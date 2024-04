PILLOLE DI GOSSIP! A “CHE SARA’” SUPER SCAZZO SUL FASCISMO TRA LO SCRITTORE NICOLA LAGIOIA E MASSIMO MAGLIARO, EX BRACCIO DESTRO DI ALMIRANTE. E SERENA BORTONE SI INCAZZA - MORGAN A “CIAO MASCHIO” ATTACCA ASIA ARGENTO: “MI HA ANNULLATO COME PADRE, È MORALMENTE DEPRECABILE PORTARE UN EX COMPAGNO IN TRIBUNALE” - LE SCAPPATELLE DI ANTONELLA FIORDELISI CON UN PARRUCCHIERE MILANESE (SI TRATTA DI ANTONINO SPINALBESE, EX DI BELEN?) – ALL’ISOLA ARTUR DAINESE E KHADY GUEYE SEMPRE PIÙ VICINI – VIRA CARBONE BACCHETTA LA FIGLIA IN DIRETTA. E BARBARA D’URSO… – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

morgan asia

Che cosa ci vuole dire Barbara D’ Urso con il suo post su X? Lei con una tazzina in mano, che mostra in tutti i suoi programmi, e la scritta “coming soon”. Il tutto lascerebbe presagire ad un suo imminente ritorno in tv.

Non basta un’agendina rossa: Luciana Litizzetto prende il posto di Francesca Fagnani e la intervista partendo dalla domanda di culto: Che belva ti senti? E poi: Che belva è Fabio Fazio? Bradipo, scarabeo stercorario o Barbapapà?

Ieri sera, sempre a Che tempo che Fa, Raoul Bova dietro le quinte potrebbe aver incontrato Francesca Fagnani che ha definito la sua intervista a Belve noiosa…

massimo magliaro

Sta nascendo una coppia all’ Isola dei Famosi? Artur Dainese e Khady Gueye hanno guardato insieme le stelle e poi si sono seduti accanto. Da quel momento sono inseparabili.

L’ex gieffino Daniele DalMoro attacca Antonella Fiordelisi: “Quando fai la morale al tuo ex ragazzo Edoardo (Donnamaria) fatti un esame di coscienza. O vuoi che ti ricordi delle tue scappatelle milanesi da un parrucchiere che entrambi conosciamo bene?”

Il parrucchiere potrebbe essere Antonino Spinalbese?

nicola lagioia

Per Chiara Ferragni e Fedez c’è ancora una speranza? Nonostante la distanza tra l'influencer e il rapper, lo strappo social e le vite separate, i documenti per la separazione non sarebbero ancora stati depositati.

Super scazzo a «Che sarà» su Rai3 da Serena Bortone tra Massimo Magliaro, ex braccio destro di Almirante e lo scrittore Nicola Lagioia, che dice: «Sono le idee che si contestano, non le persone. Non è un reato dirsi fascisti, e neanche dirsi nazisti. Ma possiamo dire che sono idee di merda?». Magliaro risponde: «Sì, ma io sono ferocemente non nazista e anti-nazista. Il fascismo è una cosa, il nazismo è un’altra cosa, non c’entrano assolutamente nulla. Il fascismo è cristiano, il nazismo è pagano. La incultura politica li ha fatti diventare uguali”. Nel dibattito interviene alzando il tono della voce la conduttrice Serena Bortone: «Allora il delitto Matteotti è cristiano? Siccome io sono cattolica, dire che il fascismo è cristiano vuol dire che lo è anche il delitto Matteotti».

khady gueye

La “poraccitudine” delle dirette Instagram di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: Sergio per lei è un cane. Lo ripete. Solo lei può fare ste “battute”, pensa se l’avesse fatta Sergio! E lei si “pitta”, pettina e indossa Balenciaga per andare al triste compleanno di Vittorio Menozzi.

É Rosy Chin la più hard: alla reunion degli scappati di casa (del Grande Fratello) si fa riprendere ubriaca (lo dice lei) al compleanno (disertato dai gieffini top) di Vittorio Menozzi mentre fa slinguamenti sospetti. Tristezza.

serena bortone

Amici 23. Mettetevi una mano sulla coscienza e ammettete a voi stessi giudici di amichi che del terzetto ( con Martina e Sofia) andava eliminato Holden che ci rifila da mesi la stessa lagna. I favolosi ballerini Dustin e Marisol devono andare in finale. Cristiano Malgioglio pazzo di Can Yaman: “Posso toccarlo tutto? Svengo!"E cosa succede poi a Malgioglio che esalta il look inguardabile di Martina? Perla Vatiero al confronto pare Coco Chanel.

Esce da Amici e sforna subito una hit da manuale che porta oltre alla sua firma anche quella di Madame. Semplicemente lei é (angela) Lil Jolie, she made it. La nuova Alice ha trovato in Madame il suo Franco Battiato.

La vendetta di Camilla: il podcast della sovrana è stato un grande successo e ha dimostrato più volte di poter coinvolgere tutti i grandi nomi del mondo delle arti. Il podcast Archetypes della Duchessa di Sussex invece è stato chiuso, così come l’accordo con Spotify. La moglie di Re Carlo è stata descritta come “cattiva” e “pericolosa” da suo genero Harry nel suo libro Spare un anno fa. La vendetta é un piatto che si serve freddo.

spinalbese antonella fiordelisi

“Lei, con questo brano è tornata prepotentemente di attualità in questo periodo perché è una delle canzoni che è stata utilizzata molto sui social. Con Se T’Amo T’Amo ecco a voi Rosanna Fratello”. Cosí Carlo Conti la presenta a I Migliori Anni, senza citare il Grande Fratello che ha rilanciato la canzone. Conti cita Malgioglio come autore e lo saluta con Maria De Filippi della quale é giudice ad Amici. Alfonso Signorini ringrazia sentitamente.

Morgan a Ciao Maschio confessa di sentirsi solo: ‘’Lo sa che se io stasera volessi uscire con qualcuno non saprei chi chiamare? Io non ho amici, mi tradiscono tutti’’.

vira carbone

Ai confini del tubo catodico: “Maria Grazia, sono in diretta, non mi chiamare. Ci sentiamo dopo…” Vira Carbone lancia un avviso a sua figlia a Buongiorno Benessere. Ma non poteva evitare di rispondere?

