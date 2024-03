PILLOLE DI GOSSIP! IMPAZZA IL TOTO-NOMI SUL PROSSIMO SANREMO: A CONDURRE IL FESTIVAL POTREBBERO ESSERE ALESSANDRO CATTELAN E ALESSIA MARCUZZI CON MARA VENIER – FIORI D’ARANCIO PER ELODIE? - L'EX GIEFFINA ANTONELLA FIORDELISI È TORNATA SINGLE: E' FINITA DOPO 2 MESI LA STORIA COL PORTIERE DEL TOTTENHAM GUGLIELMO VICARIO - FRATTESI GELOSISSIMO DELLA SORELLA CHIARA (CHE POTREBBE SBARCARE ALL’ISOLA) – ELETTRA LAMBORGHINI AL SETTIMO CIELO: IL MOTIVO – LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO”

Ivan Rota per Dagospia

Antonella Fiordelisi è tornata single. Prima della sua partecipazione a Pechino Express la modella e influencer ha chiuso la storia con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario. "non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c'è di mezzo alcun tradimento. Lui abita a Londra, io a Milano, era complicato". Poi smentisce di essere stata con Stefano De Martino. Sul corteggiamento di Higuain: “Quando mi ha scritto, avevo 18 anni. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto…”

Impazza il toto-nomi sul prossimo Sanremo - Gli eredi di Amadeus potrebbero essere Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, affiancati da una veterana della tv come Mara Venier…

Chiara Frattesi sbarcherà presto in tv. Secondo il settimanale “Chi” la sorella del calciatore dell’Inter potrebbe partecipare a L'Isola dei Famosi in partenza su Canale 5 ad aprile. "Il calciatore è gelosissimo", aggiunge la rivista, che precisa che Chiara è single

Fiori d’arancio per Elodie? Prosegue a gonfie vele la storia della cantante con Andrea Iannone. Il settimanale “Chi” ha mostrato l'anello tempestato di brillanti al dito di lei. La promessa di future nozze?

Elettra Lamborghini al settimo cielo . Ha firmato il nuovo contratto discografico stappando una bottiglia di champagne. Vicino a lei un’entusiasta Francesco Facchinetti. Il dj, conduttore e produttore, è il suo manager. Con la sua società, Newco Management, gestisce la carriera della popstar (con un filo di voce).

Nati dal matrimonio di Jennifer Lopez con Marc Anthony, Emme e Maximilian sono oggi due bellissimi sedicenni. Per festeggiare il compleanno dei suoi gemelli, Jennifer Lopez ha deciso di portare tutta la famiglia in Giappone, per esaudire un desiderio di Emme e Max, le sue "noci di cocco": cosí JLo chiama da sempre i gemelli.

Per alzare il livello degli opinionisti di Pomeriggio Cinque si é ricorsi anche all’ ex gieffino Edoardo Donnamaria. Parlando di Fedez, ad esempio, ha fatto una “filosofica” riflessione: “Dovrebbe ringraziare di avere i giornalisti sotto casa, lo ha trattato con spocchia. Vattene se non ti va, non prendere in giro il giornalista“.

Luca Daffrè, chiusa la liason con Alessandra Somensi, conosciuta a Uomini & Donne, ha trovato una sostituta. La nuova ragazza non è una qualsiasi, ma é una da 20 milioni di followers. Si tratta della brasiliana Bianca Andrade Da Silva. Il suo nome d’arte è Boca Rosa é nata a Rio De Janeiro nel 1994 e ha giá un figlio di tre anni

Durante l’ ultima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri ha rivelato di essere “presa” da Alessio Falsone. Sul “fidanzato” Edoardo Sanson la plurilaureata ha detto: “Ma io non sono fidanzata ufficialmente”. Settimane fa aveva detto aveva detto di vedere Sanson come padre dei suoi figli.

Questo ha scatenato Massimiliano Varrese: “Non puoi dire che non sei fidanzata e che quindi sei libera di fare tutto. Hai detto cose importanti. Io onestamente non ti capisco. Però chissà come la vive lui fuori questa cosa. Devi pensare anche a lui. Quando è venuto l’hai baciato e hai pianto. Sei stata sei mesi a parlare di lui, l’ha baciato.” E cosa ha risposto la “bambola cretina”? “Non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Ho parlato di lui dopo mesi che ero qui dentro…Quando é venuto, l’ho baciato ma non ho sentito nulla“.

Alessio Falsone: “L’ otto marzo c’è la festa delle donne, spero non esca Anita”. “Io invece spero proprio che esca Anita” – ha risposto Beatrice Luzzi – “E’ l’unica che voglio che esca“. Purtroppo per lei, forse non sará cosí.

Sergio al GF: “Neanche lady Diana ha mai passato tutto quello che ha passato lei” (Perla)… in quella casa non gira roba buona…E ora Perla Vatiero in casa sta male e vomita.

Iconico il conduttore del Grande Fratello Vip inglese che, nella clip in cui veniva mostrata per la prima volta la casa, ha riprodotto la scena finale di Saltburn. Il protagonista balla nudo…

Alfonso Signorini a Anita Olivieri: “Benedetta figlia, la fama è la fama. Devi solo ringraziare. Mica ce l'ho con te. Magari uscite dal Grande Fratello e non vi si fila nessuno".

