota per Dagospia

Giusto per non farsi mancare niente, da oggi Ilary Blasi diventa anche attrice: sta girando L’Amore e altre Seghe Mentali, film di Giampaolo Morelli. È stata lei stessa a condividere su Instagram alcuni scatti del camerino e del set.

Poi, sul suo profilo Instagram, il regista e attore Giampaolo Morelli ha annunciato in via ufficiale l’ingresso di Ilary Blasi nel mondo del cinema: “Sono troppo felice di essere stato il regista del tuo debutto cinematografico.”

Sonia Bruganelli, che si è tolta il neo che tanto la caratterizzava, cerca uno psichiatra per il suo cane Beppe, un cucciolo dal carattere molto difficile…

Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori, ha trovato un nuovo fidanzato: un famoso Tiktoker di professione illusionista, Gennaro Lillo, in arte Jey Lillo.

Fa un po’ specie vedere i ragazzi di Mare Fuori in tour nelle discoteche come un tempo facevano i tronisti. Ora tornano al Fellini a Pogliano Milanese…

“Sorpresona” di Fedez a Chiara “Pandora” Ferragni: dopo la cena di San Valentino, l’ha portata in camera dove aveva posizionato un impianto stereo. Le ha detto di accenderlo: echeggia Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori. Lei quasi piange.

Una vita in vacanza. Nonostante le numerose gatte da pelare, Fabio Maria Damato, braccio destro e sinistro di Chiara Ferragni, pensa a svaccanzare: ora è a Courmayeur. Chissá se anche sulle piste da sci si travestirà da Geri Halliwell…

Dopo la fine della turbolenta liaison con Lorenzo Amoruso, ex calciatore con cui aveva partecipato a Temptation Island, Manila Nazzaro, ex Miss Italia, ha annunciato che a maggio sposerà il ballerino Stefano Oradei: ''Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice.”

Ospite di Monica Setta nel programma ‘Storie di donne al bivio’, che ora va il onda anche ogni sabato alle 14 su Rai Due, Francesca Cipriani ha raccontato: “Io avevo una malformazione al seno e questo mi ha portato a soffrire tantissimo in adolescenza, mi avevano diagnosticato una sindrome di Poland, una malformazione molto brutta”.

E aggiunge: “Il primo intervento che ho affrontato al seno è stato di ricostruzione, non solo estetico per renderlo più grande ma per ridargli proprio una forma perché non era un seno.” Poi ci ha preso gusto, ma ora mai più interventi.

Tuta Gold di Mahmood é il singolo più streammato su Spotify e fra i più ascoltati al mondo, inoltre é il più venduto in Italia. Questa settimana ha conquistato la prima posizione della classifica FIMI battendo Geolier, Annalisa e Angelina Mango.

Questa edizione del Grande Fratello infarcita di liti e branchi ha portato i vertici a metterlo in stand by per un anno: al suo posto quella chicca di raffinatezza de La Talpa.

Al Grande Fratello, Anita Olivieri si dichiara pronta a nominare Perla e ci sta visto che non è la persona più vicina a lei, ma che anche Letizia lo dica lascia di sasso, visto che negli ultimi tre mesi è diventata l’ombra di Perla. Beatrice Luzzi come sempre aveva previsto tutto e pochi giorni orsono ha avvisato la Vatiero: “Amici? Guarda che ti stanno usando come una testa di ariete contro di me“. Le due Iene hanno capito quanto è forte Perla…

Perla a Mirko: “Mi ami ancora?“, lui: “Ma il problema nostro è dirci o no ti amo?” e quando lei ha insistito: “Quanto ti fidi di me?“, ha risposto: “Zero, da zero a dieci mi fido zero.”

Una delle cose shock di Grecia Colmenares é che vicino al letto ha borse piene di cibo degli sponsor e non per portarsele a casa…onestamente basta questo per capire la persona. Una “star mondiale” …

Beatrice Luzzi torna sull’ assurdo comportamento di Marco Maddaloni che con gli altri gieffini l’ ha attaccata anche perché aveva nominato il di lui figlio: “Era tutto inutile e lui continuava. A quel punto ho detto ‘vabbè Gio gio papà tuo sta lavorando’. L’ho detto perché la sua era una piazzata così sproporzionata che mi sembrava un modo per venire fuori.”

E prosegue: ”Dopo sono scappata per evitare la sceneggiata, lui mi ha rincorso. Non si è visto, ma io sono scappata dalle scale, lui è rimasto lì e mi hanno chiusa. Io sono uscita prima? Certo, perché volevo scappare da questa cosa, la trovavo vergognosa quella sceneggiata e per questo sono fuggita”.

