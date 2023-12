PILLOLE DI GOSSIP! “BASTA, CI URINO SOPRA” – AL GRANDE FRATELLO MASSIMILIANO VARRESE SCAPOCCIA CONTRO "BEATROCE" LUZZI: “SE TROVA IL MASCHIO SBAGLIATO, IL MASCHIO FA COSÌ”, E MIMA IL GESTO DELLO SCHIAFFO. PROVVEDIMENTI IN ARRIVO PER L?EX CARRAMBA BOY? - RENATO ZERO A "DOMENICA IN" PARLA DI SANREMO: “UN SANTO CHE NON FA GRAZIE, PREFERISCO ANDARE AL CASINÒ, DOVE COMUNQUE NON VINCO” – A “BALLANDO” WANDA NARA “CATWOMAN” LECCA LA GUANCIA DI PASQUALE LA ROCCA – COME STA IL MITOLOGICO GIGI D’AGOSTINO? LORY DEL SANTO VS WOODY ALLEN E CHIARA FRATTESI, BOMBASTICA SORELLA DI DAVIDE CENTROCAMPISTA DELL’INTER... - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

massimiliano varrese beatrice luzzi

Lory Del Santo, dopo aver girato le serie “scult” di The Lady crede di essere un critico cinematografico e si è espressa su Coup de Foudre, l’ ultimo film di Woody Allen: “Grande delusione, sceneggiatura insufficiente, montaggio discutibile, musica relativa (?), decisamente non all’ altezza secondo la mia valutazione.” Da vedere subito.

Gigi D’Agostino torna sui social. Nel 2021 il mitologico dj annunciò che stava combattendo contro “un grave male”. Oggi fa sapere ai suoi ammiratori di stare “molto meglio…”

lory del santo

Il Grande Fratello si è lasciato scappare una grande occasione non condannando gli atteggiamenti e le frasi di Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi. L’uomo, con una rabbia inaudita, le ha detto una valanga di insulti culminati con una frase violenta.

Massimiliano Varrese e Letizia Petris si sono arrabbiati con Beatrice Luzzi perché l’attrice nel confessionale del GF 2023 ha rovinato il clima natalizio dicendo che tutti sono dei finti buonisti in questo periodo dell’anno. Varrese: “Ci urino sopra. Ci vuole un esorcista”. E poi: “Se trova il maschio sbagliato, il maschio si rigira e fa così”, e ha poi mimato il gesto dello schiaffo. Il programma non ha fatto parola di tutto questo. E non ha preso nessun provvedimento. Ma che “santi” in paradiso ha l’ex Carramba boy?

gigi dagostino

Persino l’ ex moglie di Varrese, l’ attivista Valentina Melis, sta dalla parte di Beatrice Luzzi: “Intanto è un piacere ascoltarla, perché ha una dialettica che in quel contesto è musica per le mie orecchie... Prende sempre posizione…E questa libertà in una donna in quel tipo di programma in questo momento storico è profondamente importante. Siamo molto simili e sono convinta che Massimiliano conoscendomi sappia perfettamente che mi piace. Spero davvero finito il Gf di fare una serata con lei perché abbiamo lo stesso stile.” Nella notte Varrese si é messo a urlare.

Beatrice: “Max ieri ha svegliato tutti in camera perché io uscita dal confessionale tardissimo ho detto a Max, siccome mi avevano chiesto di Valentina che ha scritto quei due messaggi pazzeschi, non vedo l’ora di andare a cena con Valentina e poi sono andata verso la camera. Questo pazzo, perché è un pazzo furioso e rabbioso, ha aperto la porta della camera e ha urlato “Roscia, quando dici queste cose poi devi restare” ed ha svegliato tutti.”

lory del santo

“Sara te mi devi fare un monumento perché ti ho fatta entrare in gioco”. Ha detto la Luzzi a Sara Ricci. Lite durante la diretta con la Ricci che ha tirato fuori cose di venticinque anni fa. Ma Sara ha fatto capire a Bea che sarebbero stati gli autori a farla comportare così. Lo ha accennato a bassa voce alla Luzzi che non sembra averle creduto.

sara ricci

Mirko eliminato. Il pubblico non ha premiato il fatto che Mirko, fra Perla e Greta, non abbia scelto né una né l'altra. E ora da fuori dovrà assistere all'inciucio di Perla con Luca Vetrone e si aspettano sorprese. É stato poi mandato in onda il balletto hard di Perla a Temptation Island con il tentatore Igor.

In una confidenza con Greta Rossetti, il macellaio romano Paolo ha detto che prima di ogni puntata in diretta i concorrenti sono chiamati in confessionale per essere istruiti dagli autori su cosa è concesso fare e dire, e cosa no.

Un commento social su Varrese: “Io mi sarei sotterrato per la figura di merda fatta mi sarei nascosto dietro qualche led qualche poltrona ma lui purtroppo ha la faccia come il culo e sappiamo tutti che crederà di esserne uscito vincente”. E anche l’attore Gabriele Lazzaro, collega della Luzzi in Vivere, contro Varrese e Sara Ricci.

Beatrice che entra in casa dicendo: ”Buon nataleeeee, buon natale a tutti! Non sapete quanto sono felice di passare il natale qui. Con tutte queste persone buone.” Fiordaliso é l’ unica ad appoggiarla. In nomination Sara Ricci, Marco Maddaloni, Vittorio e Perla.

renato zero

Diamo a Cesare quel che é di Cesare: nonostante i vari cambi di programmazionione, Alfonso Signorini é riuscito a mantenere uno share di tutto rispetto. Persino contro una corazzata come Ballando con le Stelle. Trasversale come nessuno, passa dalle regie liriche al Grande Fratello, dalle biografie a firmare la linea cosmetica Fluid. Domani al Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala, presentazione, giá sold out, del suo libro Troppo Fiera, Troppo Fragile dedicato a Maria Callas.

Chiara Frattesi, sorella di Davide, centrocampista dell'Inter, ha risposto a un suo follower che, commentando una sua foto, ha scritto: "Tutte rifatte". "La cosa che più mi fa ridere e pensare, è che di rifatto non ho nulla (a parte delle punturine alle labbra fatte quasi un anno fa) e invece devo leggere gente che mi dice che sono completamente rifatta. Con questi commenti mi state riempendo di complimenti e neanche lo sapete".

wanda nara lecca pasquale la rocca

Il tempo dei serpenti. Come si chiamano secondo Cristiano Malgioglio Ficarra e Picone ? Ficarra e Pitone. Ospite con Orietta Berti a Verissimo, ha raccontato di quando negli States si ruppe loro la borsa al supermercato perdendo tutti i mandarini. Chi li raccolse? Madonna.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno dato spettacolo a Ballando con le Stelle, lui era fasciato in una tutina aderentissima. Guillermo Mariotto ha subito sbavato: “All’inizio quando lui è apparso sembrava più Dart Fener, la morte nera, piuttosto che Batman. Poi però togliendosi il resto…mio Dio come gli sta bene quella bella tutina“. Wanda Nara ha subito commentato: “La sua tutina è molto stretta, più piccola di due taglie rispetto alla sua“. Milly invece ha bacchettato lo stilista: “Sei proprio tremendo”. Il maestro di ballo si é coperto le vergogne.

chiara frattesi

Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando non si trattengono piú. Ancora un bacio tra loro, stavolta in versione Spider-Man e Mary Jane. Ripetono la scena diventata cult tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst.

Renato Zero ospite da Mara Venier ha risposto anche a una domanda su Sanremo 2024: “Cosa penso di Amadeus e di Sanremo? Un santo che non fa grazie, preferisco andare al casinò, dove comunque non vinco”. Cosa voleva dire?

chiara davide frattesi 1 chiara davide frattesi