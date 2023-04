PILLOLE DI GOSSIP! “FURBIZIO” CORONA SGANCIA LA BOMBA: UN CALCIATORE DEL BAYERN MONACO SAREBBE FIDANZATO CON UN AMICO DI CRISTINA BUCCINO, NUOVA FIAMMA DI LUCAS HERNANDEZ. DIVERSI SITI FANNO IL NOME DI PAVARD. SARA' LUI? - L’ISOLA DEGLI SCAZZI: FIORE ARGENTO ACCUSA HELENA PRESTES DI AVERLE TIRATO UN MASSO – COLETTA FA CHIAREZZA (SI FA PER DIRE) SULLO SHOW DI ALBA PARIETTI CON LE DRAG QUEEN – DEBORA CAPRIOGLIO SI DA’ AL TEATRO IMPEGNATO, GEMMA GALGANI A LUCE ROSSE. COSA E' SUCCESSO ALLA VELINA MORA DI "STRISCIA"?

Ivan Rota per Dagospia

lucas hernandez

Come ormai si sa, Cristina Buccino e Lucas Hernandez sono una coppia. Amelia Llorente ,moglie di Lucas Hernandez, é stata la prima a accusare, con una Instagram Stories, Cristina Buccino di averle rubato il marito, taggandola e dicendole: “Te lo regalo.” Poche sere fa sono usciti con un di lui collega,un famosissimo volto del Bayern Monaco (secondo alcuni pissi pissi sarebbe Pavard), che secondo Fabrizio Corona non sarebbe etero. L’ex di Belen infatti ha detto che il giocatore francese sarebbe fidanzato con un amico della Buccino. Ha quindi postato alcuni scatti con i due a tavola con l’ex isolana.

cristina buccino

Finalmente risolto per la messa in onda dello show di Alda Parietti con le drag queen? Ci pensa Stefano Coletta a fare (si fa per dire) chiarezza: “Da ieri stiamo capendo il da farsi. Il 16 maggio si giocherà una delle partite di calcio dell’anno, la semifinale di Champions League Inter-Milan, che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Chi fa televisione sa che quell’evento può far registrare anche il 40% di share. Quindi sul posizionamento di Non sono una signora … ci stiamo ragionando. Fra qualche giorno decideremo. Ci sono di mezzo questioni di opportunità politica? No, non c’è alcuna questione politica“. Vogliamo la data.

Giuseppe Di Tommaso, l’inviato de La Vita in Diretta che ha ritrovato il piccolo Nicola Tanturli in una scarpata, é stato chiamato da Papa Francesco che lo voleva invitare all’udienza del mercoledì. Il giornalista, pensando a uno scherzo di Massimo Lopez (che imita benissimo il Papa), per curiosità si è comunque presentato, ma con un abbigliamento casual del tutto inadeguato alla situazione. Quando è stato ricevuto da un ciambellano che lo ha accompagnato in prima fila ha capito che non era uno scherzo.

pavard

Ha oggi ricordato: “ Ero seduto con persone che parevano pronte per la prima della Scala e io con gli scarponi militari. Quando una signora mi ha chiesto quale omaggio avessi portato al Papa, imbarazzato ho risposto “me stesso”. “ La cosa incredibile sta nel fatto che é stato invitato una seconda volta, questa settimana, e si é peró presentato con un elegante abito nero e un regalo per il pontefice.

Come si sa, Iva Zanicchi é caduta. Si dice che, costretta a letto, si racconti le sue famose barzellette sconce da sola…

Cominciano le candidature per il Festival di Sanremo: la prima è quella di Pamela Prati che dalla casa del Grande Fratello Vip vuole passare al palco dell’Ariston. La diva ha appena inciso il singolo Anni 60 in collaborazione con gli Atmosfera Blu e anticipa un tormentone estivo. Amadeus già trema… A Roma di dice che Pamela Prati é corteggiata da un principe di una famosa casata.

Debora Caprioglio non finisce mai di stupire: da icona sexy di Tinto Brass all’Isola dei Famosi, ma ora si dedica anche al teatro impegnato. Dopo il monologo su Maria Callas, porta in scena nientemeno che uno spettacolo sulla pittrice Atmemisia Gentileschi. Come si cambia.

helena prestes debora caprioglio

Giallo a Striscia la Notizia: la velina mora sarà temporaneamente sostituita. “Cosmary Fasanelli sta bene”, recita il comunicato stampa, e in attesa di tornare a Striscia la Notizia seguirà il programma da casa”. Al suo posto Marcia Thereza Araujo Barros, modella già vista a Paperissima Sprint.

La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani ricorda la sua prima notte d’amore con Giorgio Manetti con parole hot: ”Dopo la puntata ci ritrovammo insieme nel suo albergo, entrambi spinti da un desiderio quasi incontrollabile; ma io mi sentivo agitatissima, come un’adolescente alle prime armi, tanta era la mia insicurezza di fronte a quell’uomo … mi abbandonai completamente fra le braccia di Giorgio e la nostra intimità si sciolse in modo molto naturale”.

fiore argento helena prestes cristina buccino 1 cristina buccino 6 cosmary fasanelli velina striscia cristina buccino 4 cristina buccino 3 cristina buccino Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca - VELINE 2023 cristina buccino 2 cosmary fasanelli 2 cosmary fasanelli 7 cosmary fasanelli 3 cosmary fasanelli 6 cosmary fasanelli 1 cosmary fasanelli 5 cosmary fasanelli 8 cosmary fasanelli 4 Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca gemma galgani